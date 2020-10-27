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Qualificação

Inscrições para 26 mil vagas em cursos on-line no ES estão abertas

Candidatos podem se inscrever até 10 de novembro. Para participar, é necessário ser morador do Estado , ter mais de 16 anos e acesso à internet

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 11:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2020 às 11:18
Oportunidades para fazer cursos sem sair de casa
Oportunidades para fazer cursos sem sair de casa Crédito: Pixabay
Já estão abertas as inscrições para as 26 mil vagas em cursos de qualificação on-line, abertas pelo Qualificar ES. Os treinamentos são gratuitos e têm a carga horária de 120 horas.
Para participar, é necessário que o candidato seja morador do Espírito Santo, tenha mais de 16 anos e acesso à internet. Os interessados podem se inscrever até 10 de novembro, no endereço eletrônico www.qualificares.es.gov.br.
São 13 opções de cursos, com duas mil vagas para cada. Dentre as qualificações, quatro são novas: cozinha asiática, cuidador de idosos e hamburgueria gourmet e marketing digital para seus negócios. É possível optar por dois cursos.
A lista de classificados será divulgada no dia 16 de novembro. Os cursos são realizados no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), no site do Qualificar ES, e as aulas podem ser feitas de qualquer lugar do Estado e em qualquer horário, por meio de smartphones, tablets e computadores. Ao final da qualificação, os alunos recebem certificado.

CONFIRA OS CURSOS

  • Auxiliar Administrativo
  • Cozinha Asiática (novo curso)
  • Cuidador de Idosos (Maior de 18 anos) (novo curso)
  • Educação Especial Inclusiva
  • Gestão Financeira de Pequenas e Médias Empresas
  • Hamburgueria Gourmet (novo curso)
  • Inglês Básico
  • Inglês Intermediário
  • Maquiagem
  • Marketing Digital para o seu Negócio (novo curso)
  • Segurança do Trabalho
  • Tecnologias Educacionais
  • Word e Excel

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