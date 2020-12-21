Cidades do ES iniciam semana com 1.273 vagas de emprego abertas

Oportunidades de emprego nas agências do Sine do ES Crédito: Fernando Madeira

As agências de emprego do Espírito Santo começam a semana com 1.273 vagas para quem procura trabalho com carteira assinada. As chances estão na Grande Vitória e no interior para profissionais de todos os níveis de escolaridade.

Os interessados podem se candidatar às oportunidades a partir desta segunda-feira (21) e a lista inclui vagas para atendente, coordenador de restaurante, frentista, motorista, pedreiro, pintor, açougueiro, nutricionista, mecânico, entre outras.

Para se candidatar, o trabalhador precisa observar a forma de atendimento de cada unidade, que pode ser feita presencialmente ou por e-mail. Ao enviar o documento, é necessário informar o nome do cargo no campo do assunto.

Na Grande Vitória, as vagas estão disponíveis nos Sines de Vila Velha (346), Vitória (17), Serra (101) e Cariacica (44). Há ainda 302 oportunidades na Agência do Trabalhador de Cariacica.

Já no interior, a semana começa com chances nas agências de Aracruz (46), Barra de São Francisco (8), Cachoeiro de Itapemirim (63), Colatina (153), Linhares (84), Nova Venécia (30) e São Mateus (79).

CONFIRA AS VAGAS

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: o trabalhador deve acessar o o trabalhador deve acessar o portal Trabalha Vila Velha . Também é possível acessar as vagas pelo WhatsApp 98882-3987 e pelo telefone 3139-9904.

Vagas: 346

Açougueiro (1)

Ajudante de obras (3)

Aplicador de asfalto impermeabilizante - coberturas (3)

Atendente comercial em agência postal (1)

Atendente de mesa (50)

Auxiliar de corte - preparação da confecção de roupas (3)

Auxiliar de cozinha (50)

Auxiliar de dentista (3)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Auxiliar de mecânicos de autos (4)

Auxiliar financeiro (1)

Barbeiro (1)

Carpinteiro (1)

Chefe de cozinha (1)

Coordenador de restaurante (50)

Cortador de roupas (3)

Cozinheiro geral (1)

Eletricista de instalações de veículos automotores (2)

Eletricista de manutenção eletroeletrônica (2)

Estoquista (7)

Expedidor de mercadorias (1)

Fiscal de caixa (1)

Frentista (8)

Instalador-reparador de equipamentos de comutação em telefonia (40)

Jardineiro (1)

Manicure (4)

Marceneiro (1)

Mecânico de automóveis e caminhões (1)

Mecânico de empilhadeira (1)

Mecânico de equipamentos industriais (4)

Mecânico de refrigeração (1)

Motorista carreteiro (40)

Motorista de caminhão (2)

Operador e alto-forno (1)

Operador de caixa lotérico (1)

Operador de equipamentos pesados e móveis, na mineração (4)

Operador de lingotamento (2)

Operador de máquina de empacotar (3)

Operador de ponte rolante (2)

Pedreiro (3)

Pintor de alvenaria (4)

Pintor industrial (2)

Piscineiro (2)

Polidor de automóveis (1)

Rastreador de satélite (2)

Serralheiro de ferro (2)

Supervisor administrativo de pessoal (1)

Técnico em segurança do trabalho (2)

Topógrafo (1)

Vendedor de consórcio (20)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: os candidatos devem preencher o formulário (disponível no os candidatos devem preencher o formulário (disponível no site da prefeitura ) e enviar para o e-mail [email protected] , colocando no campo assunto o código da vaga e a função.

Vagas: 302

Açougueiro (10)

Ajudante de caminhão (2)

Ajudante de entrega (10)

Ajudante de manutenção veicular (4)

Ajudante de serviços gerais (2)

Ajudante de sondador (3)

Ajudante geral (elétrica)  intermitente (3)

Analista de licitação (1)

Analista de recursos humanos (1)

Assistente de expedição (2)

Assistente de recebimento (1)

Assistente pessoal (1)

Assistente técnico nível III (1)

Atendente comercial (3)

Atendente de portaria (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de estocagem (1)

Auxiliar de lavanderia (2)

Auxiliar de padeiro (3)

Auxiliar de produção (6)

Auxiliar de serviços gerais (3)

Auxiliar de serviços gerais indústria (24)

Auxiliar produção de salgados (1)

Balanceiro (1)

Balconista de açougue (7)

Camareira (6)

Consultor de loja (1)

Costureira (4)

Eletricista automotivo (1)

Encarregado de loja (1)

Encarregado de perecíveis (1)

Encarregado de produção (1)

Estágio de rh (1)

Fiscal de loja (1)

Frentista- trocador de óleo (2)

Jovem aprendiz (1)

Lavador automotivo (3)

Lavador de veículos (1)

Manobrista (1)

Mecânico (1)

Mecânico alinhador (1)

Mecânico de empilhadeira (1)

Mecânico de máquinas pesadas II (1)

Mecânico de refrigeração (2)

Mecânico de refrigeração e climatização (2)

Mecânico manutenção de equipamento (3)

Motorista (15)

Motorista carreteiro (20)

Operador de empilhadeira (1)

Operador de empilhadeira elétrica (1)

Operador de manutenção predial (2)

Operador de pá carregadeira (1)

Operador de patrol  contrato intermitente (1)

Operador de rastreamento (1)

Operador de retroescavadeira (3)

Pedreiro empreiteiro (1)

Pedreiro oficial  contrato intermitente (8)

Polidor automotivo (2)

Promotor de vendas (1)

Recuperador externo (2)

Repositor (3)

Repositor de hortifruti (1)

Representante de atendimento (52)

Sondador spt (2)

Técnico de segurança do trabalho (1)

Técnico em pães (1)

Topógrafo (1)

Torneiro mecânico (2)

Vendedor de consórcio externo (7)

Vendedor interno (5)

Vagas para pessoas com deficiência:

Auxiliar de produção (2)

Embalador (3)

Empacotador (2)

Operador de call center (3)

Operador de telemarketing (1)

Representante de atendimento (29)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer ao Sine, localizado no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe. Os atendimentos ocorre de segunda a sexta-feira, de 8 às 17 horas.

Vagas: 101

Ajudante de cozinha (1)

Alinhador (1)

Apropriador (1)

Auxiliar de arte-finalista (1)

Auxiliar de mecânica (1)

Auxiliar técnico de mecânica (1)

Borracheiro (1)

Caldeireiro (3)

Calceteiro (1)

Capoteiro (1)

Consultor de vendas (10)

Caseiro (2)

Encarregado de manutenção (2)

Encarregado de obras - líder de obras (2)

Encarregado de obras (4)

Inspetor de qualidade(1)

Jardineiro (1)

Manicure (3)

Mecânico de bicicleta (1)

Mecânico eletricista (2)

Mecânico de manutenção (3)

Mecânico de máquinas pesadas (2)

Mecânico montador (2)

Mecânico de motor a diesel (2)

Mecânico de refrigeração (1)

Montador de sistemas eletroeletrônicos (1)

Motorista carreteiro (10)

Motorista de caminhão munck (2)

Operador de pá carregadeira (2)

Pedreiro (11)

Pintor de veículos (2)

Representante comercial (1)

Serralheiro (5)

Supervisor de vendas de serviços (5)

Técnico eletrônico (1)

Técnico em segurança do trabalho (2)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor (2)

Vendedor externo (5)

Vagas para pessoas com deficiência:

Serralheiro (1)

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem acessar o os interessados devem acessar o portal Trabalha Vix . Na ferramenta, caso ele tenha o perfil da vaga ofertada, é possível ter acesso a um passo a passo de como acessar a oportunidade online no aplicativo Sine Fácil. Em casos de necessidade, o trabalhador da Capital pode ligar para o número 3132-5310 e fazer o agendamento prévio para o atendimento.

Vagas: 17

Analista fiscal (1)

Auxiliar contábil (1)

Auxiliar financeiro (1)

Carpinteiro (2)

Chefe de depósito (1)

Confeiteiro (3)

Encarregado de edifício (1)

Fiscal de caixa (1)

Mecânico de lavadora e secadora (1)

Mecânico de manutenção (1)

Operador de betoneira (1)

Operador de máquina-elevador (1)

Técnico de edificações (2)

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected]

Vagas: 46

Armador (10)

Auxiliar de obras (10)

Carpinteiro (10)

Padeiro (1)

Pedreiro de alvenaria/assentamento de blocos (10)

Pintor industrial (4)

Técnico de refrigeração (1)

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: currí os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: currí [email protected]

Vagas: 8

Acabador de mármore (1)

Agente funerário (1)

Consultor de vendas (1)

Operador de ponte rolante (1)

Repositor de mercadorias (1)

Serralheiro (1)

Técnico agrícola (1)

Torneiro mecânico (1)

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 11 às 17 horas, na Av. Beira Rio, 141, Bairro Guandu.

Vagas: 63

Acabador de mármore e granito (2)

Analista contábil (5)

Auxiliar de controlador de pragas (1)

Auxiliar técnico em refrigeração (2)

Calceteiro (1)

Caldeireiro (1)

Comprador (1)

Cortador de roupas (1)

Cozinheiro (1)

Eletricista de autos (1)

Encarregado de indústria mármore e granito (1)

Faturista/recepcionista (1)

Fisioterapeuta hospitalar (1)

Jardineiro (1)

Laminador (1)

Lanterneiro (1)

Mecânico diesel (3)

Mecânico de manutenção de automóveis (1)

Mecânico e alinhador de automóveis (1)

Mecânico industrial de motores elétricos e bombas (1)

Mecânico de manutenção de máquinas industriais (2)

Operador de pá carregadeira (2)

Operador de ponte (1)

Operador de retroescavadeira (1)

Polidor de mármore (2)

Representante comercial (3)

Resinador (1)

Serrador de mármore (2)

Soldador (3)

Técnico de enfermagem (5)

Técnico em suporte de informática (2)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor externo (3)

Vendedora interno (1)

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona no Faça Fácil, das 8 às 17 horas, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André.

Vagas: 44

Ajudante de açougueiro (1)

Ajudante de pátio (2)

Analista de Pcp (1)

Auxiliar de escrituração fiscal (1)

Calceteiro (3)

Carpinteiro (1)

Costureira na confecção em série (5)

Desossador (2)

Farmacêutico (1)

Gerente de transportes (1)

Gesseiro (8)

Marceneiro (2)

Mecânico de motor a diesel (2)

Montador de estruturas metálicas (3)

Montador de móveis de madeira (2)

Motorista carreteiro (6)

Prospector (1)

Sondador (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

SINE DE COLATINA

Como se cadastrar: os trabalhadores devem mandar o currículo para o e-mail: os trabalhadores devem mandar o currículo para o e-mail: [email protected]

Vagas: 153

Acabador de mármore e granito (3)

Açougueiro (1)

Agente de microcrédito rural (1)

Agente de serviços externos (1)

Ajudante de churrasqueiro (1)

Atendente para lanchonete (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar administrativo (3)

Auxiliar de cozinha (5)

Auxiliar de limpeza (3)

Ajudante de linha de produção (37)

Ajudante de motorista (1)

Assistente administrativo (1)

Auxiliar de soldador (2)

Atendente de balcão (1)

Atendente de lanchonete (1)

Babá (1)

Bombeiro civil (1)

Caldeireiro (1)

Chapeiro de hamburgueria (1)

Churrasqueiro (1)

Consultor de vendas (16)

Costureira máquina reta (1)

Costureira em geral alfaiataria/overlock/reta (4)

Costureira em geral máquina 3 e 4 fios (1)

Eletricista (1)

Eletrotécnico (1)

Empacotador à mão (1)

Empregada doméstica (3)

Encarregado de produção (1)

Estoquista (1)

Farmacêutico (1)

Gerente comercial (1)

Gerente de qualidade (1)

Instrutor de autoescola (1)

Limpador de piscinas (1)

Marceneiro (3)

Mecânico alinhador (2)

Mecânico de autos (2)

Mecânico de motos (1)

Mecânico máquinas industriais (1)

Motorista de caminhão (1)

Motorista de caminhão guincho (1)

Motorista de táxi (1)

Nutricionista (1)

Operador de caixa (2)

Operador de cad (1)

Operador de empilhadeira (2)

Operador de ponte rolante (1)

Padeiro (1)

Polidor de granitos (1)

Recepcionista (2)

Representante comercial autônomo (2)

Serralheiro (1)

Servente de obras (3)

Soldador (3)

Supervisor de vendas comercial (5)

Técnico em segurança do trabalho (2)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor de comércio atacadista (1)

Vendedor de serviços (2)

Vendedor interno (7)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Avenida Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 84

Armador de ferragem (1)

Atendente (1)

Auxiliar de corte e costura (1)

Auxiliar de manutenção (1)

Auxiliar de oficina mecânica (2)

Auxiliar técnico projetos (1)

Caixa frentista (1)

Carpinteiro (1)

Coordenador contrato (2)

Coordenador de loja (1)

Consultor de vendas (15)

Costureira coloret (2)

Costureira overloquista (1)

Costureira reta (1)

Eletricista montador (4)

Farmacêutico (1)

Ferramenteiro (1)

Fonoaudiólogo (1)

Gari PCD (1)

Gerente comercial (3)

Instrumentista (1)

Irrigador (1)

Líder de logística (2)

Líder de produção (2)

Marceneiro (1)

Mecânico automotivo (1)

Mecânico de caminhões (1)

Mecânico de máquinas pesadas (1)

Meio oficial eletricista (1)

Motorista operador de munck (1)

Operador de empilhadeira (9)

Pedreiro (1)

Repositor de mercadoria (1)

Serralheiro (2)

Soldador (2)

Soldador automotivo (2)

Supervisor de vendas (5)

Técnico eletrotécnico (1)

Tratorista rural (2)

Tratorista agrícola (2)

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.

Vagas: 30

Ajudante de oleiro (5)

Auxiliar de marceneiro (1)

Auxiliar de mecânico (1)

Costureira de máquina reta (1)

Marceneiro (1)

Supervisor de vendas (2)

Terapeuta ocupacional (1)

Trabalhador rural (11)

Vendedor (1)

Vendedor (5)

Vendedor externo (1)

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: o trabalhador deve mandar o currículo para o e-mail: o trabalhador deve mandar o currículo para o e-mail: [email protected]