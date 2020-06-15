Empresas abrem programas de trainee com salários de até R$ 4.500

Oportunidades para jovens recém formados em todo o Brasil Crédito: Pixabay

Jovens recém-formados que querem seguir carreira em uma empresa multinacional já podem se inscrever em um dos programas de trainee abertos em todo o país. As oportunidades são para quem tem até dois anos de formado. Os salários podem chegar a R$ 4,5 mil, além de outros benefícios.

O objetivo do programa é treinar jovens para exercer papéis importantes dentro de grandes organizações. A duração vai depender da empresa e pode variar de seis meses até dois anos, de acordo com cada uma. Ao final desse período, os candidatos que mais se destacarem serão escolhidos para efetivação.

Uma das seleções abertas é a da Coca-Cola. O programa é aberto a jovens formados há no máximo 2 anos ou que estejam colando grau até dezembro de 2020. Não há restrição de curso. Os requisitos para participar do processo seletivo são domínio do Pacote Office e disponibilidade para morar no Rio de Janeiro ou em outros Estados durante o programa, assim como eventuais viagens corporativas. Os interessados podem se inscrever até 20 de junho.

A Enforce, empresa de serviços financeiros gerenciada pelo Banco BTG Pactual, está com inscrições abertas para o seu programa de trainee. Na última edição, o processo seletivo contou com mais de 17 mil candidatos. A companhia atua na gestão de créditos inadimplentes corporativos e portfólios imobiliários estressados. O prazo de inscrição vai até 13 de julho.

Confira as oportunidades disponíveis com inscrições abertas em ordem crescente de término do prazo.

CONFIRA AS VAGAS DE TRAINEE ABERTAS

GSK 2020

A GKS, empresa de terceirização de mão de obra, está com inscrições abertas para vagas de trainee para sua área comercial no Rio de Janeiro (RJ). A seleção é aberta a profissionais com graduação até Julho/2020 nos cursos de Farmácia, Engenharia, Administração, Economia, Marketing, Comunicação ou áreas correlatas. Também é necessário ter inglês avançado.

Salário: Não informado

Inscrições: até 19 de junho de 2020, no até 19 de junho de 2020, no site da inscrição.

PROGRAMA NOVOS EXPERTS BEXPERT

A BExpert, empresa da área de tecnologia, está com vagas para consultor trainee em seu programa em São Paulo (SP). Para participar, os inscritos deverão ser recém formados nos cursos superiores de Engenharias (Computação, Mecânica, Elétrica e afins), Ciência da Computação, Análise de Sistemas, Matemática ou áreas relacionadas. Também é necessário ter inglês avançado (Espanhol desejável) e conhecimento em desenvolvimento de sistemas.

Salário: Não informado

Inscrições: até 20 de junho de 2020, no até 20 de junho de 2020, no site da inscrição.

COCA-COLA BRASIL

Inscrições abertas para o programa de trainee da Coca-Cola. Podem se inscrever jovens formados há no máximo 2 anos ou que estejam colando grau até dezembro de 2020. Não há restrição de curso. É necessário domínio do pacote Office; disponibilidade para morar no Rio de Janeiro ou em outros Estados durante o programa, assim como para eventuais viagens corporativas.

Salário: não informado

Inscrições: até 20 de junho de 2020, até 20 de junho de 2020, no site da inscrição.

LOGA

A Loga Logística Ambiental, responsável por fazer a gestão de resíduos de toda Região Noroeste de São Paulo, está com oportunidades para recém-formados em engenharia com inglês avançado, conhecimento intermediário de Excel e com disponibilidade para viagens.

Salário: até R$ 4.500.

Inscrições: até 27 de junho de 2020, pelo até 27 de junho de 2020, pelo site do Vagas.com

ENFORCE

A Enforce, empresa controlada pelo Banco BTG Pactual e atua na gestão de crédito, tem vagas para candidatos que concluíram a graduação entre 2016 e 2020, nos cursos de Administração, Economia, Direito, Agronomia, Engenharias, Tecnologia, Estatística e outros relacionados à Gestão Empresarial. O candidato precisa ter disponibilidade para morar e trabalhar Campinas (SP).

Salário: R$ 4 mil.

Inscrições: até 13 de julho de 2020 pelo até 13 de julho de 2020 pelo site da inscrição.

FURUKAWA ELETRIC

A Furukawa Eletric, segmentos de metais, telecomunicações, sistemas automotivos, energia, entre outros, está com vagas de trainee em Curitiba para alunos graduados entre 2018 e julho de 2020. São aceitos todos os cursos de graduação, além da necessidade de ter inglês fluente.

Salário: não informado

Inscrições: até 13 de julho de 2020 pelo até 13 de julho de 2020 pelo site da Cia de Talentos

TERNIUM

A Ternium, empresa siderúrgica, está com vagas abertas para diferentes formações, sendo a maioria voltada para a área de engenharia. Podem se candidatar pessoas com até dois anos de formadas.

Salário: não informado

Inscrições: o ano inteiro pelo o ano inteiro pelo site Vagas.com

EY

A EY, empresa de serviços de auditoria e consultoria, está com 700 vagas para estudantes universitário e recém-formados (até dois anos). Os alunos de Ciências Contábeis podem se candidatar a partir do 2º ano e precisam ter nível básico de inglês. Para as vagas em Administração de Empresas, Ciências Atuariais, Direito, Economia, Engenharia, Estatística, Física, TI, Matemática e Relações Internacionais, serão aceitos alunos do penúltimo ano de graduação e com nível de inglês intermediário.

Salário: não informado.

Inscrições: o ano todo pelo o ano todo pelo site do programa

ADRITZ

A Andritz, multinacional austríaca que atua no ramo da inovação, abriu inscrições para seu processo seletivo para trainee em Imperatriz (MA). Para se inscrever é necessário ensino superior em curso, preferencialmente em Engenharia Elétrica, Mecatrônica ou Automação e Controle. Além disso também competências técnicas como conhecimento em Redes de computadores (TCP/IP, Workgroups, cabeamento, wi-fi); consultas SQL; conhecimento do Pacote Office também são exigidos.

Salário: não informado