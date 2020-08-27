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Qualificação

Fundação Renova oferece 9 mil vagas em cursos grátis para jovens

Interessados podem se inscrever até 4 de setembro; podem participar das qualificações pessoas com idade entre 16 e 29 anos

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 12:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2020 às 12:53
teclado de computador
As qualificações serão feitas on-line por medida de segurança Crédito: Pintrest
A Fundação Renova está com 9 mil vagas em cursos de iniciação profissional para jovens da Bacia do rio Doce, em Minas Gerais e no Espírito Santo. Eles terão a oportunidade para estudar e se preparar para o mercado de trabalho.
Os interessados devem preencher o formulário eletrônico´, disponível no site, até o dia 4 de setembro. Podem participar dos cursos os jovens com idade entre 16 e 29 anos.
Após a inscrição, o Senai enviará em até dez dias um link de acesso ao conteúdo. No final do curso, os participantes receberão certificado de conclusão.
Os cursos são gratuitos de iniciação profissional. São 13 opções de qualificação, com duração média de 14 horas cada um.
As aulas serão realizadas no formato on-line como medida de segurança. O jovem poderá escolher até dois cursos. As qualificações serão nas seguintes áreas: Consumo consciente de energia; Educação ambiental; Empreendedorismo; Fundamentos da logística; Lógica de programação; Tecnologia da informação e comunicação; Metrologia; Noções básicas de mecânica automotiva; Segurança do trabalho; Desvendando a indústria 4.0; Desvendando a Blockchain; Desvendando o BIM (Building Information Modeling); e Lean Manufacturing.
Os participantes poderão assistir às aulas por computador, tablet ou celular com acesso à internet e os navegadores Mozila Firefox ou Internet Explorer com Adobe Flash Player instalados.

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De acordo com a gerente socioeconômica da Fundação Renova, Deborah Goldemberg, os cursos de iniciação profissional fazem parte dos projetos de reparação coletiva chamados Caminhos da Retomada, da Fundação Renova.
Essa série de ações visa a auxiliar as pessoas a retomarem as atividades econômicas, por meio de dicas de educação financeira, qualificação profissional, acesso ao mercado de trabalho, desenvolvimento de empreendedorismo e acesso a crédito, diz

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A Fundação Renova é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, constituída com o exclusivo propósito de gerir e executar os programas e ações de reparação e compensação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão.
A Fundação foi estabelecida por meio de um Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC), assinado entre Samarco, suas acionistas Vale e BHP, os governos federal e dos Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, além de uma série de autarquias, fundações e institutos (como Ibama, Instituto Chico Mendes, Agência Nacional de Águas, Instituto Estadual de Florestas, Funai, Secretarias de Meio Ambiente, dentre outros), em março de 2016.

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