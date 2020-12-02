Estaleiro Jurong abre vagas para Programa de Aprendizagem Industrial

Estaleiro Jurong, em Aracruz abre oportunidades para jovens Crédito: Divulgação/ Governo do ES

Estaleiro Jurong Aracruz está com inscrições abertas para o Programa de Aprendizagem Industrial nos cursos de soldador, eletricista industrial e assistente administrativo. Os candidatos precisam ter entre 16 e 18 anos e ensino médio completo ou em andamento, além de morar em Aracruz ou Fundão

Os interessados devem retirar a ficha de inscrição com o líder da comunidade onde mora ou na portaria/recepção do Estaleiro Jurong. A entrega da documentação deve ser feita até as 17 horas do dia 9 de dezembro de 2020, em envelope lacrado.

A remuneração será de meio salário mínimo (R$ 522,50), mais vale transporte, plano de saúde, ticket alimentação de R$ 520 e seguro de acidentes.

De acordo com informação do Senai, o Programa de Aprendizagem Industrial é o primeiro passo para jovens e adolescentes terem acesso ao primeiro emprego. Os cursos são gratuitos e proporcionam, além da teoria e prática nas aulas em unidades da instituição, a vivência direta no dia a dia das empresas.

Os estudantes assinam um contrato de até dois anos de duração e aplicam nas organizações o que aprendem em sala de aula.

SAIBA MAIS

Soldador (matutino) e eletricista industrial (vespertino)

Carga horária: 960h

Local: Senai/Aracruz (curso exclusivo para moradores de Aracruz e Fundão)

Assistente administrativo (vespertino)

Carga horária: 800h

Local: Senai/Aracruz (curso exclusivo para moradores de Aracruz e Fundão)