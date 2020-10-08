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Qualificação on-line

Inscrições para 10 mil vagas em cursos de graça terminam nesta sexta

Oportunidades do Qualificar ES são destinadas aos moradores dos mais de 100 bairros atendidos pelo Programa Estado Presente em Defesa da Vida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2020 às 16:10

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 16:10

Informática para concursos
Alunos têm 10 opções de cursos para se qualificar sem sair de casa Crédito: Pixabay
As inscrições para as 10 mil vagas em cursos on-line gratuitos do Qualificar ES foram prorrogadas para até esta sexta-feira (9). As oportunidades são destinadas aos moradores dos mais de 100 bairros atendidos pelo Programa Estado Presente em Defesa da Vida.
São 10 opções de cursos on-line destinados aos moradores de bairros selecionados nos municípios de AracruzCachoeiro de ItapemirimCariacicaColatinaSerraVila VelhaLinharesVitóriaSão Mateus e Guarapari. Cada qualificação oferece mil vagas e conta com uma carga horária de 120 horas.
Os interessados podem se inscrever no site www.qualificar.es.gov.br. No endereço eletrônico, é possível conferir o edital e verificar a lista de bairros contemplados.
Para participar, os candidatos precisam ser moradores dos bairros contemplados pelo Programa Estado Presente em Defesa da Vida, ter mais de 16 anos e ter acesso à internet. O resultado, que será de acordo com a ordem das inscrições, será divulgado na próxima terça-feira (13). As aulas começam no dia 20 deste mês.

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Os alunos podem fazer os cursos de qualquer lugar do Estado e em qualquer horário, por meio de smartphones, tablets e computadores. Os alunos aprovados recebem certificação.

MAIS VAGAS

A quarta oferta de cursos do Qualificar ES, que será a última do ano, vai oferecer mais 36 mil vagas em cursos de qualificação on-line gratuitos. Além das 10 mil oportunidades abertas (disponíveis no primeiro edital), o programa vai abrir inscrições para qualificar mais 26 mil pessoas.
As inscrições poderão ser feitas a partir de 27 de outubro, no site qualificar.es.gov.br. Neste segundo edital, serão 13 opções de cursos.

CONFIRA OS CURSOS

  • Assistente de Tecnologia da Informação 
  • Auxiliar Administrativo 
  • Cuidador de Idosos (Maior de 18 anos)
  • Educação Especial Inclusiva
  • Fotografia 
  • Inglês Básico
  • Maquiagem
  • Panificação
  • Segurança do Trabalho
  • Tecnologias Educacionais

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