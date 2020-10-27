Inscrições para 26 mil vagas em cursos on-line no ES estão abertas

São 13 opções de cursos, com duas mil vagas para cada. Dentre as qualificações, quatro são novas: cozinha asiática, cuidador de idosos e hamburgueria gourmet e marketing digital para seus negócios. É possível optar por dois cursos.

A lista de classificados será divulgada no dia 16 de novembro. Os cursos são realizados no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), no site do Qualificar ES, e as aulas podem ser feitas de qualquer lugar do Estado e em qualquer horário, por meio de smartphones, tablets e computadores. Ao final da qualificação, os alunos recebem certificado.