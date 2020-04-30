Hospital Estadual abre vagas para três categorias em Vitória

No caso dos profissionais da saúde, as oportunidades servirão para o preenchimento de vagas no pronto-socorro, nas unidades de internação e terapia intensiva (UTI), no centro cirúrgico e na central de matéria e esterilização.

As inscrições permanecerão abertas até o preenchimento das vagas. Mais detalhes, como os requisitos necessários para cada uma delas, também estão disponíveis no site da administradora. Outras informações sobre as oportunidades podem ser obtidas pelo telefone (27) 3194-0197.