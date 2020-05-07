EDP abre inscrições para Programa de Estágio no ES

Energia é distribuída pela EDP para 70 municípios do Espírito Santo Crédito: Colin Behrens/Pixabay

O estágio é a porta de entrada para o mercado de trabalho. E quem quer aproveitar a chance de colocar em prática o que aprende nos bancos escolares ou acadêmicos devem ficar atentos. A EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o Programa de Estágio. Há oportunidades para o Espírito Santo.

As vagas são destinadas para diversas áreas de negócio e possibilita constante desenvolvimento e aprendizagem. Os interessados podem se inscrever até o dia 7 de junho pelo site: jobs.kenoby.com/edpestagio

Por conta do novo coronavírus, a empresa informou que todas as etapas, incluindo entrevistas e dinâmicas, vão ocorrer de forma online. O programa de estágio tem duração de um ano podendo ser renovado por até o mesmo período.

Para o Espírito Santo, a oferta é de seis oportunidades, sendo cinco para Vitória e uma para a unidade da Serra. Há ainda 20 vagas para o estado de São Paulo e seis no Ceará. Os estudantes vão atuar em diversas áreas de atuação como jurídico, inovação, comunicação, engenharia e comercialização.

A empresa oferece bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale-refeição, vale-transporte, horário de trabalho flexível, seguro de vida e assistência médica. O processo seletivo ocorrerá em cinco etapas: inscrição, análise de requisitos, teste online, avaliação e entrevista.

VAGAS NO ES

Em Vitória, a companhia tem quatro oportunidades de estágio em Manutenção AT; Planejamento da Expansão; Planejamento da Manutenção MT/BT e Estudos de Mercado; e no município de Serra, há uma vaga na área de Sistemas de Controle (nível técnico).

REQUISITOS

Para participar da seleção, o estuda precisa ter:

Disponibilidade para estagiar de 20 a 30 horas semanais (a carga horária é relativa à necessidade da área);

Previsão de conclusão da graduação a partir de Julho/2021 e estar no mínimo no 2º ano do curso;

Inglês intermediário;