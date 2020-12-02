Estaleiro Jurong abre vagas para Programa de Aprendizagem Industrial

O Estaleiro Jurong Aracruz está com inscrições abertas para o Programa de Aprendizagem Industrial nos cursos de soldador, eletricista industrial e assistente administrativo. Os candidatos precisam ter entre 16 e 18 anos e ensino médio completo ou em andamento, além de morar em Aracruz ou Fundão.
As aulas serão ministradas pelo Senai de Aracruz. Clique aqui para entender mais sobre o programa.
Os interessados devem retirar a ficha de inscrição com o líder da comunidade onde mora ou na portaria/recepção do Estaleiro Jurong. A entrega da documentação deve ser feita até as 17 horas do dia 9 de dezembro de 2020, em envelope lacrado.
A remuneração será de meio salário mínimo (R$ 522,50), mais vale transporte, plano de saúde, ticket alimentação de R$ 520 e seguro de acidentes.
De acordo com informação do Senai, o Programa de Aprendizagem Industrial é o primeiro passo para jovens e adolescentes terem acesso ao primeiro emprego. Os cursos são gratuitos e proporcionam, além da teoria e prática nas aulas em unidades da instituição, a vivência direta no dia a dia das empresas.
Os estudantes assinam um contrato de até dois anos de duração e aplicam nas organizações o que aprendem em sala de aula.
SAIBA MAIS
- Soldador (matutino) e eletricista industrial (vespertino)
- Carga horária: 960h
- Local: Senai/Aracruz (curso exclusivo para moradores de Aracruz e Fundão)
- Assistente administrativo (vespertino)
- Carga horária: 800h
- Local: Senai/Aracruz (curso exclusivo para moradores de Aracruz e Fundão)
- Requisitos:
- Ter 16 anos completos até o dia de início da turma não podendo completar 18 anos antes da data de início do curso;
- Disponibilidade para estudar no período vespertino;
- Ensino médio completo ou em andamento (declaração/certificado);
- Ter todos os documentos solicitados;
- Não ter sido aprendiz Senai anteriormente nem ter sido aprendiz no mesmo curso inscrito em qualquer instituição.
- O candidato, que não atender a todos os requisitos, será automaticamente desclassificado do processo seletivo para o Programa de Aprendizagem Industrial Nível Básico.