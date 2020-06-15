Hospital Estadual de Urgência e Emergência abre vagas de emprego

Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória Crédito: Divulgação/Sesa

A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, gestora do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), localizado no bairro Forte São João, em Vitória, está com vagas abertas para auxiliar de higienização e limpeza, enfermeiro, técnico de enfermagem e farmacêutico.

Para se candidatar a uma das vagas é necessário ter disponibilidade para trabalhar como plantonista. Para os cargos de técnico em enfermagem e enfermeiros, as oportunidades são para atuar no Centro Cirúrgico, na Regulação de Leitos, no Pronto-Socorro, nas Unidades de Internação e Terapia Intensiva e na Central de Material e Esterilização (CME).

Em relação à vaga de auxiliar de higienização e limpeza é desejável Ensino Fundamental completo e experiência com higienização hospitalar.

Para a vaga de farmacêutico, é necessário ensino superior completo em Farmácia e registro ativo no conselho de classe. Também é desejável experiência e conhecimento intermediário no Pacote Office.

Entre os benefícios estão assistências médica e odontológica, refeição no local, seguro de vida, vale-transporte e alimentação. Mais detalhes em relação às vagas estão disponíveis no site da entidade.

Inscrições

Os interessados devem acessar o site da Pró-Saúde (www.prosaude.org.br) e selecionar o menu Trabalhe Conosco, e em seguida acessar a opção Cadastre seu Currículo.

Para concluir o processo de inscrição, os candidatos devem ter perfil no portal Vagas (www.vagas.com.br), plataforma externa reconhecida no mercado e que proporciona transparência ao processo. Informações: (27) 3194-0197.