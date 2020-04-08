Confira as oportunidades de emprego abertas no ES

Oportunidades de emprego na área de tecnologia da informação Crédito: Pixabay

Mesmo em meio a pandemia do coronavírus, empresas estão com oportunidades de emprego no Espírito Santo . Há vagas nas áreas de tecnologia da informação, prestação de serviços, comércio, entre outras.

Só para se ter uma ideia, a ISH Tecnologia vai contratar cerca de 20 profissionais da área de TI. Segundo o CEO da empresa, Rodrigo Dessaune, as contratações vão atender os novos projetos da companhia que foram fechados antes e durante a crise. Desde o inicio do ano, foram efetivadas 70 pessoas.

Toda a seleção é feita remotamente. A tendência é de que sejam abertas ainda mais vagas porque as empresas estão cada vez mais digitalizadas, comenta.

Ainda no ramo da teconologia, o PicPay continua contratando, priorizando as vagas que sejam essenciais ao negócio. Neste momento, são 3 vagas para Vitória.

No setor de serviços, a Farmácia Santa Lúcia está com duas vagas, enquanto que no comércio as chances estão na Leroy Merlin. Há ainda vaga de emprego para coordenador de obras na Eco 101.

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