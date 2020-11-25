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Níveis médio e superior

Confira as vagas de emprego nas áreas de Educação, Saúde e TI

Há ainda chances para outras áreas; oportunidades são para professor, técnico de laboratório, enfermeiro, auxiliar de serviços gerais, consultor de TI pleno, analista de infraestrutura, entre outras

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 11:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2020 às 11:41
Carteira de Trabalho e previdência social
Oportunidades para trabalhar com carteira assinada Crédito: Fernando Madeira
Profissionais que estão à procura de emprego devem ficar atentos às oportunidades que estão abertas nesta semana na áreas de educação, saúde, tecnologia, entre outras. As chances são para quem tem o nível médio ou superior.
A maior oferta está disponível na Faculdade Multivix. São mais de 160 vagas para a seleção de professores em diversos cursos de graduação da instituição para atuar a partir de 2021.
A empresa G4S Interativa Service, que atua na manutenção de jardins, tem vaga para jardineiro (ferista). O profissional vai operar máquina roçadeira, conservar e zelar pelo jardim, rastelar folhagens e capim seco, regar e podar plantas. A empresa oferece um salário de R$ 1.238,65, mais periculosidade e outros benefícios.
A Marilac Desenvolvimento Organizacional, de Cachoeiro de Itapemirim, tem vaga para operador de pá carregadeira. A seleção é aberta a profissional de ensino médio e carteira de habilitação C.
Na área da Saúde, as chances estão na Rede Meridional e no Vitória Apart Hospital.

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Já quem quer atuar na área de tecnologia pode se candidatar a uma das vagas da Sumicity. A empresa de internet por fibra óptica e tv por assinatura vai selecionar trabalhadores para atuar em Vila Velha e Cariacica. Há ainda chances da ISH Tecnologia, Wine e no banco digital Will Bank.

CONFIRA AS VAGAS

Faculdade Multivix

Como se candidatar: os interessados podem se inscrever até 10 de janeiro de 2021, no site da faculdade 
Vagas: 160 para professores. As oportunidades são para as unidades de Vitória, Serra, Vila Velha, Cariacica, Nova Venécia, São Mateus e Cachoeiro de Itapemirim A contratação dos professores é para diversas matérias em praticamente todos os cursos de graduação disponíveis na instituição, como Administração, cursos de saúde, Engenharias, Publicidade e Propaganda.

G4S Interativa Service

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected].
Vaga: jardineiro (ferista).

Marilac Desenvolvimento Organizacional

Como se candidatar: o candidato devem enviar o currículo até 11 de dezembro para o e-mail: [email protected].
Vagas: operador de pá carregadeira.

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Rede Meridional

Como se candidatar: o candidato deve enviar o currículo para o e-mail: [email protected].
Vagas: as oportunidades são para assistente de DP, técnico de laboratório, atendente / recepcionista, auxiliar de farmácia, enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de serviços gerais e assistente de faturamento.

Vitória Apart Hospital

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected].
Vagas: são para acadêmico de enfermagem, analista de qualidade (temporária), estagiário técnico de enfermagem, recepcionista e analista de gerenciamento de risco.

Sumicity

Como se candidatar: os interessados devem acessar o site  para se candidatar às vagas em aberto.
Vagas: são 8 oportunidades para os municípios de Vila Velha e Cariacica. As chances sao para atendente comercial, auxiliar de vendas, operador de serviço ao cliente, operador de serviços de rede externa e vendedor PAP sênior - condomínio.

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ISH Tecnologia

Como se candidatar: os candidatos devem fazer o cadastro no site 
Vagas: para a unidade de Vitória, as chances são para consultor de TI pleno, cyber defense analyst pleno, cyber defense analyst pleno e estagiário da área de redes.

Wine

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site 
Vagas: as oportunidades são para Vitória e Serra, nos seguintes cargos: analista de customer experience - autoatendimento e chatbot, analista de sistemas, coordenador de criação, desenvolvedor App, desenvolvedor backend, estágio em desenvolvimento mobile, estágio em qualidade de software - mobile, motion designer - PJ, QA tester, assistente de logística.

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Will Bank

Como se candidatar: os candidatos devem fazer o cadastro no site 
Vagas: as chances são para os cargos de analista de infraestrutura pleno, analista de infraestrutura sênior, analista de segurança da informação SR, customer experience e head da segurança informação.

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