IEL-ES abre 43 vagas de estágio com bolsas de até R$ 900

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL), entidade do Sistema Findes, está com 43 oportunidades de estágio abertas nos municípios de Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória. As bolsas variam de R$ 450 a R$ 900. Podem se inscrever estudantes nos ensinos médio, técnico e superior.
Os interessados podem fazer o cadastro no endereço eletrônico do IEL-ES. Vale ressaltar que a vaga é suspensa automaticamente pelo sistema quando atinge o limite de estudantes inscritos.
Além das bolsas, os alunos recebem outros benefícios como auxílio ou vale transporte e alimentação.
CONFIRA AS VAGAS
- Administração
- Análise de sistema
- Arquitetura
- Ciências da computação
- Ciências contábeis
- Comunicação social
- Desenho industrial
- Design gráfico
- Direito
- Engenharia ambiental
- Engenharia da computação
- Engenharia de controle e automação
- Engenharia de produção
- Engenharia elétrica
- Ensino médio
- Gestão comercial
- Jornalismo
- Marketing
- Pedagogia
- Publicidade e propaganda
- Sistemas da informação
- Técnico em administração
- Técnico em automação industrial
- Técnico em edificações
- Técnico em eletrotécnica
- Técnico em estradas
- Técnico em geoprocessamento
- Técnico em instrumentação
- Técnico em logística
- Técnico em mecânica
- Técnico em segurança do trabalho