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EDP abre inscrições para Programa de Estágio no ES

Por conta do coronavírus, todas as etapas acontecerão virtualmente; inscrições podem ser feitas até 7 de junho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2020 às 15:05

Publicado em 07 de Maio de 2020 às 15:05

Energia é distribuída pela EDP para 70 municípios do Espírito Santo
Energia é distribuída pela EDP para 70 municípios do Espírito Santo Crédito: Colin Behrens/Pixabay
O estágio é a porta de entrada para o mercado de trabalho. E quem quer aproveitar a chance de colocar em prática o que aprende nos bancos escolares ou acadêmicos devem ficar atentos. A EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o Programa de Estágio. Há oportunidades para o Espírito Santo.
As vagas são destinadas para diversas áreas de negócio e possibilita constante desenvolvimento e aprendizagem. Os interessados podem se inscrever até o dia 7 de junho pelo site: jobs.kenoby.com/edpestagio.
Por conta do novo coronavírus, a empresa informou que todas as etapas, incluindo entrevistas e dinâmicas, vão ocorrer de forma online. O programa de estágio tem duração de um ano podendo ser renovado por até o mesmo período.

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Para o Espírito Santo, a oferta é de seis oportunidades, sendo cinco para Vitória e uma para a unidade da Serra. Há ainda 20 vagas para o estado de São Paulo e seis no Ceará. Os estudantes vão atuar em diversas áreas de atuação como jurídico, inovação, comunicação, engenharia e comercialização.
A empresa oferece bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale-refeição, vale-transporte, horário de trabalho flexível, seguro de vida e assistência médica. O processo seletivo ocorrerá em cinco etapas: inscrição, análise de requisitos, teste online, avaliação e entrevista.

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VAGAS NO ES

Em Vitória, a companhia tem quatro oportunidades de estágio em Manutenção AT; Planejamento da Expansão; Planejamento da Manutenção MT/BT e Estudos de Mercado; e no município de Serra, há uma vaga na área de Sistemas de Controle (nível técnico).

REQUISITOS

Para participar da seleção, o estuda precisa ter:
  • Disponibilidade para estagiar de 20 a 30 horas semanais (a carga horária é relativa à necessidade da área);
  • Previsão de conclusão da graduação a partir de Julho/2021 e estar no mínimo no 2º ano do curso;
  • Inglês intermediário;
  • Pacote Office intermediário (Word, Excel e Power Point);

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