Hospital Estadual abre vagas para três categorias em Vitória

O Hospital Estadual de Urgência e Emergência, localizado em Vitória, está com vagas abertas para três categorias de trabalhadores: enfermeiro, técnico em enfermagem e porteiro. Para todas é necessário que o candidato tenha disponibilidade para trabalhar como plantonista.
No caso dos profissionais da saúde, as oportunidades servirão para o preenchimento de vagas no pronto-socorro, nas unidades de internação e terapia intensiva (UTI), no centro cirúrgico e na central de matéria e esterilização.
OS BENEFÍCIOS
- Assistência médica;
- Assistência odontológica;
- Seguro de vida;
- Vale transporte;
- Vale alimentação;
- Refeição no local.
COMO SE INSCREVER
Se você tem interesse em alguma dessas vagas, acesse o site da Associação Pró-Saúde (que faz a gestão do respectivo hospital) e acesse a seção trabalhe conosco. Em seguida, clique em cadastre seu currículo. O restante do processo de inscrição será feito por meio de um portal de empregos.
As inscrições permanecerão abertas até o preenchimento das vagas. Mais detalhes, como os requisitos necessários para cada uma delas, também estão disponíveis no site da administradora. Outras informações sobre as oportunidades podem ser obtidas pelo telefone (27) 3194-0197.