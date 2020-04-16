Governo do ES vai abrir 20 mil vagas para fazer curso em casa

Boa notícia para quem quer aprender uma profissão sem sair de casa. O governo do Estado aumentou o número de vagas dos cursos do Qualificar ES de 10 mil para 20 mil chances. As aulas são de graça e podem ser feitas a distância.
As inscrições poderão ser feitas de 21 de abril a 1º de maio, no site qualificar.es.gov.br.
O candidato deve preencher corretamente o formulário de inscrição online e optar por até dois cursos. Para fazer a inscrição, é obrigatório o preenchimento do número do CPF.
Os requisitos para participar dos cursos são: ter idade mínima de 16 anos, completos na data de lançamento deste edital; ter acesso à internet; e ter noções básicas de informática.
CONFIRA OS CURSOS
- Alfabetização e Letramento na Educação Infantil
- Auxiliar Administrativo
- Educação Especial Inclusiva
- Fotografia
- Gestão Financeira de Pequenas e Médias Empresas
- Informática Básica
- Inglês Básico
- Robótica Educacional
- Secretaria Escolar
- Segurança no Trabalho