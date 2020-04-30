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Emprego

Hospital Estadual abre vagas para três categorias em Vitória

Centro de saúde integra a rede estadual e procura técnicos de enfermagem, porteiros e enfermeiros; veja como se inscrever
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 abr 2020 às 20:16

Publicado em 30 de Abril de 2020 às 20:16

Hospital Estadual de Urgência e Emergência fica no bairro Forte São João, em Vitória
Hospital Estadual de Urgência e Emergência fica no bairro Forte São João, em Vitória Crédito: Divulgação | Secretaria Estadual de Saúde
O Hospital Estadual de Urgência e Emergência, localizado em Vitória, está com vagas abertas para três categorias de trabalhadores: enfermeiro, técnico em enfermagem e porteiro. Para todas é necessário que o candidato tenha disponibilidade para trabalhar como plantonista.
No caso dos profissionais da saúde, as oportunidades servirão para o preenchimento de vagas no pronto-socorro, nas unidades de internação e terapia intensiva (UTI), no centro cirúrgico e na central de matéria e esterilização.

OS BENEFÍCIOS

  • Assistência médica;
  • Assistência odontológica;
  • Seguro de vida;
  • Vale transporte;
  • Vale alimentação;
  • Refeição no local.

COMO SE INSCREVER

Se você tem interesse em alguma dessas vagas, acesse o site da Associação Pró-Saúde (que faz a gestão do respectivo hospital) e acesse a seção trabalhe conosco. Em seguida, clique em cadastre seu currículo. O restante do processo de inscrição será feito por meio de um portal de empregos.
As inscrições permanecerão abertas até o preenchimento das vagas. Mais detalhes, como os requisitos necessários para cada uma delas, também estão disponíveis no site da administradora. Outras informações sobre as oportunidades podem ser obtidas pelo telefone (27) 3194-0197.

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