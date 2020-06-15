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Enfermagem

Hospital Estadual de Urgência e Emergência abre vagas de emprego

As oportunidades na área de enfermagem são para atuar nas áreas de Centro Cirúrgico, Regulação de Leitos, Pronto-Socorro, entre outras
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2020 às 19:00

Publicado em 15 de Junho de 2020 às 19:00

Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória
Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória Crédito: Divulgação/Sesa
A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, gestora do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), localizado no bairro Forte São João, em Vitória, está com vagas abertas para auxiliar de higienização e limpeza, enfermeiro, técnico de enfermagem e farmacêutico.
Para se candidatar a uma das vagas é necessário ter disponibilidade para trabalhar como plantonista. Para os cargos de técnico em enfermagem e enfermeiros, as oportunidades são para atuar no Centro Cirúrgico, na Regulação de Leitos, no Pronto-Socorro, nas Unidades de Internação e Terapia Intensiva e na Central de Material e Esterilização (CME).
Em relação à vaga de auxiliar de higienização e limpeza é desejável Ensino Fundamental completo e experiência com higienização hospitalar.
Para a vaga de farmacêutico, é necessário ensino superior completo em Farmácia e registro ativo no conselho de classe. Também é desejável experiência e conhecimento intermediário no Pacote Office.

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Entre os benefícios estão assistências médica e odontológica, refeição no local, seguro de vida, vale-transporte e alimentação. Mais detalhes em relação às vagas estão disponíveis no site da entidade.

Inscrições

Os interessados devem acessar o site da Pró-Saúde (www.prosaude.org.br) e selecionar o menu Trabalhe Conosco, e em seguida acessar a opção Cadastre seu Currículo.
Para concluir o processo de inscrição, os candidatos devem ter perfil no portal Vagas (www.vagas.com.br), plataforma externa reconhecida no mercado e que proporciona transparência ao processo. Informações: (27) 3194-0197.
A Pró-Saúde é uma entidade filantrópica que realiza a gestão de serviços de saúde e administração hospitalar há mais de 50 anos. Atualmente realiza a gestão de unidades de saúde presentes em 24 cidades de 12 Estados brasileiros  a maioria no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

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