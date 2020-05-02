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Saúde

Hospital Santa Rita abre vagas de emprego em 18 cargos

Oportunidades são para cargos da área da Saúde e de outros setores; chances para enfermeiro, eletricista, auxiliar de limpeza, entre outras
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mai 2020 às 11:05

Publicado em 02 de Maio de 2020 às 11:05

Hospital Santa Rita
Hospital Santa Rita contrata profissionais em várias áreas Crédito: Fernando Madeira
O Hospital Santa Rita, em Vitória, está com vagas de emprego abertas em 18 cargos. Serão contratados profissionais de diversos níveis de escolaridade e que vão atuar na área da Saúde e outros setores da instituição.
Os interessados podem cadastrar o currículo no no site www.santarita.org.br, no link "Trabalhe Conosco" e incluir o cargo desejado na área de interesse.

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As oportunidades são para os seguintes cargos:
  • Auxiliar de Farmácia
  • Auxiliar de Limpeza
  • Auxiliar Refrigeração
  • Auxiliar de Serviços Gerais
  • Camareira
  • Copeira
  • Eletricista
  • Enfermeiro
  • Enfermeiro Especialista (Necessária especialização em um dos cursos:  UTI, Nefrologia, Urgência e Emergência, Centro Cirúrgico)
  • Farmacêutico
  • Pedreiro
  • Pedreiro geral
  • Pintor
  • Pintor de Fachada
  • Supervisor de Obras
  • Supervisor de Refrigeração
  • Técnico de Enfermagem
  • Técnico de Refrigeração
De acordo com o hospital, todas as vagas poderão ser preenchidas por pessoas com deficiência ou reabilitadas pelo INSS.

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