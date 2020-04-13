10 mil vagas para aprender uma profissão sem sair de casa

O governo do Estado vai abrir 10 mil vagas em cursos de qualificação on-line gratuitos. Serão 10 opções de cursos do programa Qualificar ES que poderão ser feitos sem sair de casa. O edital da seleção dos novos alunos será divulgado na próxima semana e as inscrições estão previstas para começar no dia 21 de abril.
O aluno poderá escolher até duas opções de cursos, no site www.qualificar.es.gov.br.
Para participar, os interessados deverão ter, no mínimo, 16 anos, acesso à internet e noções básicas de informática e de navegação na web. A carga horária é de 120 horas.
CONFIRA OS CURSOS
- Alfabetização e Letramento na Educação Infantil
- Auxiliar Administrativo
- Educação Especial Inclusiva
- Fotografia
- Gestão Financeira de Pequenas e Médias Empresas
- Informática Básica
- Inglês Básico
- Robótica Educacional
- Secretaria Escolar
- Segurança no Trabalho