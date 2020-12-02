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De 16 a 18 anos

Estaleiro Jurong abre vagas para Programa de Aprendizagem Industrial

Candidatos precisam ter entre 16 e 18 anos e ensino médio completo ou em andamento, além de morar em Aracruz ou Fundão; veja como se inscrever

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 13:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2020 às 13:58
Estaleiro Jurong, em Aracruz
Estaleiro Jurong, em Aracruz abre oportunidades para jovens Crédito: Divulgação/ Governo do ES
Estaleiro Jurong Aracruz está com inscrições abertas para o Programa de Aprendizagem Industrial nos cursos de soldador, eletricista industrial e assistente administrativo.  Os candidatos precisam ter entre 16 e 18 anos e ensino médio completo ou em andamento, além de morar em Aracruz ou Fundão.
As aulas serão ministradas pelo Senai de Aracruz. Clique aqui para entender mais sobre o programa. 
Os interessados devem retirar a ficha de inscrição com o líder da comunidade onde mora ou na portaria/recepção do Estaleiro Jurong. A entrega da documentação deve ser feita até as 17 horas do dia 9 de dezembro de 2020, em envelope lacrado.
A remuneração será de meio salário mínimo (R$ 522,50), mais vale transporte, plano de saúde, ticket alimentação de R$ 520 e seguro de acidentes.
De acordo com informação do Senai, o Programa de Aprendizagem Industrial é o primeiro passo para jovens e adolescentes terem acesso ao primeiro emprego. Os cursos são gratuitos e proporcionam, além da teoria e prática nas aulas em unidades da instituição, a vivência direta no dia a dia das empresas.
Os estudantes assinam um contrato de até dois anos de duração e aplicam nas organizações o que aprendem em sala de aula.

SAIBA MAIS

  • Soldador (matutino) e eletricista industrial (vespertino)
  • Carga horária: 960h
  • Local: Senai/Aracruz (curso exclusivo para moradores de Aracruz e Fundão) 
  • Assistente administrativo (vespertino)
  • Carga horária: 800h
  • Local: Senai/Aracruz (curso exclusivo para moradores de Aracruz e Fundão)
  • Requisitos:
  • Ter 16 anos completos até o dia de início da turma não podendo completar 18 anos antes da data de início do curso;
  • Disponibilidade para estudar no período vespertino;
  • Ensino médio completo ou em andamento (declaração/certificado);
  • Ter todos os documentos solicitados;
  • Não ter sido aprendiz Senai anteriormente nem ter sido aprendiz no mesmo curso inscrito em qualquer instituição.
  • O candidato, que não atender a todos os requisitos, será automaticamente desclassificado do processo seletivo para o Programa de Aprendizagem Industrial Nível Básico.

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