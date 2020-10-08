Inscrições para 10 mil vagas em cursos de graça terminam nesta sexta

Alunos têm 10 opções de cursos para se qualificar sem sair de casa Crédito: Pixabay

As inscrições para as 10 mil vagas em cursos on-line gratuitos do Qualificar ES foram prorrogadas para até esta sexta-feira (9). As oportunidades são destinadas aos moradores dos mais de 100 bairros atendidos pelo Programa Estado Presente em Defesa da Vida.

Os interessados podem se inscrever no site www.qualificar.es.gov.br . No endereço eletrônico, é possível conferir o edital e verificar a lista de bairros contemplados.

Para participar, os candidatos precisam ser moradores dos bairros contemplados pelo Programa Estado Presente em Defesa da Vida, ter mais de 16 anos e ter acesso à internet. O resultado, que será de acordo com a ordem das inscrições, será divulgado na próxima terça-feira (13). As aulas começam no dia 20 deste mês.

Os alunos podem fazer os cursos de qualquer lugar do Estado e em qualquer horário, por meio de smartphones, tablets e computadores. Os alunos aprovados recebem certificação.

MAIS VAGAS

A quarta oferta de cursos do Qualificar ES, que será a última do ano, vai oferecer mais 36 mil vagas em cursos de qualificação on-line gratuitos. Além das 10 mil oportunidades abertas (disponíveis no primeiro edital), o programa vai abrir inscrições para qualificar mais 26 mil pessoas.

As inscrições poderão ser feitas a partir de 27 de outubro, no site qualificar.es.gov.br . Neste segundo edital, serão 13 opções de cursos.

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