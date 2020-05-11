Em meio à pandemia, empresas anunciam quase 1,6 mil vagas de emprego

Em meio à pandemia do novo coronavírus, há empresas que, na contramão da crise, apostam numa retomada da economia ou já estão se reinventando para superar esse período. Prova disso é que grandes indústrias fizeram, recentemente, anúncios importantes de investimentos e de geração de novos empregos no Espírito Santo.
Ao todo, serão gerados quase 1.600 postos de trabalho. Algumas oportunidades ainda não estão disponíveis, mas os candidatos devem ficar atentos quanto aos anúncios de abertura. Outras vagas já estão abertas, com entrega de currículos para contratação imediata (veja lista abaixo).
No município da Serra, a ArcelorMittal Projects Brasil anunciou a implantação de uma nova unidade produtiva. A licença de instalação da fábrica, que será construída no condomínio TIMS, foi oficializada no dia 24 de abril pela prefeitura do município. O investimento será na ordem de R$ 10 milhões. A empresa, entretanto, não divulgou ainda quantos empregos serão gerados.
A ArcelorMittal Tubarão também vai investir na área ambiental para a redução da poluição e implantação da usina de dessalinização da água do mar. Para as obras, deverão ser gerados 920 postos de trabalhos temporários. Serão 700 chances para a construção da bateria de coque.
Neste caso, as chances serão para cargos como mecânico, eletricista, soldador, caldeireiro e pedreiro refratarista. As obras serão de responsabilidade das empresas ThyssenKrupp e RIP, que farão as contratações, e a seleção deverá ser feita via Sine. É bom lembrar que essas vagas ainda não estão disponíveis, mas é preciso ficar atento aos períodos de abertura.
Do total de empregos anunciados, as obras do projeto de dessalinização da água do mar vão gerar 220 postos de trabalho, sendo 160 de mão de obra direta (obra civil e montagem). Já a operação e a manutenção serão feitas por oito empregados próprios.
Novas vagas de emprego também deverão ser abertas com a retomada das operações da Samarco. A mineradora está com as atividades paralisadas desde novembro de 2015, quando aconteceu o rompimento da barragem de Mariana (MG). A retomada da unidade de Anchieta deve ocorrer no último trimestre de 2020. A empresa informou que, quando abertas, as oportunidades de emprego serão divulgadas no site Vagas.com.
Outro anúncio recente foi da Hersheys, indústria americana de chocolates. A empresa vai instalar um centro de distribuição no município da Serra. A operação envolve um investimento de cerca de R$ 7 milhões, com a geração de 50 empregos diretos e indiretos. A expectativa é de que a operação do centro de distribuição já comece em junho.
Já a Suzano vai construir uma fábrica de de papel "tissue", em Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a companhia, serão gerados cerca de 500 empregos diretos e indiretos, sendo que 300 contratações serão feitas durante a construção da indústria que fará papel higiênico e papel toalha. Após a conclusão das obras, a nova companhia vai empregar 200 pessoas na produção.
A empresa mineira Laticínios Porto Alegre obteve a Licença de Implantação (LI) para construção de uma fábrica de beneficiamento de leite, pasteurização e produção de leite em pó e queijaria no município de Rio Novo do Sul, na região Sul do Espírito Santo. A previsão de que, quando entrar em operação, a fábrica deve gerar 120 empregos diretos.
EMPRESAS QUE ESTÃO CONTRATANDO
Além de vagas que serão geradas ao longo do ano, outras oportunidades já estão abertas para a contratação de profissionais de todos os níveis de escolaridade. Café Cacique, Suzano, Picpay, ISH Tecnologia, Leroy Merlin e Autoglass já recebem currículos de candidatos.
A Café Cacique está com oportunidades para área de manutenção em Linhares, no Norte do Estado. A empresa informou que os interessados devem enviar o currículo até nesta segunda (11).
Já a Suzano, em Aracruz, vai contratar profissionais na área florestal. As oportunidades são temporárias para os cargos de motorista comboio e motorista prancha.
A área de tecnologia está em alta, com 31 vagas no Picpay para a unidade de Vitória. Todas para Tecnologia, entre desenvolvedores, QA (quality assurance) e infraestrutura. Há ainda oportunidade na ISH.
A Leroy Merlin, que funciona em Goiabeiras, Vitória, tem vaga de emprego para quem tem nível médio ou superior. Quem quer trabalhar em Vila Velha pode se candidatar a uma das vagas disponíveis na Autoglass.
CONFIRA ALGUMAS VAGAS ABERTAS
CAFÉ CACIQUE
Currículo: Os interessados devem encaminhar currículo para [email protected]. O candidato deve incluir como títulos do e-mail a vaga de interesse. A documentação deve ser enviada até 11 de maio.
Vagas:
- Técnico em manutenção elétrica
- Programador de manutenção
- Eletromecânico
- Eletricista de manutenção
- Eletricista de manutenção 1/2 of.
- Mecânico de refrigeração
- Mecânico de manutenção
- Mecânico de manutenção 1/2 of
- Lubrificador
SUZANO
Currículo: Os cadastros podem ser feitos no site da Suzano
Vagas:
- Mecânico máquinas florestais (Ensino fundamental completo, curso de mecânica básica; Carteira Nacional de Habilitação C na validade; entre outros requisitos)
- Motorista de prancha (Ensino médio completo; Carteira Nacional de Habilitação E na validade; entre outros requisitos)
ISH TECNOLOGIA
Currículo: podem ser cadastrados no site da ISH.
Vagas:
- Cyber Defense Incident Responder (Conhecimento com análise de rede, incluindo análise Netflow / PCAP; Compreensão dos conceitos da ciência forense, incluindo malware, hunting, etc; Compreensão de como os sistemas Windows e Linux estão comprometidos; entre outros requisitos).
PICPAY
Currículo: pode ser cadastrado no site do PicPay
Vagas:
- Analista de Dados Pleno
- Desenvolvedor Android - Pleno
- Desenvolvedor Android - Sênior
- Desenvolvedor Frontend - Pleno
- Desenvolvedor Frontend - Sênior
- Desenvolvedor PHP - Pleno
- Team Leade Data Analytics
LEROY MERLIN
Currículo: pode ser cadastrado no site da Leroy Merlin
Vagas:
- Assistente de logística (nível médio)
- Fiscal de caixa (nível médio)
- Gerente comercial (nível superior)
- Gerente de loja (nível superior)
- Operador de logística (nível médio e/ou técnico em logística)
- Profissionais com deficiência
- Supervisor de logística loja (nível superior em Administração, Logística e áreas afins)
AUTOGLASS
Currículo: pode ser cadastrado no site Autoglass
Vagas:
- Agente de Limpeza (nível fundamental)
- Agente de Televendas / Atendimento (ensino superior em andamento ou concluído)
- Analista Customer Experience (ensino Superior completo em Marketing ou áreas afins)
- Analista de Compras (ensino superior completo)
- Analista Fiscal (ensino superior completo ou em andamento em Ciências Contábeis)