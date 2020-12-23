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IEL-ES abre 43 vagas de estágio com bolsas de até R$ 900

Oportunidades são destinadas a estudantes de níveis médio, técnico e superior nas cidades de Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 19:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2020 às 19:38
vagas de estágio
Vagas de estágio para quem quer entrar no mercado de trabalho Crédito: pixabay
O Instituto Euvaldo Lodi (IEL), entidade do Sistema Findes, está com 43 oportunidades de estágio abertas nos municípios de CariacicaSerraVila Velha e Vitória. As bolsas variam de R$ 450 a R$ 900. Podem se inscrever estudantes nos ensinos médio, técnico e superior.
Os interessados podem fazer o cadastro no endereço eletrônico do IEL-ES. Vale ressaltar que a vaga é suspensa automaticamente pelo sistema quando atinge o limite de estudantes inscritos.

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Além das bolsas, os alunos recebem outros benefícios como auxílio ou vale transporte e alimentação.

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