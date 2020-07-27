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Feira oferece mais de 600 vagas de emprego e estágio nesta terça (28)

As oportunidades serão divulgadas em transmissões ao vivo a partir das 9h  nas redes sociais do centro de ensino Grau Técnico

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 18:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2020 às 18:47
Cursos a distância sobem 51% no ensino superior e número de vagas supera o de modalidade presencial
Mais de 600 vagas serão oferecidas online Crédito: janeb13/Pixabay
Em meio a pandemia do novo coronavírus, quem está em busca de uma vaga no mercado de trabalho pode ganhar uma força. A partir das 9h desta terça-feira (28,) começa a 1ª Feira de Oportunidades On-line na Grande Vitória. Serão ofertadas mais de 600 vagas de emprego e estágio, além de cadastros nas principais instituições de encaminhamento profissional do Estado.
O evento será realizado on-line com transmissão ao vivo nas redes sociais do Centro de Ensino Grau Técnico, organizador da feira. A programação vai até às 17h, com lives de rodas de diálogos e palestras. Os interessados devem ficar atentos, pois as vagas serão anunciadas ao fim de cada transmissão.
Com a temática Novo Normal, o grande objetivo da ação é trazer forças para os trabalhadores neste momento de dificuldades para muitos. Empreendedorismo, mercado de trabalho em tempos de pandemia, dicas para seleção de emprego, microempresa individual e recursos humanos (RH) são alguns dos temas que vão ser explorados nas lives.
A feira contará com a apoio do Sebrae, Instituto Formar, CIPE Agência de Estágios, Instituto Euvaldo Lodi (IEL), Viminas Vidros Especiais, Ilha do Caranguejo, Delta Recrutamento, Center RH, Unilider, Educa Vix. Sendo que algumas dessas empresas vão oferecer vagas de emprego durante o evento.

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Segundo André Carvalheira, diretor do Grau Técnico, de Serra, o momento será utilizado de forma ampla e interativa. Já que não podemos gerar a interatividade pessoalmente, a ideiaé  gerar interatividade no chat e iremos pegar um momento para responder às dúvidas, enfatizou.

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