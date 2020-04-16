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Aumento de vagas

Governo do ES vai abrir 20 mil vagas para fazer curso em casa

Interessados poderão aprender uma profissão sem sair de casa; inscrições a partir de 21 de abril
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2020 às 13:49

Publicado em 16 de Abril de 2020 às 13:49

teclado de computador
Dez opções de curso para aprender uma profissão sem sair de casa Crédito: Pintrest
Boa notícia para quem quer aprender uma profissão sem sair de casa. O governo do Estado aumentou o número de vagas dos cursos do Qualificar ES de 10 mil para 20 mil chances. As aulas são de graça e podem ser feitas a distância.
As inscrições poderão ser feitas de 21 de abril a 1º de maio, no site qualificar.es.gov.br.
O candidato deve preencher corretamente o formulário de inscrição online e optar por até dois cursos. Para fazer a inscrição, é obrigatório o preenchimento do número do CPF.

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Os requisitos para participar dos cursos são: ter idade mínima de 16 anos, completos na data de lançamento deste edital; ter acesso à internet; e ter noções básicas de informática.

CONFIRA OS CURSOS

  • Alfabetização e Letramento na Educação Infantil
  • Auxiliar Administrativo
  • Educação Especial Inclusiva
  • Fotografia
  • Gestão Financeira de Pequenas e Médias Empresas
  • Informática Básica
  • Inglês Básico
  • Robótica Educacional
  • Secretaria Escolar
  • Segurança no Trabalho
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