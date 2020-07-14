Inscrições para 26 mil vagas do Qualificar-ES terminam nesta quarta

Curso de maquiagem oferecido pelo Qualificar ES Crédito: Secti/Divulgação

Os interessados em fazer um dos cursos do Programa Qualificar ES têm até as 23h59 desta quarta-feira (15) para se inscrever. A oferta é de 26 mil vagas em 13 opções de cursos on-line gratuitos.

Há oportunidades para aulas de agente epidemiológico, assistente de tecnologia da informação, design de sobrancelhas, digital influencers, e-commerce, panificação, maquiagem, entre outras. A carga horária é de 120 horas.

De acordo com a Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), os cursos foram remodelados e passam a oferecer uma nova proposta para as videoaulas, apostilas digitais e tutorias.

As inscrições podem ser feitas no site www.qualificar.es.gov.br . Para participar, o candidato precisa ter idade mínima de 16 anos, dispor de acesso à internet e ter básicas de informática e navegação na internet.

O interessado pode se inscrever em dois cursos e a seleção será realizada pela ordem de inscrição. O resultado será divulgado no dia 29 de julho.

As qualificações são feitas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), no site do Programa, e as aulas podem ser feitas de qualquer lugar do Estado e em qualquer horário, por meio de smartphones, tablets e computadores. Os alunos aprovados no curso recebem certificação.

A meta da Secti é de oferecer 170 mil vagas, em cursos de qualificação profissional na modalidade presencial, semipresencial e a distância, até 2022. Em 2019, a secretaria ofereceu mais de 42 mil oportunidades em mais de 80 cursos de áreas profissionais, com demandas de mercado.

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Esta é a terceira oferta de cursos disponibilizados pelo governo do Estado. Somente em 2020 já foram disponibilizadas mais de 60 mil vagas em cursos nas três modalidades de ensino.

CONFIRA OS CURSOS

São 2 mil vagas para cada um dos cursos

Agente Epidemiológico

Assistente de Tecnologia da Informação

Auxiliar Administrativo

Bolos e Suas Variações

Criação e Edição de Videoaulas com Aplicativo Gratuito

Design de Sobrancelhas

Digital Influencers: Marketing de Influência

E-Commerce

Formação de Tutores EaD

Inglês Intermediário

Maquiagem

Panificação

Tecnologias Educacionais