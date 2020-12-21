Cidades do ES iniciam semana com 1.273 vagas de emprego abertas

As agências de emprego do Espírito Santo começam a semana com 1.273 vagas para quem procura trabalho com carteira assinada. As chances estão na Grande Vitória e no interior para profissionais de todos os níveis de escolaridade.
Os interessados podem se candidatar às oportunidades a partir desta segunda-feira (21) e a lista inclui vagas para atendente, coordenador de restaurante, frentista, motorista, pedreiro, pintor, açougueiro, nutricionista, mecânico, entre outras.
Para se candidatar, o trabalhador precisa observar a forma de atendimento de cada unidade, que pode ser feita presencialmente ou por e-mail. Ao enviar o documento, é necessário informar o nome do cargo no campo do assunto.
Na Grande Vitória, as vagas estão disponíveis nos Sines de Vila Velha (346), Vitória (17), Serra (101) e Cariacica (44). Há ainda 302 oportunidades na Agência do Trabalhador de Cariacica.
Já no interior, a semana começa com chances nas agências de Aracruz (46), Barra de São Francisco (8), Cachoeiro de Itapemirim (63), Colatina (153), Linhares (84), Nova Venécia (30) e São Mateus (79).
CONFIRA AS VAGAS
SINE DE VILA VELHA
Como se candidatar: o trabalhador deve acessar o portal Trabalha Vila Velha. Também é possível acessar as vagas pelo WhatsApp 98882-3987 e pelo telefone 3139-9904.
- Vagas: 346
- Açougueiro (1)
- Ajudante de obras (3)
- Aplicador de asfalto impermeabilizante - coberturas (3)
- Atendente comercial em agência postal (1)
- Atendente de mesa (50)
- Auxiliar de corte - preparação da confecção de roupas (3)
- Auxiliar de cozinha (50)
- Auxiliar de dentista (3)
- Auxiliar de manutenção predial (1)
- Auxiliar de mecânicos de autos (4)
- Auxiliar financeiro (1)
- Barbeiro (1)
- Carpinteiro (1)
- Chefe de cozinha (1)
- Coordenador de restaurante (50)
- Cortador de roupas (3)
- Cozinheiro geral (1)
- Eletricista de instalações de veículos automotores (2)
- Eletricista de manutenção eletroeletrônica (2)
- Estoquista (7)
- Expedidor de mercadorias (1)
- Fiscal de caixa (1)
- Frentista (8)
- Instalador-reparador de equipamentos de comutação em telefonia (40)
- Jardineiro (1)
- Manicure (4)
- Marceneiro (1)
- Mecânico de automóveis e caminhões (1)
- Mecânico de empilhadeira (1)
- Mecânico de equipamentos industriais (4)
- Mecânico de refrigeração (1)
- Motorista carreteiro (40)
- Motorista de caminhão (2)
- Operador e alto-forno (1)
- Operador de caixa lotérico (1)
- Operador de equipamentos pesados e móveis, na mineração (4)
- Operador de lingotamento (2)
- Operador de máquina de empacotar (3)
- Operador de ponte rolante (2)
- Pedreiro (3)
- Pintor de alvenaria (4)
- Pintor industrial (2)
- Piscineiro (2)
- Polidor de automóveis (1)
- Rastreador de satélite (2)
- Serralheiro de ferro (2)
- Supervisor administrativo de pessoal (1)
- Técnico em segurança do trabalho (2)
- Topógrafo (1)
- Vendedor de consórcio (20)
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
Como se candidatar: os candidatos devem preencher o formulário (disponível no site da prefeitura) e enviar para o e-mail [email protected], colocando no campo assunto o código da vaga e a função.
- Vagas: 302
- Açougueiro (10)
- Ajudante de caminhão (2)
- Ajudante de entrega (10)
- Ajudante de manutenção veicular (4)
- Ajudante de serviços gerais (2)
- Ajudante de sondador (3)
- Ajudante geral (elétrica) intermitente (3)
- Analista de licitação (1)
- Analista de recursos humanos (1)
- Assistente de expedição (2)
- Assistente de recebimento (1)
- Assistente pessoal (1)
- Assistente técnico nível III (1)
- Atendente comercial (3)
- Atendente de portaria (1)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar de estocagem (1)
- Auxiliar de lavanderia (2)
- Auxiliar de padeiro (3)
- Auxiliar de produção (6)
- Auxiliar de serviços gerais (3)
- Auxiliar de serviços gerais indústria (24)
- Auxiliar produção de salgados (1)
- Balanceiro (1)
- Balconista de açougue (7)
- Camareira (6)
- Consultor de loja (1)
- Costureira (4)
- Eletricista automotivo (1)
- Encarregado de loja (1)
- Encarregado de perecíveis (1)
- Encarregado de produção (1)
- Estágio de rh (1)
- Fiscal de loja (1)
- Frentista- trocador de óleo (2)
- Jovem aprendiz (1)
- Lavador automotivo (3)
- Lavador de veículos (1)
- Manobrista (1)
- Mecânico (1)
- Mecânico alinhador (1)
- Mecânico de empilhadeira (1)
- Mecânico de máquinas pesadas II (1)
- Mecânico de refrigeração (2)
- Mecânico de refrigeração e climatização (2)
- Mecânico manutenção de equipamento (3)
- Motorista (15)
- Motorista carreteiro (20)
- Operador de empilhadeira (1)
- Operador de empilhadeira elétrica (1)
- Operador de manutenção predial (2)
- Operador de pá carregadeira (1)
- Operador de patrol contrato intermitente (1)
- Operador de rastreamento (1)
- Operador de retroescavadeira (3)
- Pedreiro empreiteiro (1)
- Pedreiro oficial contrato intermitente (8)
- Polidor automotivo (2)
- Promotor de vendas (1)
- Recuperador externo (2)
- Repositor (3)
- Repositor de hortifruti (1)
- Representante de atendimento (52)
- Sondador spt (2)
- Técnico de segurança do trabalho (1)
- Técnico em pães (1)
- Topógrafo (1)
- Torneiro mecânico (2)
- Vendedor de consórcio externo (7)
- Vendedor interno (5)
- Vagas para pessoas com deficiência:
- Auxiliar de produção (2)
- Embalador (3)
- Empacotador (2)
- Operador de call center (3)
- Operador de telemarketing (1)
- Representante de atendimento (29)
SINE DA SERRA
Como se candidatar: os interessados devem comparecer ao Sine, localizado no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe. Os atendimentos ocorre de segunda a sexta-feira, de 8 às 17 horas.
- Vagas: 101
- Ajudante de cozinha (1)
- Alinhador (1)
- Apropriador (1)
- Auxiliar de arte-finalista (1)
- Auxiliar de mecânica (1)
- Auxiliar técnico de mecânica (1)
- Borracheiro (1)
- Caldeireiro (3)
- Calceteiro (1)
- Capoteiro (1)
- Consultor de vendas (10)
- Caseiro (2)
- Encarregado de manutenção (2)
- Encarregado de obras - líder de obras (2)
- Encarregado de obras (4)
- Inspetor de qualidade(1)
- Jardineiro (1)
- Manicure (3)
- Mecânico de bicicleta (1)
- Mecânico eletricista (2)
- Mecânico de manutenção (3)
- Mecânico de máquinas pesadas (2)
- Mecânico montador (2)
- Mecânico de motor a diesel (2)
- Mecânico de refrigeração (1)
- Montador de sistemas eletroeletrônicos (1)
- Motorista carreteiro (10)
- Motorista de caminhão munck (2)
- Operador de pá carregadeira (2)
- Pedreiro (11)
- Pintor de veículos (2)
- Representante comercial (1)
- Serralheiro (5)
- Supervisor de vendas de serviços (5)
- Técnico eletrônico (1)
- Técnico em segurança do trabalho (2)
- Torneiro mecânico (1)
- Vendedor (2)
- Vendedor externo (5)
- Vagas para pessoas com deficiência:
- Serralheiro (1)
SINE DE VITÓRIA
Como se candidatar: os interessados devem acessar o portal Trabalha Vix. Na ferramenta, caso ele tenha o perfil da vaga ofertada, é possível ter acesso a um passo a passo de como acessar a oportunidade online no aplicativo Sine Fácil. Em casos de necessidade, o trabalhador da Capital pode ligar para o número 3132-5310 e fazer o agendamento prévio para o atendimento.
- Vagas: 17
- Analista fiscal (1)
- Auxiliar contábil (1)
- Auxiliar financeiro (1)
- Carpinteiro (2)
- Chefe de depósito (1)
- Confeiteiro (3)
- Encarregado de edifício (1)
- Fiscal de caixa (1)
- Mecânico de lavadora e secadora (1)
- Mecânico de manutenção (1)
- Operador de betoneira (1)
- Operador de máquina-elevador (1)
- Técnico de edificações (2)
SINE DE ARACRUZ
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected]
- Vagas: 46
- Armador (10)
- Auxiliar de obras (10)
- Carpinteiro (10)
- Padeiro (1)
- Pedreiro de alvenaria/assentamento de blocos (10)
- Pintor industrial (4)
- Técnico de refrigeração (1)
SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: currí[email protected].
- Vagas: 8
- Acabador de mármore (1)
- Agente funerário (1)
- Consultor de vendas (1)
- Operador de ponte rolante (1)
- Repositor de mercadorias (1)
- Serralheiro (1)
- Técnico agrícola (1)
- Torneiro mecânico (1)
SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 11 às 17 horas, na Av. Beira Rio, 141, Bairro Guandu.
- Vagas: 63
- Acabador de mármore e granito (2)
- Analista contábil (5)
- Auxiliar de controlador de pragas (1)
- Auxiliar técnico em refrigeração (2)
- Calceteiro (1)
- Caldeireiro (1)
- Comprador (1)
- Cortador de roupas (1)
- Cozinheiro (1)
- Eletricista de autos (1)
- Encarregado de indústria mármore e granito (1)
- Faturista/recepcionista (1)
- Fisioterapeuta hospitalar (1)
- Jardineiro (1)
- Laminador (1)
- Lanterneiro (1)
- Mecânico diesel (3)
- Mecânico de manutenção de automóveis (1)
- Mecânico e alinhador de automóveis (1)
- Mecânico industrial de motores elétricos e bombas (1)
- Mecânico de manutenção de máquinas industriais (2)
- Operador de pá carregadeira (2)
- Operador de ponte (1)
- Operador de retroescavadeira (1)
- Polidor de mármore (2)
- Representante comercial (3)
- Resinador (1)
- Serrador de mármore (2)
- Soldador (3)
- Técnico de enfermagem (5)
- Técnico em suporte de informática (2)
- Torneiro mecânico (1)
- Vendedor externo (3)
- Vendedora interno (1)
SINE DE CARIACICA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona no Faça Fácil, das 8 às 17 horas, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André.
- Vagas: 44
- Ajudante de açougueiro (1)
- Ajudante de pátio (2)
- Analista de Pcp (1)
- Auxiliar de escrituração fiscal (1)
- Calceteiro (3)
- Carpinteiro (1)
- Costureira na confecção em série (5)
- Desossador (2)
- Farmacêutico (1)
- Gerente de transportes (1)
- Gesseiro (8)
- Marceneiro (2)
- Mecânico de motor a diesel (2)
- Montador de estruturas metálicas (3)
- Montador de móveis de madeira (2)
- Motorista carreteiro (6)
- Prospector (1)
- Sondador (1)
- Técnico em segurança do trabalho (1)
SINE DE COLATINA
Como se cadastrar: os trabalhadores devem mandar o currículo para o e-mail: [email protected].
- Vagas: 153
- Acabador de mármore e granito (3)
- Açougueiro (1)
- Agente de microcrédito rural (1)
- Agente de serviços externos (1)
- Ajudante de churrasqueiro (1)
- Atendente para lanchonete (1)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar administrativo (3)
- Auxiliar de cozinha (5)
- Auxiliar de limpeza (3)
- Ajudante de linha de produção (37)
- Ajudante de motorista (1)
- Assistente administrativo (1)
- Auxiliar de soldador (2)
- Atendente de balcão (1)
- Atendente de lanchonete (1)
- Babá (1)
- Bombeiro civil (1)
- Caldeireiro (1)
- Chapeiro de hamburgueria (1)
- Churrasqueiro (1)
- Consultor de vendas (16)
- Costureira máquina reta (1)
- Costureira em geral alfaiataria/overlock/reta (4)
- Costureira em geral máquina 3 e 4 fios (1)
- Eletricista (1)
- Eletrotécnico (1)
- Empacotador à mão (1)
- Empregada doméstica (3)
- Encarregado de produção (1)
- Estoquista (1)
- Farmacêutico (1)
- Gerente comercial (1)
- Gerente de qualidade (1)
- Instrutor de autoescola (1)
- Limpador de piscinas (1)
- Marceneiro (3)
- Mecânico alinhador (2)
- Mecânico de autos (2)
- Mecânico de motos (1)
- Mecânico máquinas industriais (1)
- Motorista de caminhão (1)
- Motorista de caminhão guincho (1)
- Motorista de táxi (1)
- Nutricionista (1)
- Operador de caixa (2)
- Operador de cad (1)
- Operador de empilhadeira (2)
- Operador de ponte rolante (1)
- Padeiro (1)
- Polidor de granitos (1)
- Recepcionista (2)
- Representante comercial autônomo (2)
- Serralheiro (1)
- Servente de obras (3)
- Soldador (3)
- Supervisor de vendas comercial (5)
- Técnico em segurança do trabalho (2)
- Torneiro mecânico (1)
- Vendedor de comércio atacadista (1)
- Vendedor de serviços (2)
- Vendedor interno (7)
SINE DE LINHARES
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Avenida Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.
- Vagas: 84
- Armador de ferragem (1)
- Atendente (1)
- Auxiliar de corte e costura (1)
- Auxiliar de manutenção (1)
- Auxiliar de oficina mecânica (2)
- Auxiliar técnico projetos (1)
- Caixa frentista (1)
- Carpinteiro (1)
- Coordenador contrato (2)
- Coordenador de loja (1)
- Consultor de vendas (15)
- Costureira coloret (2)
- Costureira overloquista (1)
- Costureira reta (1)
- Eletricista montador (4)
- Farmacêutico (1)
- Ferramenteiro (1)
- Fonoaudiólogo (1)
- Gari PCD (1)
- Gerente comercial (3)
- Instrumentista (1)
- Irrigador (1)
- Líder de logística (2)
- Líder de produção (2)
- Marceneiro (1)
- Mecânico automotivo (1)
- Mecânico de caminhões (1)
- Mecânico de máquinas pesadas (1)
- Meio oficial eletricista (1)
- Motorista operador de munck (1)
- Operador de empilhadeira (9)
- Pedreiro (1)
- Repositor de mercadoria (1)
- Serralheiro (2)
- Soldador (2)
- Soldador automotivo (2)
- Supervisor de vendas (5)
- Técnico eletrotécnico (1)
- Tratorista rural (2)
- Tratorista agrícola (2)
SINE DE NOVA VENÉCIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.
- Vagas: 30
- Ajudante de oleiro (5)
- Auxiliar de marceneiro (1)
- Auxiliar de mecânico (1)
- Costureira de máquina reta (1)
- Marceneiro (1)
- Supervisor de vendas (2)
- Terapeuta ocupacional (1)
- Trabalhador rural (11)
- Vendedor (1)
- Vendedor (5)
- Vendedor externo (1)
SINE DE SÃO MATEUS
Como se candidatar: o trabalhador deve mandar o currículo para o e-mail: [email protected].
- Vagas: 79
- Auxiliar de serviços (6)
- Auxiliar de saúde (1)
- Bombeiro civil (1)
- Capoteiro (1)
- Comprador (1)
- Consultor de vendas (15)
- Costureira (3)
- Eletricista (2)
- Empregada doméstica (2)
- Instalador de alto falante e alarme (1)
- Instrutor de autoescola (1)
- Mestre de obras (1)
- Monitor de desembarque (1)
- Nutricionista (1)
- Operador de caixa (1)
- Operador de guindaste (1)
- Operador de equipamentos (2)
- Operador de empilhadeira (1)
- Operador de munck (10)
- Operador de motoserra (2)
- Representante comercial (8)
- Retificador (4)
- Sinaleiro/rigger (5)
- Supervisor de vendas (1)
- Técnico em refrigeração automotiva (1)
- Técnico em enfermagem do trabalho (1)
- Torneiro mecânico (1)
- Vendedor externo (3)
- Vendedor pracista (1)