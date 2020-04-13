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Qualificação profissional

10 mil vagas para aprender uma profissão sem sair de casa

Interessados deverão ter idade mínima de 16 anos, acesso à internet e noções básicas de informática e de navegação na web; inscrições começam dia 21
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2020 às 15:17

Publicado em 13 de Abril de 2020 às 15:17

Aula de Informática Básica será oferecida pelo Qualificar ES
Aula de Informática Básica será oferecida pelo Qualificar ES Crédito: Pixabay
O governo do Estado vai abrir 10 mil vagas em cursos de qualificação on-line gratuitos. Serão 10 opções de cursos do programa Qualificar ES que poderão ser feitos sem sair de casa. O edital da seleção dos novos alunos será divulgado na próxima semana e as inscrições estão previstas para começar no dia 21 de abril.
O aluno poderá escolher até duas opções de cursos, no site www.qualificar.es.gov.br. 
Para participar, os interessados deverão ter, no mínimo, 16 anos, acesso à internet e noções básicas de informática e de navegação na web. A carga horária é de 120 horas.

CONFIRA OS CURSOS

  • Alfabetização e Letramento na Educação Infantil
  • Auxiliar Administrativo
  • Educação Especial Inclusiva
  • Fotografia
  • Gestão Financeira de Pequenas e Médias Empresas
  • Informática Básica
  • Inglês Básico
  • Robótica Educacional
  • Secretaria Escolar
  • Segurança no Trabalho

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