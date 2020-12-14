Mais de 1.200 vagas para quem procura emprego com carteira assinada no ES

Sines oferecem vagas para trabalhar com carteira assinada Crédito: Fernando Madeira

As agências de emprego de todo o Espírito Santo estão com 1.206 vagas abertas para profissionais que estão à procura de trabalho com carteira assinada. Há vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade.

Os interessados devem procurar uma das unidades ou enviar o currículo por e-mail. Neste último caso, é necessário colocar o nome do cargo no campo do assunto.

Na Grande Vitória, são 832 vagas. As maiores ofertas estão disponíveis no Sine de Vila Velha (294) e na Agência do Trabalhador de Cariacica (273). Há ainda 100 oportunidades na Agência do Trabalho de Viana, 144 no Sine da Serra e 21 chances no de Vitória.

No interior do ES, a semana começa com 13 vagas em Anchieta, oito em Aracruz, 13 em Barra de São Francisco, 142 em Colatina, 98 em Linhares e 100 em São Mateus.

CONFIRA AS VAGAS

AGÊNCIA DO TRABALHO DE VIANA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que fica em Viana Sede, ao lado dos Correios. O atendimento também ocorre no balcão de atendimento do É Pra Já, na Praça centro de Marcílio de Noronha.

Vagas: 100

100 Ajudante de elétrica

Ajudante de esquadrilha

Ajudante geral de obras

Analista em logística

Assistente pessoal

Atendente de lanchonete

Atendente de portaria

Auxiliar de almoxarife

Auxiliar de carga e descarga

Auxiliar de Logística

Auxiliar de produção

Auxiliar de topografia

Auxiliar financeiro

Bombeiro hidráulico/encanador

Churrasqueiro

Encarregado de armazém

Encarregado de obras

Fiscal de segurança patrimonial

Impressor digital

Impressor digital

Jardineiro

Lanterneiro / funileiro

Mecânico de empilhadeira

Mecânico de suspensão

Mecânico diesel

Meio oficial de cozinheiro

Moleiro

Motorista bitrem

Motorista munk

Operador de empilhadeira elétrica

Operador de escavadeira

Operador de motoserrista

Operador de rastreamento

Operador de retroescavadeira

Pedreiro

Pintor de carretas

Pintor veicular

Repositor

Técnico em edificações

Técnico em segurança do trabalho

Vendedor interno

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: O candidato deve acessar o O candidato deve acessar o site Trabalha Vix . Na ferramenta, caso o trabalhador tenha o perfil da vaga ofertada, é possível ter acesso a um passo a passo de como acessar a oportunidade online no aplicativo Sine Fácil. Em casos de necessidade, o trabalhador da Capital pode ligar para o número (27) 3132-5310 e fazer o agendamento prévio para o atendimento.

Vagas: 21

21 Ajudante de obras (10)

Chefe de depósito (1)

Motorista de caminhão (4)

Nutricionista (1)

Operador de betoneira (1)

Operador de máquina-elevador (1)

Supervisor administrativo (1)

Técnico de edificações (2)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer ao Sine, localizado no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

Vagas: 144

144 Ajudante de cozinha (1)

Auxiliar de dedetizador (1)

Ajudante de serralheiro (3)

Alinhador - mecânico alinhador (1)

Apropriador (1)

Assistente de vendas - coordenador comercial (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de logística (5)

Auxiliar de mecânica (1)

Borracheiro (2)

Calceteiro (1)

Capoteiro (1)

Consultor de vendas (10)

Copeiro (1)

Caseiro (1)

Caseiro (1)

Encarregado de manutenção (2)

Encarregado de obras (4)

Estofador (1)

Fiscal de obras (2)

Inspetor de qualidade - pintura (1)

Instalador - reparador de linhas de comunicação de dados (2)

Jardineiro (1)

Manicure (3)

Mecânico de bicicleta (1)

Mecânico eletricista (2)

Mecânico de máquinas pesadas (2)

Mecânico de motor a diesel (2)

Mecânico de refrigeração (1)

Montador de sistemas eletroeletrônicos (1)

Motorista de caminhão (3)

Motorista carreteiro (10)

Motorista de caminhão munck (2)

Nutricionista (1)

Operador de motoniveladora (1)

Operador de pá carregadeira (2)

Operador de serra circular (1)

Pedreiro - oficial pleno (22)

Pedreiro (5)

Pintor de obras (15)

Pintor de veículos (1)

Representante comercial (1)

Serralheiro (5)

Soldador mig (2)

Supervisor de vendas de serviços (5)

Técnico eletrônico (1)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor interno (2)

Vendedor externo - vendedor porta a porta (5)

Vendedor de serviços (1)

Vagas para pessoas com deficiência:

Serralheiro (1)

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: o trabalhador deve acessar o o trabalhador deve acessar o portal Trabalha Vila Velha , ou enviar mensagem para o Whatsapp 98882-3987 ou ainda ligar para o pelo telefone 3139-9904.

Vagas: 294

294 Açougueiro (1)

Ajudante de cozinha (2)

Ajudante de obras (28)

Aplicador de asfalto impermeabilizante - coberturas (3)

Armador de ferragens na construção civil (8)

Assistente de engenharia - construção civil (1)

Auxiliar de dentista (1)

Auxiliar de logística (2)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Auxiliar de mecânicos de autos (4)

Barbeiro (1)

Carpinteiro (21)

Cozinheiro geral (2)

Eletricista (6)

Eletricista de instalações de veículos automotores (1)

Encarregado de obras (4)

Estoquista (7)

Frentista (8)

Garçom (20)

Instalador-reparador de equipamentos de comutação em telefonia (40)

Jardineiro (1)

Manicure (4)

Marceneiro (3)

Mecânico de empilhadeira (1)

Mecânico de refrigeração (1)

Motorista carreteiro (40)

Pedreiro (21)

Pintor de alvenaria (8)

Pintor de casas (15)

Pintor industrial (2)

Piscineiro (2)

Rastreador de satélite (2)

Representante comercial autônomo (2)

Serralheiro de ferro (2)

Supervisor administrativo de pessoal (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Vendedor de consórcio (20)

Vendedor porta a porta (7)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: os candidatos devem preencher o formulário (disponível no site da prefeitura) e enviar para o e-mail os candidatos devem preencher o formulário (disponível no site da prefeitura) e enviar para o e-mail [email protected] , colocando no campo assunto o código da vaga e a função.

Vagas: 273

273 Açougueiro (9)

Ajudante de caminhão (6)

Ajudante de manutenção veicular (4)

Ajudante geral (elétrica)  intermitente (3)

Analista de licitação (1)

Analista de recursos humanos (1)

Assistente de expedição (2)

Assistente de recebimento (1)

Assistente pessoal (1)

Assistente técnico nível III (1)

Atendente comercial (3)

Atendente de portaria (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de escritório (1)

Auxiliar de estocagem (1)

Auxiliar de estoque (1)

Auxiliar de padeiro (3)

Auxiliar de produção (6)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Auxiliar produção de salgados (1)

Balanceiro (1)

Balconista de açougue (7)

Camareira (6)

Carpinteiro (3)

Consultor de loja (1)

Costureira (5)

Eletricista automotivo (1)

Eletromecânico (2)

Encarregado de loja (1)

Encarregado de perecíveis (1)

Encarregado de produção (1)

Estágio de RH (1)

Fiscal de loja (1)

Frentista- trocador de óleo (2)

Lavador automotivo (3)

Lavador de veículos (1)

Mecânico (1)

Mecânico alinhador (1)

Mecânico de empilhadeira (1)

Mecânico de máquinas pesadas (1)

Mecânico de refrigeração (2)

Mecânico manutenção de equipamento (3)

Monitor de rota (1)

Motorista (15)

Motorista carreteiro (25)

Operador (a) de empilhadeira (1)

Operador de caminhão comboio (1)

Operador de empilhadeira elétrica (1)

Operador de manutenção predial (2)

Operador de pá carregadeira (1)

Operador de patrol  contrato intermitente (1)

Operador de rastreamento (1)

Pedreiro empreiteiro (1)

Pedreiro oficial  contrato intermitente (10)

Polidor automotivo (2)

Recuperador externo (2)

Repositor (3)

Repositor de hortifruti (1)

Representante de atendimento (60)

Soldador montador (3)

Torneiro mecânico (2)

Vendedor (a) interno (1)

Vendedor de consórcio externo (8)

Vaga para pessoas com deficiência:

Assessor de cliente (2)

Auxiliar de produção (2)

Embalador (3)

Representante de atendimento (30)

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que fica na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro, das 8 às 12 horas.

Vagas: 13

13 Ajudante de cozinha (1)

Ajudante de padeiro (1)

Cozinheiro de restaurante (1)

Despachante aduaneiro (1)

Empregado doméstico (1)

Gerente de produção (1)

Impressor digital (5)

Lavador de automóveis (1)

Vendedor interno (1)

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o trabalhador deve enviar o currículo para o e-mail: o trabalhador deve enviar o currículo para o e-mail: [email protected]

Vagas: 8

8 Assistente administrativo (1)

Auxiliar de obras (2)

Operador de grua (2)

Oficial pedreiro (2)

Padeiro (1)

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: o trabalhador deve enviar o currículo para o e-mail: currí o trabalhador deve enviar o currículo para o e-mail: currí [email protected]

Vagas: 13

13 Acabador de mármore (1)

Agente funerário (1)

Auxiliar de produção (1)

Empregada doméstica nos serviços gerais (1)

Eletricista (1)

Motorista de veículo de pequeno e médio porte (1)

Operador de escavadeira (1)

Operador de ponte rolante (1)

Polidor de pedras (1)

SINE DE COLATINA

Vagas: 142

142 Acabador de mármore e granito (2)

Açougueiro (1)

Agente de microcrédito rural (1)

Agente de serviços (1)

Ajudante de churrasqueiro (1)

Atendente para lanchonete (1)

Auxiliar administrativo (4)

Auxiliar de cozinha (5)

Auxiliar de limpeza (3)

Ajudante de linha de produção (33)

Ajudante de motorista (1)

Assistente administrativo (1)

Auxiliar de soldador (2)

Atendente de balcão (1)

Atendente de lanchonete (1)

Babá (1)

Bombeiro civil (1)

Caldeireiro (1)

Chapeiro de hamburgueria (1)

Churrasqueiro(1)

Consultor de vendas (15)

Costureira (1)

Costureira em geral alfaiataria/ overlock/reta (4)

Costureira em geral máquina 3 e 4 fios (1)

Eletricista (1)

Eletrotécnico (1)

Empacotador à mão (1)

Empregada doméstica (2)

Encarregado de produção (1)

Estoquista (1)

Farmacêutico (1)

Gerente comercial (1)

Gerente de qualidade (1)

Instrutor de autoescola (1)

Marceneiro (3)

Mecânico alinhador (2)

Mecânico de autos (2)

Mecânico de motos (1)

Mecânico máquinas industriais (1)

Motorista de caminhão (1)

Motorista de caminhão guincho (1)

Motorista de táxi (1)

Nutricionista (1)

Operador de caixa (1)

Operador de caixa (1)

Operador de cad (1)

Operador de empilhadeira (2)

Padeiro (1)

Recepcionista (2)

Representante comercial autônomo (2)

Serralheiro (1)

Servente de obras (3)

Soldador (3)

Supervisor de vendas comercial (5)

Técnico em segurança do trabalho (2)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor de serviços (2)

Vendedor interno (6)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: o atendimento na agência ocorre das 8 às 17 horas, na Av. Governador Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 98

98 Acabador de mármore e granito (1)

Agente funerário (1)

Atendente (1)

Auxiliar de corte e costura (1)

Auxiliar de manutenção (1)

Auxiliar de oficina mecânica (2)

Auxiliar de serviços gerais (2)

Coordenador de contrato (2)

Coordenador de loja (1)

Consultor de vendas (15)

Costureira coloret (2)

Costureira máquina industrial (20)

Costureira overloquista (1)

Costureira reta (1)

Embalador a mão (6)

Fonoaudiólogo (1)

Gerente comercial (3)

Gesseiro (4)

Irrigador (1)

Lacador de peças (1)

Líder de logística (2)

Líder de produção (2)

Marceneiro (1)

Mecânico de refrigeração (1)

Motorista administrativo (1)

Motorista de caminhão (1)

Motorista operador de munck (1)

Operador de empilhadeira (9)

Operador seccionadora (1)

Repositor de mercadoria (1)

Serralheiro (2)

Soldador automotivo (2)

Supervisor de vendas (6)

Técnico eletrotécnico (1)

Trabalhador rural (2)

Tratorista agrícola (2)

Vendedor interno (1)

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: o candidato deve enviar o currículo para o e-mail: o candidato deve enviar o currículo para o e-mail: [email protected]