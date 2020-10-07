Confira as oportunidades de emprego abertas no ES

Oportunidade para quem quer trabalhar com carteira assinada Crédito: Fernando Madeira

Boas oportunidades para quem procura emprego com carteira assinada. Diversas empresas do Espírito Santo estão com postos de trabalho abertos para contratar profissionais nos segmentos de supermercados, lojas, construtoras, entre outros.

Há chances para profissionais de vários níveis de escolaridade e para trabalhar em todo o Estado. O maior número de vagas está disponível na Grande Vitória.

Também tem oportunidade para quem quer atuar como corretor autônomo. É o caso da MRV, que vai selecionar 30 profissionais para atuar nos municípios da Serra, Cariacica e Vila Velha. Os candidatos devem ter ensino médio completo ou superior, experiência nas áreas de vendas, promoção, telemarketing e/ou afins e habilidade em informática.

No ramo supermercadista, as chances estão no Carone, com 82 vagas, e na Rede Extrabom, que se prepara para abrir cinco lojas em Guarapari e deve abrir 700 chances. As oportunidades são para açougueiro, fiscal de controle operacional, padeiro, confeiteiro, operador de empilhadeira, entre outros.

Quem quer trabalhar na construção civil precisa ficar atento às vagas abertas na Construtora Épura. A empresa vai contratar 60 profissionais para trabalhar em um empreendimento que será construído em parceria com o Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário.

Na área da Saúde, a Rede Meridional, composta pelos hospitais Meridional Cariacica, Meridional Serra, Meridional Praia da Costa, Meridional São Mateus, Meridional São Francisco, Meridional São Luiz e Hospital e Maternidade Santa Úrsula, oferece oportunidades de trabalho para diversos cargos.

Há ainda vagas disponíveis na Leroy Merlin , em Vitória, e na Psicoespaço e na Lince Talentos, que fazem o recrutamento e seleção de pessoas.

CONFIRA AS OPORTUNIDADES

MRV

Como se candidatar: Os profissionais podem enviar o currículo pelo WhatsApp (27) 98190-0088 ou por meio do e-mail Os profissionais podem enviar o currículo pelo WhatsApp (27) 98190-0088 ou por meio do e-mail [email protected]

Vagas: A construtora está credenciando corretores autônomos. São 30 vagas para as cidades da Serra, Cariacica e Vila Velha para reforçar sua equipe de vendas.

SUPERMERCADO CARONE

Como se candidatar: Enviar currículo para Enviar currículo para [email protected] ou deixar em uma das lojas.

Vagas: 82

Açougueiro (6)

Ajudante de recebimento de mercadoria (8)

Analista de comunicação interna (1)

Auxiliar de encarregado de açougue (1)

Auxiliar de padaria e confeitaria (2)

Auxiliar de pizzaiolo (2)

Balconista padaria/perecíveis (10)

Estagiário de psicologia (2)

Assistente de prevenção e perdas (1)

Fiscal de controle patrimonial (10)

Operador de supermercado (6)

Auxiliar de açougueiro (3)

Repositor (15)

Motorista carreteiro (1)

Operador de empilhadeira (1)

Conferente (1)

Auxiliar de cozinha (3)

Auxiliar de logística (5)

Confeiteiro (2)

Padeiro (2)

EXTRABOM

Como se candidatar: Os candidatos devem cadastrar o currículo no site das respectivas empresas ( Os candidatos devem cadastrar o currículo no site das respectivas empresas ( www.extrabom.com.br www.atacadovem.com.br ). Nenhuma loja física receberá currículos pessoalmente.

Vagas: 700 em Guarapari

Repositor

Operador de empilhadeira

Operador de caixa

Fiscal de loja

Açougueiro

Padeiro

Estoquista

Gerente de loja

Entre outras funções

OPPORTUNITY E CONSTRUTORA ÉPURA

Como se candidatar: Os interessados devem cadastrar o currículo no site Os interessados devem cadastrar o currículo no site www.construtoraepura.com

Vagas: 60

Carpinteiro

Armador

Auxiliar de obras

Pedreiro

Almoxarife

Encarregado de obras

REDE MERIDIONAL

Como se candidatar: O interessado deve enviar o currículo para o e-mail O interessado deve enviar o currículo para o e-mail [email protected] , sem esquecer de colocar o nome do cargo no campo do assunto.

Vagas:

Advogado (Contencioso Cível)

Advogado (Contratos com ênfase em imobiliário)

Advogado (Societário)

Auxiliar de Almoxarifado

Auxiliar de Farmácia

Técnico de Nutrição

Faturista

LEROY MERLIN

Como se candidatar: Os interessados podem cadastrar o currículo no Os interessados podem cadastrar o currículo no site

Vagas:

Coordenador comercial

Gerente comercial

Operador de logística | full time

Operador de loja

Profissionais com deficiência

Técnico de manutenção

Vendedor de projetos - cozinhas planejadas, decoração, elétrica, jardinagem, materiais de construção e mundo acabamento

LINCE TALENTOS

Como se candidatar: Os interessados devem fazer o cadastro no site Os interessados devem fazer o cadastro no site lincehumanizacao.com

Vagas:

Supervisor de atendimento (12 vagas para trabalhar no Picpay)

Desenvolvedor Full Stack

Vendedor externo

Assistente de gestão de pessoas

Consultor de vendas

Assistente de logística

Subchefe

PSICOESPAÇO

Como se candidatar: Interessados devem realizar o cadastro no site www.psicoespaco.com.br.