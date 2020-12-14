Mais de 1.200 vagas para quem procura emprego com carteira assinada no ES

As agências de emprego de todo o Espírito Santo estão com 1.206 vagas abertas para profissionais que estão à procura de trabalho com carteira assinada. Há vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade.
Os interessados devem procurar uma das unidades ou enviar o currículo por e-mail. Neste último caso, é necessário colocar o nome do cargo no campo do assunto.
Na Grande Vitória, são 832 vagas. As maiores ofertas estão disponíveis no Sine de Vila Velha (294) e na Agência do Trabalhador de Cariacica (273). Há ainda 100 oportunidades na Agência do Trabalho de Viana, 144 no Sine da Serra e 21 chances no de Vitória.
No interior do ES, a semana começa com 13 vagas em Anchieta, oito em Aracruz, 13 em Barra de São Francisco, 142 em Colatina, 98 em Linhares e 100 em São Mateus.
CONFIRA AS VAGAS
AGÊNCIA DO TRABALHO DE VIANA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que fica em Viana Sede, ao lado dos Correios. O atendimento também ocorre no balcão de atendimento do É Pra Já, na Praça centro de Marcílio de Noronha.
- Vagas: 100
- Ajudante de elétrica
- Ajudante de esquadrilha
- Ajudante geral de obras
- Analista em logística
- Assistente pessoal
- Atendente de lanchonete
- Atendente de portaria
- Auxiliar de almoxarife
- Auxiliar de carga e descarga
- Auxiliar de Logística
- Auxiliar de produção
- Auxiliar de topografia
- Auxiliar financeiro
- Bombeiro hidráulico/encanador
- Churrasqueiro
- Encarregado de armazém
- Encarregado de obras
- Fiscal de segurança patrimonial
- Impressor digital
- Impressor digital
- Jardineiro
- Lanterneiro / funileiro
- Mecânico de empilhadeira
- Mecânico de suspensão
- Mecânico diesel
- Meio oficial de cozinheiro
- Moleiro
- Motorista bitrem
- Motorista munk
- Operador de empilhadeira elétrica
- Operador de escavadeira
- Operador de motoserrista
- Operador de rastreamento
- Operador de retroescavadeira
- Pedreiro
- Pintor de carretas
- Pintor veicular
- Repositor
- Técnico em edificações
- Técnico em segurança do trabalho
- Vendedor interno
SINE DE VITÓRIA
Como se candidatar: O candidato deve acessar o site Trabalha Vix. Na ferramenta, caso o trabalhador tenha o perfil da vaga ofertada, é possível ter acesso a um passo a passo de como acessar a oportunidade online no aplicativo Sine Fácil. Em casos de necessidade, o trabalhador da Capital pode ligar para o número (27) 3132-5310 e fazer o agendamento prévio para o atendimento.
- Vagas: 21
- Ajudante de obras (10)
- Chefe de depósito (1)
- Motorista de caminhão (4)
- Nutricionista (1)
- Operador de betoneira (1)
- Operador de máquina-elevador (1)
- Supervisor administrativo (1)
- Técnico de edificações (2)
SINE DA SERRA
Como se candidatar: os interessados devem comparecer ao Sine, localizado no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.
- Vagas: 144
- Ajudante de cozinha (1)
- Auxiliar de dedetizador (1)
- Ajudante de serralheiro (3)
- Alinhador - mecânico alinhador (1)
- Apropriador (1)
- Assistente de vendas - coordenador comercial (1)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar de logística (5)
- Auxiliar de mecânica (1)
- Borracheiro (2)
- Calceteiro (1)
- Capoteiro (1)
- Consultor de vendas (10)
- Copeiro (1)
- Caseiro (1)
- Caseiro (1)
- Encarregado de manutenção (2)
- Encarregado de obras (4)
- Estofador (1)
- Fiscal de obras (2)
- Inspetor de qualidade - pintura (1)
- Instalador - reparador de linhas de comunicação de dados (2)
- Jardineiro (1)
- Manicure (3)
- Mecânico de bicicleta (1)
- Mecânico eletricista (2)
- Mecânico de máquinas pesadas (2)
- Mecânico de motor a diesel (2)
- Mecânico de refrigeração (1)
- Montador de sistemas eletroeletrônicos (1)
- Motorista de caminhão (3)
- Motorista carreteiro (10)
- Motorista de caminhão munck (2)
- Nutricionista (1)
- Operador de motoniveladora (1)
- Operador de pá carregadeira (2)
- Operador de serra circular (1)
- Pedreiro - oficial pleno (22)
- Pedreiro (5)
- Pintor de obras (15)
- Pintor de veículos (1)
- Representante comercial (1)
- Serralheiro (5)
- Soldador mig (2)
- Supervisor de vendas de serviços (5)
- Técnico eletrônico (1)
- Torneiro mecânico (1)
- Vendedor interno (2)
- Vendedor externo - vendedor porta a porta (5)
- Vendedor de serviços (1)
- Vagas para pessoas com deficiência:
- Serralheiro (1)
SINE DE VILA VELHA
Como se candidatar: o trabalhador deve acessar o portal Trabalha Vila Velha, ou enviar mensagem para o Whatsapp 98882-3987 ou ainda ligar para o pelo telefone 3139-9904.
- Vagas: 294
- Açougueiro (1)
- Ajudante de cozinha (2)
- Ajudante de obras (28)
- Aplicador de asfalto impermeabilizante - coberturas (3)
- Armador de ferragens na construção civil (8)
- Assistente de engenharia - construção civil (1)
- Auxiliar de dentista (1)
- Auxiliar de logística (2)
- Auxiliar de manutenção predial (1)
- Auxiliar de mecânicos de autos (4)
- Barbeiro (1)
- Carpinteiro (21)
- Cozinheiro geral (2)
- Eletricista (6)
- Eletricista de instalações de veículos automotores (1)
- Encarregado de obras (4)
- Estoquista (7)
- Frentista (8)
- Garçom (20)
- Instalador-reparador de equipamentos de comutação em telefonia (40)
- Jardineiro (1)
- Manicure (4)
- Marceneiro (3)
- Mecânico de empilhadeira (1)
- Mecânico de refrigeração (1)
- Motorista carreteiro (40)
- Pedreiro (21)
- Pintor de alvenaria (8)
- Pintor de casas (15)
- Pintor industrial (2)
- Piscineiro (2)
- Rastreador de satélite (2)
- Representante comercial autônomo (2)
- Serralheiro de ferro (2)
- Supervisor administrativo de pessoal (1)
- Técnico em segurança do trabalho (1)
- Vendedor de consórcio (20)
- Vendedor porta a porta (7)
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
Como se candidatar: os candidatos devem preencher o formulário (disponível no site da prefeitura) e enviar para o e-mail [email protected], colocando no campo assunto o código da vaga e a função.
- Vagas: 273
- Açougueiro (9)
- Ajudante de caminhão (6)
- Ajudante de manutenção veicular (4)
- Ajudante geral (elétrica) intermitente (3)
- Analista de licitação (1)
- Analista de recursos humanos (1)
- Assistente de expedição (2)
- Assistente de recebimento (1)
- Assistente pessoal (1)
- Assistente técnico nível III (1)
- Atendente comercial (3)
- Atendente de portaria (1)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar de escritório (1)
- Auxiliar de estocagem (1)
- Auxiliar de estoque (1)
- Auxiliar de padeiro (3)
- Auxiliar de produção (6)
- Auxiliar de serviços gerais (1)
- Auxiliar produção de salgados (1)
- Balanceiro (1)
- Balconista de açougue (7)
- Camareira (6)
- Carpinteiro (3)
- Consultor de loja (1)
- Costureira (5)
- Eletricista automotivo (1)
- Eletromecânico (2)
- Encarregado de loja (1)
- Encarregado de perecíveis (1)
- Encarregado de produção (1)
- Estágio de RH (1)
- Fiscal de loja (1)
- Frentista- trocador de óleo (2)
- Lavador automotivo (3)
- Lavador de veículos (1)
- Mecânico (1)
- Mecânico alinhador (1)
- Mecânico de empilhadeira (1)
- Mecânico de máquinas pesadas (1)
- Mecânico de refrigeração (2)
- Mecânico manutenção de equipamento (3)
- Monitor de rota (1)
- Motorista (15)
- Motorista carreteiro (25)
- Operador (a) de empilhadeira (1)
- Operador de caminhão comboio (1)
- Operador de empilhadeira elétrica (1)
- Operador de manutenção predial (2)
- Operador de pá carregadeira (1)
- Operador de patrol contrato intermitente (1)
- Operador de rastreamento (1)
- Pedreiro empreiteiro (1)
- Pedreiro oficial contrato intermitente (10)
- Polidor automotivo (2)
- Recuperador externo (2)
- Repositor (3)
- Repositor de hortifruti (1)
- Representante de atendimento (60)
- Soldador montador (3)
- Torneiro mecânico (2)
- Vendedor (a) interno (1)
- Vendedor de consórcio externo (8)
- Vaga para pessoas com deficiência:
- Assessor de cliente (2)
- Auxiliar de produção (2)
- Embalador (3)
- Representante de atendimento (30)
SINE DE ANCHIETA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que fica na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro, das 8 às 12 horas.
SINE DE ARACRUZ
Como se candidatar: o trabalhador deve enviar o currículo para o e-mail: [email protected].
- Vagas: 8
- Assistente administrativo (1)
- Auxiliar de obras (2)
- Operador de grua (2)
- Oficial pedreiro (2)
- Padeiro (1)
SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Como se candidatar: o trabalhador deve enviar o currículo para o e-mail: currí[email protected].
- Vagas: 13
- Acabador de mármore (1)
- Agente funerário (1)
- Auxiliar de produção (1)
- Empregada doméstica nos serviços gerais (1)
- Eletricista (1)
- Motorista de veículo de pequeno e médio porte (1)
- Operador de escavadeira (1)
- Operador de ponte rolante (1)
- Polidor de pedras (1)
SINE DE COLATINA
Como se candidatar: o candidato deve enviar para o e-mail: [email protected] ou [email protected].
- Vagas: 142
- Acabador de mármore e granito (2)
- Açougueiro (1)
- Agente de microcrédito rural (1)
- Agente de serviços (1)
- Ajudante de churrasqueiro (1)
- Atendente para lanchonete (1)
- Auxiliar administrativo (4)
- Auxiliar de cozinha (5)
- Auxiliar de limpeza (3)
- Ajudante de linha de produção (33)
- Ajudante de motorista (1)
- Assistente administrativo (1)
- Auxiliar de soldador (2)
- Atendente de balcão (1)
- Atendente de lanchonete (1)
- Babá (1)
- Bombeiro civil (1)
- Caldeireiro (1)
- Chapeiro de hamburgueria (1)
- Churrasqueiro(1)
- Consultor de vendas (15)
- Costureira (1)
- Costureira em geral alfaiataria/ overlock/reta (4)
- Costureira em geral máquina 3 e 4 fios (1)
- Eletricista (1)
- Eletrotécnico (1)
- Empacotador à mão (1)
- Empregada doméstica (2)
- Encarregado de produção (1)
- Estoquista (1)
- Farmacêutico (1)
- Gerente comercial (1)
- Gerente de qualidade (1)
- Instrutor de autoescola (1)
- Marceneiro (3)
- Mecânico alinhador (2)
- Mecânico de autos (2)
- Mecânico de motos (1)
- Mecânico máquinas industriais (1)
- Motorista de caminhão (1)
- Motorista de caminhão guincho (1)
- Motorista de táxi (1)
- Nutricionista (1)
- Operador de caixa (1)
- Operador de caixa (1)
- Operador de cad (1)
- Operador de empilhadeira (2)
- Padeiro (1)
- Recepcionista (2)
- Representante comercial autônomo (2)
- Serralheiro (1)
- Servente de obras (3)
- Soldador (3)
- Supervisor de vendas comercial (5)
- Técnico em segurança do trabalho (2)
- Torneiro mecânico (1)
- Vendedor de serviços (2)
- Vendedor interno (6)
SINE DE LINHARES
Como se candidatar: o atendimento na agência ocorre das 8 às 17 horas, na Av. Governador Lindenberg, 660, Centro.
- Vagas: 98
- Acabador de mármore e granito (1)
- Agente funerário (1)
- Atendente (1)
- Auxiliar de corte e costura (1)
- Auxiliar de manutenção (1)
- Auxiliar de oficina mecânica (2)
- Auxiliar de serviços gerais (2)
- Coordenador de contrato (2)
- Coordenador de loja (1)
- Consultor de vendas (15)
- Costureira coloret (2)
- Costureira máquina industrial (20)
- Costureira overloquista (1)
- Costureira reta (1)
- Embalador a mão (6)
- Fonoaudiólogo (1)
- Gerente comercial (3)
- Gesseiro (4)
- Irrigador (1)
- Lacador de peças (1)
- Líder de logística (2)
- Líder de produção (2)
- Marceneiro (1)
- Mecânico de refrigeração (1)
- Motorista administrativo (1)
- Motorista de caminhão (1)
- Motorista operador de munck (1)
- Operador de empilhadeira (9)
- Operador seccionadora (1)
- Repositor de mercadoria (1)
- Serralheiro (2)
- Soldador automotivo (2)
- Supervisor de vendas (6)
- Técnico eletrotécnico (1)
- Trabalhador rural (2)
- Tratorista agrícola (2)
- Vendedor interno (1)
SINE DE SÃO MATEUS
Como se candidatar: o candidato deve enviar o currículo para o e-mail: [email protected].
- Vagas: 100
- Auxiliar de manutenção mecânica (1)
- Auxiliar de serviços gerais (6)
- Auxiliar de linha de produção (1)
- Auxiliar de mecânico (1)
- Auxiliar de saúde bucal (1)
- Barman (1)
- Bombeiro civil (1)
- Capoteiro (1)
- Comprador (1)
- Consultor de vendas (15)
- Costureiro (1)
- Costureira (3)
- Cozinheiro (2)
- Eletricista (2)
- Empregada doméstica (2)
- Instalador de alto falante e alarme automotivo (1)
- Instrutor de auto-escola (1)
- Mecânico de automóvel (1)
- Nutricionista (1)
- Operador de caixa (1)
- Operador eletromecânico (4)
- Operador de guindaste (1)
- Operador de equipamentos (2)
- Operador de empilhadeira (1)
- Operador de impressora ofsete (2)
- Operador de munck (10)
- Operador de motoserra (2)
- Pizzaiolo (1)
- Representante comercial (8)
- Retificador (4)
- Sinaleiro / rigger (5)
- Supervisor de vendas (2)
- Técnico em refrigeração automotiva (1)
- Técnico de enfermagem do trabalho (1)
- Torneiro mecânico (2)
- Trabalhador rural (4)
- Vendedor externo (4)
- Vendedor pracista (1)
- Vendedor interno (1)