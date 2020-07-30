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Jovens talentos

AGU abre vagas de estágio com bolsa de até R$ 1.100

Oportunidades são para estudantes de níveis médio, técnico e superior; prazo para se inscrever vai até 1º de agosto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2020 às 13:32

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 13:32

Oportunidades disponíveis para estágio
Oportunidades de estágio na AGU Crédito: Pixabay
A Advocacia-Geral da União (AGU) está com inscrições abertas para o processo seletivo de estagiários de nível médio, técnico e superior. Os estudantes precisam ter, no mínimo, 16 anos.
A bolsa-auxílio varia de R$ 486,05 a R$ 1.125,69, acrescido de auxílio-transporte no valor de R$ 10,00, por dia estagiado, referente a jornada atribuída entre quatro a seis horas diárias.
As vagas são para estudantes de níveis médio, técnico e superior nos seguintes cursos: Administração, Arquitetura, Ciências Contábeis, Cinema, Comunicação Social: Jornalismo, Comunicação Social: Publicidade e Propaganda, Direito, Engenharia Civil, Informática: Ciência da Computação, Tecnologia em Sistemas para internet, Engenharia da Computação, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento em Sistema e Tecnologia da Informação.
De acordo com o órgão, as oportunidades estão disponíveis em vários Estados, entre eles o Espírito Santo.
Os interessados podem se inscrever até 1º de agosto de 2020, por meio do site do CIEE.
Os candidatos serão avaliados mediante aplicação de prova, composta por questões nas áreas de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais, informática e conhecimentos específicos.
O estágio terá duração de mínima de seis meses, a contar da data de início. Entretanto, o Processo Seletivo terá validade enquanto houver estudantes aprovados ou até publicação do Processo Seletivo Nacional.

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