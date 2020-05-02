Hospital Santa Rita abre vagas de emprego em 18 cargos

O Hospital Santa Rita, em Vitória, está com vagas de emprego abertas em 18 cargos. Serão contratados profissionais de diversos níveis de escolaridade e que vão atuar na área da Saúde e outros setores da instituição.
Os interessados podem cadastrar o currículo no no site www.santarita.org.br, no link "Trabalhe Conosco" e incluir o cargo desejado na área de interesse.
As oportunidades são para os seguintes cargos:
- Auxiliar de Farmácia
- Auxiliar de Limpeza
- Auxiliar Refrigeração
- Auxiliar de Serviços Gerais
- Camareira
- Copeira
- Eletricista
- Enfermeiro
- Enfermeiro Especialista (Necessária especialização em um dos cursos: UTI, Nefrologia, Urgência e Emergência, Centro Cirúrgico)
- Farmacêutico
- Pedreiro
- Pedreiro geral
- Pintor
- Pintor de Fachada
- Supervisor de Obras
- Supervisor de Refrigeração
- Técnico de Enfermagem
- Técnico de Refrigeração
De acordo com o hospital, todas as vagas poderão ser preenchidas por pessoas com deficiência ou reabilitadas pelo INSS.