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Inscrições para 26 mil vagas do Qualificar-ES terminam nesta quarta

A oferta oferece 13 opções de cursos para quem quer aprender uma profissão ou melhorar o currículo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2020 às 09:56

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 09:56

Curso de maquiagem oferecido pelo Qualificar ES
Curso de maquiagem oferecido pelo Qualificar ES Crédito: Secti/Divulgação
Os interessados em fazer um dos cursos do Programa Qualificar ES têm até as 23h59 desta quarta-feira (15) para se inscrever. A oferta é de 26 mil vagas em 13 opções de cursos on-line gratuitos.
Há oportunidades para aulas de agente epidemiológico, assistente de tecnologia da informação, design de sobrancelhas, digital influencers, e-commerce, panificação, maquiagem, entre outras. A carga horária é de 120 horas.
De acordo com a Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), os cursos foram remodelados e passam a oferecer uma nova proposta para as videoaulas, apostilas digitais e tutorias.
As inscrições podem ser feitas no site www.qualificar.es.gov.br. Para participar, o candidato precisa ter idade mínima de 16 anos, dispor de acesso à internet e ter básicas de informática e navegação na internet.

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O interessado pode se inscrever em dois cursos e a seleção será realizada pela ordem de inscrição. O resultado será divulgado no dia 29 de julho.
As qualificações são feitas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), no site do Programa, e as aulas podem ser feitas de qualquer lugar do Estado e em qualquer horário, por meio de smartphones, tablets e computadores. Os alunos aprovados no curso recebem certificação.
A meta da Secti é de oferecer 170 mil vagas, em cursos de qualificação profissional na modalidade presencial, semipresencial e a distância, até 2022. Em 2019, a secretaria ofereceu mais de 42 mil oportunidades em mais de 80 cursos de áreas profissionais, com demandas de mercado.

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Esta é a terceira oferta de cursos disponibilizados pelo governo do Estado. Somente em 2020 já foram disponibilizadas mais de 60 mil vagas em cursos nas três modalidades de ensino.

CONFIRA OS CURSOS

São 2 mil vagas para cada um dos cursos
  • Agente Epidemiológico
  • Assistente de Tecnologia da Informação
  • Auxiliar Administrativo
  • Bolos e Suas Variações
  • Criação e Edição de Videoaulas com Aplicativo Gratuito
  • Design de Sobrancelhas
  • Digital Influencers: Marketing de Influência
  • E-Commerce
  • Formação de Tutores EaD
  • Inglês Intermediário
  • Maquiagem
  • Panificação
  • Tecnologias Educacionais

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