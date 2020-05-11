Em meio à pandemia, empresas anunciam quase 1,6 mil vagas de emprego

Carteira de Trabalho: empresas estão contratando e anunciam também vagas a médio prazo Crédito: Fernando Madeira

Em meio à pandemia do novo coronavírus , há empresas que, na contramão da crise, apostam numa retomada da economia ou já estão se reinventando para superar esse período. Prova disso é que grandes indústrias fizeram, recentemente, anúncios importantes de investimentos e de geração de novos empregos no Espírito Santo.

Ao todo, serão gerados quase 1.600 postos de trabalho. Algumas oportunidades ainda não estão disponíveis, mas os candidatos devem ficar atentos quanto aos anúncios de abertura. Outras vagas já estão abertas, com entrega de currículos para contratação imediata (veja lista abaixo).

No município da Serra, a ArcelorMittal Projects Brasil anunciou a implantação de uma nova unidade produtiva. A licença de instalação da fábrica, que será construída no condomínio TIMS, foi oficializada no dia 24 de abril pela prefeitura do município. O investimento será na ordem de R$ 10 milhões. A empresa, entretanto, não divulgou ainda quantos empregos serão gerados.

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Neste caso, as chances serão para cargos como mecânico, eletricista, soldador, caldeireiro e pedreiro refratarista. As obras serão de responsabilidade das empresas ThyssenKrupp e RIP, que farão as contratações, e a seleção deverá ser feita via Sine. É bom lembrar que essas vagas ainda não estão disponíveis, mas é preciso ficar atento aos períodos de abertura.

Do total de empregos anunciados, as obras do projeto de dessalinização da água do mar vão gerar 220 postos de trabalho, sendo 160 de mão de obra direta (obra civil e montagem). Já a operação e a manutenção serão feitas por oito empregados próprios.

Já a Suzano vai construir uma fábrica de de papel "tissue", em Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a companhia, serão gerados cerca de 500 empregos diretos e indiretos, sendo que 300 contratações serão feitas durante a construção da indústria que fará papel higiênico e papel toalha. Após a conclusão das obras, a nova companhia vai empregar 200 pessoas na produção.

EMPRESAS QUE ESTÃO CONTRATANDO

Além de vagas que serão geradas ao longo do ano, outras oportunidades já estão abertas para a contratação de profissionais de todos os níveis de escolaridade. Café Cacique, Suzano, Picpay, ISH Tecnologia, Leroy Merlin e Autoglass já recebem currículos de candidatos.

A Café Cacique está com oportunidades para área de manutenção em Linhares, no Norte do Estado. A empresa informou que os interessados devem enviar o currículo até nesta segunda (11).

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Já a Suzano, em Aracruz, vai contratar profissionais na área florestal. As oportunidades são temporárias para os cargos de motorista comboio e motorista prancha.

A área de tecnologia está em alta, com 31 vagas no Picpay para a unidade de Vitória. Todas para Tecnologia, entre desenvolvedores, QA (quality assurance) e infraestrutura. Há ainda oportunidade na ISH.

A Leroy Merlin, que funciona em Goiabeiras, Vitória, tem vaga de emprego para quem tem nível médio ou superior. Quem quer trabalhar em Vila Velha pode se candidatar a uma das vagas disponíveis na Autoglass.

CONFIRA ALGUMAS VAGAS ABERTAS

CAFÉ CACIQUE

Currículo: Os interessados devem encaminhar currículo para [email protected]. O candidato deve incluir como títulos do e-mail a vaga de interesse. A documentação deve ser enviada até 11 de maio. : Os interessados devem encaminhar currículo para. O candidato deve incluir como títulos do e-mail a vaga de interesse. A documentação deve ser enviada até 11 de maio.

Vagas:

Técnico em manutenção elétrica

Programador de manutenção

Eletromecânico

Eletricista de manutenção

Eletricista de manutenção 1/2 of.

Mecânico de refrigeração

Mecânico de manutenção

Mecânico de manutenção 1/2 of

Lubrificador

SUZANO

Currículo: Os cadastros podem ser feitos no site da Os cadastros podem ser feitos no site da Suzano

Vagas:

Mecânico máquinas florestais (Ensino fundamental completo, curso de mecânica básica; Carteira Nacional de Habilitação C na validade; entre outros requisitos)

Motorista de prancha (Ensino médio completo; Carteira Nacional de Habilitação E na validade; entre outros requisitos)

ISH TECNOLOGIA

Currículo: podem ser cadastrados no site podem ser cadastrados no site da ISH.

Vagas:

Cyber Defense Incident Responder (Conhecimento com análise de rede, incluindo análise Netflow / PCAP; Compreensão dos conceitos da ciência forense, incluindo malware, hunting, etc; Compreensão de como os sistemas Windows e Linux estão comprometidos; entre outros requisitos).

PICPAY

Currículo: pode ser cadastrado no site do : pode ser cadastrado no site do PicPay

Vagas:

Analista de Dados Pleno

Desenvolvedor Android - Pleno

Desenvolvedor Android - Sênior

Desenvolvedor Frontend - Pleno

Desenvolvedor Frontend - Sênior

Desenvolvedor PHP - Pleno

Team Leade Data Analytics

LEROY MERLIN

Currículo: pode ser cadastrado no site da pode ser cadastrado no site da Leroy Merlin

Vagas:

Assistente de logística (nível médio)

Fiscal de caixa (nível médio)

Gerente comercial (nível superior)

Gerente de loja (nível superior)

Operador de logística (nível médio e/ou técnico em logística)

Profissionais com deficiência

Supervisor de logística loja (nível superior em Administração, Logística e áreas afins)

AUTOGLASS

Currículo: pode ser cadastrado no site : pode ser cadastrado no site Autoglass