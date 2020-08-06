Com limite de pessoas, Sine de Linhares vai retomar atendimento presencial

Os atendimentos presenciais começam a ser realizados a partir da próxima segunda-feira (10), com distribuição de senhas e limitação de pessoas dentro da agência Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação

Quem está procurando oportunidades de emprego no município de Linhares , na Região Norte do Espírito Santo , poderá buscar informações sobre vagas direto na agência do Sistema Nacional de Emprego (Sine) da cidade. Os atendimentos presenciais, que estavam suspensos em razão da pandemia da Covid-19, serão retomados na próxima segunda-feira (10).

Desde o dia 3 de junho, os trabalhadores que buscavam recolocação no mercado de trabalho deveriam encaminhar o currículo e os demais dados pessoais para o e-mail da agência. Somente os atendimentos virtuais continuaram sendo ofertados nesse período.

Já na próxima semana, a partir de segunda-feira (10), os atendimentos serão feitos na agência do Sine, das 8h às 13h para os trabalhadores, e das 8h às 16h, para atendimento às empresas.

dez pessoas por vez no interior da agência. Para organizar o acesso, haverá a distribuição de senhas para atendimento no local. De acordo com a Prefeitura de Linhares , só será permitido a permanência deno interior da agência. Para organizar o acesso, haverá a distribuição de senhas para atendimento no local.

O coordenador do Sine em Linhares, Márcio Bulian, disse que as medidas de prevenção e combate ao novo coronavírus serão redobradas para garantir a segurança nesse retorno.

Para a retomada das atividades do Sine serão adotadas todas as medidas de segurança preconizadas nos protocolos de saúde. Assim, para o atendimento presencial, inicialmente será reduzido o número de pessoas na unidade. É importante ressaltar que os trabalhadores precisarão permanecer de máscara no interior da agência, evitando aglomerações, explica.

Ainda segundo Bulian, o retorno dos atendimentos presenciais já estava previsto, considerando a classificação de risco moderado de transmissão da Covid-19 no município de Linhares.