Governo do ES vai abrir 20 mil vagas para fazer curso em casa

Dez opções de curso para aprender uma profissão sem sair de casa Crédito: Pintrest

Boa notícia para quem quer aprender uma profissão sem sair de casa. O governo do Estado aumentou o número de vagas dos cursos do Qualificar ES de 10 mil para 20 mil chances. As aulas são de graça e podem ser feitas a distância.

As inscrições poderão ser feitas de 21 de abril a 1º de maio, no site qualificar.es.gov.br

O candidato deve preencher corretamente o formulário de inscrição online e optar por até dois cursos. Para fazer a inscrição, é obrigatório o preenchimento do número do CPF.

Os requisitos para participar dos cursos são: ter idade mínima de 16 anos, completos na data de lançamento deste edital; ter acesso à internet; e ter noções básicas de informática.

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