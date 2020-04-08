Confira as oportunidades de emprego abertas no ES

Mesmo em meio a pandemia do coronavírus, empresas estão com oportunidades de emprego no Espírito Santo. Há vagas nas áreas de tecnologia da informação, prestação de serviços, comércio, entre outras.
Só para se ter uma ideia, a ISH Tecnologia vai contratar cerca de 20 profissionais da área de TI. Segundo o CEO da empresa, Rodrigo Dessaune, as contratações vão atender os novos projetos da companhia que foram fechados antes e durante a crise. Desde o inicio do ano, foram efetivadas 70 pessoas.
Toda a seleção é feita remotamente. A tendência é de que sejam abertas ainda mais vagas porque as empresas estão cada vez mais digitalizadas, comenta.
Ainda no ramo da teconologia, o PicPay continua contratando, priorizando as vagas que sejam essenciais ao negócio. Neste momento, são 3 vagas para Vitória.
No setor de serviços, a Farmácia Santa Lúcia está com duas vagas, enquanto que no comércio as chances estão na Leroy Merlin. Há ainda vaga de emprego para coordenador de obras na Eco 101.
CONFIRA AS VAGAS
FARMÁCIA SANTA LÚCIA
- Vagas: supervisor de call center (1) e psicólogo ou estudante de psicologia (1).
- Como se inscrever: Interessados podem enviar currículo para o email currí[email protected]
- Vagas: Estão abertas, no momento, três vagas para a sede em Vitória. As chances são apra cargos como analista de dados e desenvolvedor.
- Como se inscrever: Os interessados podem fazer o cadastro no site picpay.gupy.io/
- Vagas: Serão contratados cerca de 20 profissionais da área de tecnologia da informação. As oportunidades são para cargos como Cyber Defense Incident Responder, consultor sênior, estagiário de marketing e estagiário de BI.
- Como se inscrever: os interessados devem enviar o currículo para o email [email protected].
- Vagas: Assistente de logística (ensino médio, desejável ensino superior cursando), coordenador comercial (nível superior), operador de logística (ensino médio completo e/ou técnico em logística) e profissionais com deficiência (vendas, caixa e logística),
- Como se inscrever: o candidato deve fazer o cadastro no site jobs.kenoby.com/leroymerlin
- Vaga: Coordenador de obras (nível superior)
- Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site /site.vagas.com.br