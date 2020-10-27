Inscrições para 26 mil vagas em cursos on-line no ES estão abertas

Já estão abertas as inscrições para as 26 mil vagas em cursos de qualificação on-line, abertas pelo Qualificar ES. Os treinamentos são gratuitos e têm a carga horária de 120 horas.
Para participar, é necessário que o candidato seja morador do Espírito Santo, tenha mais de 16 anos e acesso à internet. Os interessados podem se inscrever até 10 de novembro, no endereço eletrônico www.qualificares.es.gov.br.
São 13 opções de cursos, com duas mil vagas para cada. Dentre as qualificações, quatro são novas: cozinha asiática, cuidador de idosos e hamburgueria gourmet e marketing digital para seus negócios. É possível optar por dois cursos.
A lista de classificados será divulgada no dia 16 de novembro. Os cursos são realizados no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), no site do Qualificar ES, e as aulas podem ser feitas de qualquer lugar do Estado e em qualquer horário, por meio de smartphones, tablets e computadores. Ao final da qualificação, os alunos recebem certificado.
CONFIRA OS CURSOS
- Auxiliar Administrativo
- Cozinha Asiática (novo curso)
- Cuidador de Idosos (Maior de 18 anos) (novo curso)
- Educação Especial Inclusiva
- Gestão Financeira de Pequenas e Médias Empresas
- Hamburgueria Gourmet (novo curso)
- Inglês Básico
- Inglês Intermediário
- Maquiagem
- Marketing Digital para o seu Negócio (novo curso)
- Segurança do Trabalho
- Tecnologias Educacionais
- Word e Excel