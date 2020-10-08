Inscrições para 10 mil vagas em cursos de graça terminam nesta sexta

As inscrições para as 10 mil vagas em cursos on-line gratuitos do Qualificar ES foram prorrogadas para até esta sexta-feira (9). As oportunidades são destinadas aos moradores dos mais de 100 bairros atendidos pelo Programa Estado Presente em Defesa da Vida.
São 10 opções de cursos on-line destinados aos moradores de bairros selecionados nos municípios de Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Serra, Vila Velha, Linhares, Vitória, São Mateus e Guarapari. Cada qualificação oferece mil vagas e conta com uma carga horária de 120 horas.
Os interessados podem se inscrever no site www.qualificar.es.gov.br. No endereço eletrônico, é possível conferir o edital e verificar a lista de bairros contemplados.
Para participar, os candidatos precisam ser moradores dos bairros contemplados pelo Programa Estado Presente em Defesa da Vida, ter mais de 16 anos e ter acesso à internet. O resultado, que será de acordo com a ordem das inscrições, será divulgado na próxima terça-feira (13). As aulas começam no dia 20 deste mês.
Os alunos podem fazer os cursos de qualquer lugar do Estado e em qualquer horário, por meio de smartphones, tablets e computadores. Os alunos aprovados recebem certificação.
MAIS VAGAS
A quarta oferta de cursos do Qualificar ES, que será a última do ano, vai oferecer mais 36 mil vagas em cursos de qualificação on-line gratuitos. Além das 10 mil oportunidades abertas (disponíveis no primeiro edital), o programa vai abrir inscrições para qualificar mais 26 mil pessoas.
As inscrições poderão ser feitas a partir de 27 de outubro, no site qualificar.es.gov.br. Neste segundo edital, serão 13 opções de cursos.
CONFIRA OS CURSOS
- Assistente de Tecnologia da Informação
- Auxiliar Administrativo
- Cuidador de Idosos (Maior de 18 anos)
- Educação Especial Inclusiva
- Fotografia
- Inglês Básico
- Maquiagem
- Panificação
- Segurança do Trabalho
- Tecnologias Educacionais