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Oportunidades

Feira on-line oferta vagas para negros e discute mercado de trabalho

O evento Afropresença será realizado desta quarta (30) até sexta-feira (2), pela internet; participantes poderão cadastrar o currículo durante o encontro virtual

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 15:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 set 2020 às 15:45
Mercado de trabalho para pessoas negras
Evento virtual oferecer vagas de emprego para jovens negros Crédito: Pixabay
Discutir e promover a inclusão de jovens negros e negras no mercado de trabalho. Este é o objetivo do evento virtual Afropresença, que será realizado nos dias 30 de setembro, 1º e 2 de outubro. Os participantes poderão ter acesso a mais de 300 vagas de emprego para analistas e gerentes, além da possibilidade de compartilhar currículos, que serão enviados às empresas. 
Além das oportunidades de trabalho, os inscritos terão acesso a oficinas de recursos humanos e painéis com universidades, agências de publicidade, escritórios de advocacia e empresas.
Todo o evento será realizado pela internet e os interessados podem se inscrever no site do evento. O encontro virtual é promovido pelo Ministério Público do Trabalho em São Paulo (MPT-SP) em conjunto com o Pacto Global da ONU.
De acordo com o organizador, serão 70 painéis, 60 reuniões com MPT e 70 empresas envolvidas como Suzano, Vivo, Magazine Luiza, Totvs e Santander.
Conforme informações do Instituto Ethos em 2016, a população negra representa mais de 55,9% da população brasileira. No entanto, apenas 4,7% dos cargos de executivos são ocupados por negros nas 500 maiores empresas do país.

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A participação dos jovens negros e negras em cursos de excelência não reflete na participação no mercado de trabalho. Dessa forma, entendemos que os processos seletivos no campo profissional precisam ser revisitados. Todas as lógicas excludentes, de forma expressa ou implícita, precisam ser identificadas e eliminadas, ressalta procuradora do Trabalho e coordenadora da Coordigualdade do MPT-SP e do Projeto Nacional de Inclusão de Jovens Negras e Negros Universitários do MPT, Valdirene Assis.
A programação será dividida em três conteúdos principais. O primeiro, Sociedade em debate, vai discutir as problemáticas de representatividade da população negra. Em seguida, Mercado em debate buscará entender e conhecer a representatividade de profissionais negros em diversas áreas de atuação, assim como a presença na universidade. Já em Carreira em debate, haverá abordagem sobre escolhas profissionais, processos seletivos, entre outros temas.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

  • 30/09: Serão abordados os temas de racismo estrutural empresarial, universidade e inclusão, escolha profissional e ferramentas de autoconhecimento, jornalismo, marketing, artes cênicas, educação física, relações internacionais, economia, farmácia, ciência, combate ao racismo no futebol e impacto da crise do Covid-19 para população negra, letramento racial, entre outros;

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  • 01/10: Serão abordados os temas de: advocacia, turismo, moda, gastronomia, mercado de luxo, indústria química, telecomunicações, tecnologias, mitos e verdades em processos seletivos, religiosidade sob a perspectiva negra, como usar o Linkedin, políticas de ações afirmativas, entre outros.
  • 02/10: Serão abordados os temas de: saúde, expoentes negros na medicina, veterinária, engenharia e construção, arquitetura e urbanismo, agronegócio, meio ambiente, RH, indústria automobilística, igualdade de oportunidades e estratégias para combater o racismo institucional, LGBTQI+ sob a perspectiva negra e um show de encerramento.
Inscrições: http://www.afropresenca.com.br/

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