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Com limite de pessoas, Sine de Linhares vai retomar atendimento presencial

Em decorrência da pandemia do novo coronavírus, os atendimentos na agência do Sine estavam suspensos desde junho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2020 às 11:47

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 11:47

Com limite de 10 pessoas por vez, Sine de Linhares vai retomar atendimento presencial
Os atendimentos presenciais começam a ser realizados a partir da próxima segunda-feira (10), com distribuição de senhas e limitação de pessoas dentro da agência Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação
Quem está procurando oportunidades de emprego no município de Linhares, na Região Norte do Espírito Santo, poderá buscar informações sobre vagas direto na agência do Sistema Nacional de Emprego (Sine) da cidade. Os atendimentos presenciais, que estavam suspensos em razão da pandemia da Covid-19, serão retomados na próxima segunda-feira (10).
Desde o dia 3 de junho, os trabalhadores que buscavam recolocação no mercado de trabalho deveriam encaminhar o currículo e os demais dados pessoais para o e-mail da agência. Somente os atendimentos virtuais continuaram sendo ofertados nesse período.
Já na próxima semana, a partir de segunda-feira (10), os atendimentos serão feitos na agência do Sine, das 8h às 13h para os trabalhadores, e das 8h às 16h, para atendimento às empresas.
De acordo com a Prefeitura de Linhares, só será permitido a permanência de dez pessoas por vez no interior da agência. Para organizar o acesso, haverá a distribuição de senhas para atendimento no local.

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O coordenador do Sine em Linhares, Márcio Bulian, disse que as medidas de prevenção e combate ao novo coronavírus serão redobradas para garantir a segurança nesse retorno.
Para a retomada das atividades do Sine serão adotadas todas as medidas de segurança preconizadas nos protocolos de saúde. Assim, para o atendimento presencial, inicialmente será reduzido o número de pessoas na unidade. É importante ressaltar que os trabalhadores precisarão permanecer de máscara no interior da agência, evitando aglomerações, explica.
Ainda segundo Bulian, o retorno dos atendimentos presenciais já estava previsto, considerando a classificação de risco moderado de transmissão da Covid-19 no município de Linhares.
A agência do Sine em Linhares fica localizado na Avenida Governador Lindenberg, nº 660, no Centro da cidade. O horário de funcionamento ao público é de segunda a sexta-feira, das 8 às 13 horas. Os telefones de contato são os (27) 3372 2131 e 3372 3230.

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