Confira as oportunidades de emprego abertas no ES

Boas oportunidades para quem procura emprego com carteira assinada. Diversas empresas do Espírito Santo estão com postos de trabalho abertos para contratar profissionais nos segmentos de supermercados, lojas, construtoras, entre outros.
Há chances para profissionais de vários níveis de escolaridade e para trabalhar em todo o Estado. O maior número de vagas está disponível na Grande Vitória.
Também tem oportunidade para quem quer atuar como corretor autônomo. É o caso da MRV, que vai selecionar 30 profissionais para atuar nos municípios da Serra, Cariacica e Vila Velha. Os candidatos devem ter ensino médio completo ou superior, experiência nas áreas de vendas, promoção, telemarketing e/ou afins e habilidade em informática.
No ramo supermercadista, as chances estão no Carone, com 82 vagas, e na Rede Extrabom, que se prepara para abrir cinco lojas em Guarapari e deve abrir 700 chances. As oportunidades são para açougueiro, fiscal de controle operacional, padeiro, confeiteiro, operador de empilhadeira, entre outros.
Quem quer trabalhar na construção civil precisa ficar atento às vagas abertas na Construtora Épura. A empresa vai contratar 60 profissionais para trabalhar em um empreendimento que será construído em parceria com o Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário.
Na área da Saúde, a Rede Meridional, composta pelos hospitais Meridional Cariacica, Meridional Serra, Meridional Praia da Costa, Meridional São Mateus, Meridional São Francisco, Meridional São Luiz e Hospital e Maternidade Santa Úrsula, oferece oportunidades de trabalho para diversos cargos.
Há ainda vagas disponíveis na Leroy Merlin, em Vitória, e na Psicoespaço e na Lince Talentos, que fazem o recrutamento e seleção de pessoas.
CONFIRA AS OPORTUNIDADES
MRV
Como se candidatar: Os profissionais podem enviar o currículo pelo WhatsApp (27) 98190-0088 ou por meio do e-mail [email protected]
Vagas: A construtora está credenciando corretores autônomos. São 30 vagas para as cidades da Serra, Cariacica e Vila Velha para reforçar sua equipe de vendas.
SUPERMERCADO CARONE
Como se candidatar: Enviar currículo para [email protected] ou deixar em uma das lojas.
- Vagas: 82
- Açougueiro (6)
- Ajudante de recebimento de mercadoria (8)
- Analista de comunicação interna (1)
- Auxiliar de encarregado de açougue (1)
- Auxiliar de padaria e confeitaria (2)
- Auxiliar de pizzaiolo (2)
- Balconista padaria/perecíveis (10)
- Estagiário de psicologia (2)
- Assistente de prevenção e perdas (1)
- Fiscal de controle patrimonial (10)
- Operador de supermercado (6)
- Auxiliar de açougueiro (3)
- Repositor (15)
- Motorista carreteiro (1)
- Operador de empilhadeira (1)
- Conferente (1)
- Auxiliar de cozinha (3)
- Auxiliar de logística (5)
- Confeiteiro (2)
- Padeiro (2)
EXTRABOM
Como se candidatar: Os candidatos devem cadastrar o currículo no site das respectivas empresas (www.extrabom.com.br e www.atacadovem.com.br). Nenhuma loja física receberá currículos pessoalmente.
- Vagas: 700 em Guarapari
- Repositor
- Operador de empilhadeira
- Operador de caixa
- Fiscal de loja
- Açougueiro
- Padeiro
- Estoquista
- Gerente de loja
- Entre outras funções
OPPORTUNITY E CONSTRUTORA ÉPURA
Como se candidatar: Os interessados devem cadastrar o currículo no site www.construtoraepura.com.
- Vagas: 60
- Carpinteiro
- Armador
- Auxiliar de obras
- Pedreiro
- Almoxarife
- Encarregado de obras
REDE MERIDIONAL
Como se candidatar: O interessado deve enviar o currículo para o e-mail [email protected], sem esquecer de colocar o nome do cargo no campo do assunto.
- Vagas:
- Advogado (Contencioso Cível)
- Advogado (Contratos com ênfase em imobiliário)
- Advogado (Societário)
- Auxiliar de Almoxarifado
- Auxiliar de Farmácia
- Técnico de Nutrição
- Faturista
LEROY MERLIN
Como se candidatar: Os interessados podem cadastrar o currículo no site
- Vagas:
- Coordenador comercial
- Gerente comercial
- Operador de logística | full time
- Operador de loja
- Profissionais com deficiência
- Técnico de manutenção
- Vendedor de projetos - cozinhas planejadas, decoração, elétrica, jardinagem, materiais de construção e mundo acabamento
LINCE TALENTOS
Como se candidatar: Os interessados devem fazer o cadastro no site lincehumanizacao.com.
- Vagas:
- Supervisor de atendimento (12 vagas para trabalhar no Picpay)
- Desenvolvedor Full Stack
- Vendedor externo
- Assistente de gestão de pessoas
- Consultor de vendas
- Assistente de logística
- Subchefe
PSICOESPAÇO
Como se candidatar: Interessados devem realizar o cadastro no site www.psicoespaco.com.br.
- Vagas:
- Analista administrativo financeiro
- Analista contábil
- Analista de custos (Linhares)
- Analista de custos sênior
- Analista de DP
- Analista de melhoria contínua
- Analista fiscal
- Assistente administrativo
- Assistente administrativo atendimento - (Área Hospitalar)
- Assistente administrativo financeiro
- Assistente comercial
- Assistente de atendimento (home office)
- Assistente fiscal
- Auxiliar administrativo
- Auxiliar de expedição
- Auxiliar de manutenção predial
- Auxiliar de produção
- Consultor comercial
- Coordenador de logística
- Coordenador(a) de recepção
- Desenvolvedor(a) Back-End (.NET/C#)
- Designer gráfico
- Técnico de enfermagem
- Gerente de fazenda (Pirapora-MG)
- Gerente de mineração e rochas ornamentais
- Instalador júnior
- Pessoas com deficiência
- Profissional de marketing
- Programador pleno
- Supervisor de TI
- Supervisor de Transportes
- Supervisor(a) de costura
- Supervisora operacional
- Suporte de TI
- Técnico de segurança do trabalho
- Técnico em atendimento/vendas
- Vendedor externo (Grande Vitória e Linhares)