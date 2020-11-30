Agências do Sine ofertam 1.369 vagas em diversas cidades do ES

Os trabalhadores que procuram emprego em áreas como construção civil, prestação de serviços e comércio devem ficar atentos. As agências do Sine no Espírito Santo começam a semana com 1.369 vagas para cargos como pedreiro, pintor, ajudante de cozinha, salgadeiro e vendedor. Há também disponibilidade de trabalho em outros segmentos.
Os interessados devem entrar em contato com as unidades, conforme a forma de atendimento de cada uma, que pode ser por e-mail ou presencial. Se o trabalhador for enviar o currículo pelo endereço eletrônico, vale a pena lembrar que o nome do cargo deve estar informado no campo do assunto. De acordo com as agências, as vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema sem aviso prévio.
Na Grande Vitória, a semana começa com 814 chances para profissionais de todos os níveis de escolaridade. A maior oferta está disponível no Sine de Vila Velha, que abre a semana com 245 oportunidades.
Também é grande a oferta de vagas de emprego no interior do Estado. Os destaques ficam com os Sines de Colatina (212) e Linhares (125). Há ainda oportunidades nas agências de Anchieta (24), Aracruz (14), Barra de São Francisco (10), Cachoeiro de Itapemirim (78), Nova Venécia (31) e São Mateus (61).
CONFIRA AS VAGAS
SINE DA SERRA
Como se candidatar: os interessados devem comparecer ao Sine, localizado no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe. Os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, de 8 às 17 horas.
- Vagas: 145
- Acabador de mármore e granito (2)
- Ajudante de cozinha (1)
- Ajudante de obras (6)
- Ajudante de serralheiro (3)
- Alinhador - mecânico alinhador (1)
- Almoxarife (1)
- Armador de estrutura de concreto (2)
- Assistente de vendas - coordenador comercial (1)
- Atendente de hortifruti (1)
- Auxiliar de linha de produção (2)
- Auxiliar de técnico de eletrônica (1)
- Auxiliar operacional de logística (1)
- Balanceador (1)
- Calceteiro (1)
- Costureira (1)
- Cozinheiro industrial (1)
- Encanador (2)
- Encarregado de cozinha (1)
- Encarregado de obras (2)
- Estofador (1)
- Inspetor de qualidade - pintura (1)
- Instalador - reparador de linhas de comunicação de dados (2)
- Marceneiro de móveis (3)
- Mecânico de manutenção de automóveis (2)
- Mecânico de manutenção de máquina industrial (4)
- Mecânico de manutenção e instalação de aparelhos de climatização/refrigeração (2)
- Mecânico de motor a diesel (3)
- Mecânico eletricista de automóveis (1)
- Montador de estruturas metálicas (2)
- Motorista carreteiro (10)
- Motorista de caminhão munck (2)
- Motorista entregador (8)
- Motorista operador de munck (1)
- Nutricionista (1)
- Oficial carpinteiro (1)
- Operador de empilhadeira elétrica (4)
- Operador de jato abrasivo (3)
- Operador de laminador (1)
- Operador de motoniveladora (1)
- Operador de pá carregadeira (3)
- Operador de ponte rolante (3)
- Operador de retroescavadeira (1)
- Operador de serra circular (1)
- Pedreiro (18)
- Pintor de obras (15)
- Representante comercial (1)
- Serralheiro (6)
- Técnico em manutenção de equipamentos (1)
- Vendedor de comércio varejista (10)
- Vendedor de serviços (1)
- Vagas para pessoas com deficiência:
- Serralheiro (1)
SINE DE VILA VELHA
Como se candidatar: o trabalhador deve acessar as oportunidades pelo portal Trabalha Vila Velha, as vagas podem ser acessadas através do Whatsapp 98882-3987 e pelo telefone 3139-9904.
- Vagas: 245
- Açougueiro (3)
- Ajudante de obras (30)
- Armador de ferragens na construção civil (8)
- Atendente de padaria (2)
- Atendente do setor de frios e laticínios (2)
- Auxiliar de linha de produção (2)
- Auxiliar de manutenção predial (2)
- Auxiliar de mecânico de autos (4)
- Auxiliar topógrafo (3)
- Barbeiro (1)
- Carpinteiro (23)
- Consultor de vendas (21)
- Cozinheiro geral (1)
- Eletricista (6)
- Eletricista de instalações de veículos automotores (1)
- Empregado doméstico nos serviços gerais (1)
- Encarregado de obras (3)
- Estoquista (7)
- Instalador de som e acessórios de veículos (1)
- Marceneiro (3)
- Mecânico de empilhadeira (1)
- Mecânico de refrigeração (1)
- Mestre de obras (2)
- Motorista carreteiro (40)
- Operador de caixa (1)
- Operador de retroescavadeira (1)
- Padeiro confeiteiro (1)
- Pedreiro (27)
- Pintor (15)
- Pintor de alvenaria (8)
- Pintor industrial (2)
- Rastreador de satélite (2)
- Repositor de mercadorias (1)
- Representante comercial autônomo (2)
- Salgadeiro (1)
- Serralheiro (2)
- Serralheiro de ferro (2)
- Supervisor administrativo de pessoal (1)
- Técnico de edificações (1)
- Técnico em segurança do trabalho (1)
- Vendedor porta a porta (7)
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
Como se candidatar: os candidatos devem preencher o formulário (disponível no site da prefeitura) e enviar para o e-mail [email protected], colocando no campo assunto o código da vaga e a função.
- Vagas: 202
- Açougueiro (4)
- Ajudante de caminhão (7)
- Ajudante de manutenção veicular (4)
- Ajudante geral - elétrica intermitente (3)
- Assistente pessoal (1)
- Atendente de portaria (1)
- Auxiliar de estocagem (8)
- Auxiliar de estoque (1)
- Auxiliar de logística /expedição (10)
- Auxiliar de padeiro (3)
- Auxiliar de serviços gerais (1)
- Auxiliar logístico (10)
- Balanceiro (1)
- Balconista de açougue (7)
- Camareira (5)
- Carpinteiro (6)
- Costureira (5)
- Eletricista automotivo (1)
- Eletromecânico (2)
- Empregada doméstica (1)
- Encarregado de perecíveis (1)
- Estágio nível técnico eletrotécnica /automação/ elétrica (3)
- Frentista- trocador de óleo (3)
- Lavador de veículos (3)
- Mecânico alinhador (1)
- Mecânico automotivo (1)
- Mecânico de empilhadeira (1)
- Mecânico de máquinas pesadas (1)
- Motorista (21)
- Motorista carreteiro (29)
- Operador de caminhão comboio (1)
- Operador de empilhadeira elétrica (1)
- Operador de equipamentos móveis (1)
- Operador de pá carregadeira (1)
- Operador de rastreamento (1)
- Operador de retroescavadeira/patrol (1)
- Padeiro confeiteiro (2)
- Pedreiro oficial (5)
- Recuperador externo (2)
- Repositor (3)
- Repositor de frios (2)
- Repositor de hortifruti (1)
- Repositor de mercadoria (3)
- Repositor de mercearia (2)
- Soldador montador (6)
- Técnico em segurança do trabalho (1)
- Torneiro mecânico (2)
- Vendedor externo porta a porta (12)
- Vendedor para segurança eletrônica - ser mei - cnpj (1)
- Vagas para pessoas com deficiência:
- Auxiliar de produção (3)
- Assessor de cliente (2)
- Embalador (4)
AGÊNCIA DO TRABALHO DE VIANA
Como se candidatar: os candidatos devem procurar a agência que fica em Viana Sede, ao lado dos Correios e da Igreja Nossa Senhora da Conceição. Também é possível procurar o balcão de atendimento do É Pra Já , na Praça Centro de Marcílio de Noronha
- Vagas: 100
- Ajudante de elétrica
- Ajudante de esquadrilha
- Ajudante geral de obras
- Analista em logística
- Assistente Pessoal
- Atendente de lanchonete
- Atendente de portaria
- Auxiliar de almoxarife
- Auxiliar de carga e descarga
- Auxiliar de topografia
- Auxiliar financeiro
- Bombeiro hidráulico/encanador
- Churrasqueiro
- Encarregado de armazém
- Encarregado de obras
- Fiscal de segurança patrimonial
- Impressor digital
- Jardineiro
- Lanterneiro / funileiro
- Mecânico de empilhadeira
- Mecânico de suspensão
- Mecânico diesel
- Meio oficial de cozinheiro
- Moleiro
- Motorista bitrem
- Motorista munk
- Operador de empilhadeira elétrica
- Operador de escavadeira
- Operador de rastreamento
- Operador de retroescavadeira
- Pedreiro
- Pintor de carretas
- Pintor veicular
- Repositor
- Requisitos: Ensino Fundamental
- Técnico em edificações
- Técnico em segurança do trabalho
SINE DE ANCHIETA
Como se candidatar: O trabalhador deve ir até a agência, das 8 às 12 horas, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, S/Nº, Centro.
- Vagas: 24
- Ajudante de caminhão (6)
- Auxiliar administrativo - rastreamento (3)
- Empregado doméstico - serviços gerais (1)
- Motorista de caminhão pipa (14)
- Nutricionista (1)
SINE DE ARACRUZ
Como se candidatar: o trabalhador deve mandar o currículo para o e-mail [email protected].
- Vagas: 14
- Líder de manutenção elétrica e predial, preventiva ou corretiva de máquinas (1)
- Caldeireiro (3)
- Motorista carreteiro (5)
- Soldador (4)
- Mecânico automotivo (1)
SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Como se candidatar: o candidato deve mandar o currículo para o e-mail: currí[email protected] com o número de CPF.
- Vagas: 10
- Acabador de mármore (1)
- Agente funerário (1)
- Eletricista (1)
- Gerente (1)
- Nutricionista (1)
- Operador de escavadeira (1)
- Padeiro (1)
- Representante comercial (1)
- Técnico agrícola (1)
- Torneiro mecânico (1)
SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Como se inscrever: os trabalhadores devem procurar a agência que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.
- Vagas: 78
- Acabador de mármore e granito (3)
- Analista contábil (5)
- Ajudante de serrador (1)
- Armador (2)
- Auxiliar de carregamento (2)
- Auxiliar de estoque (1)
- Auxiliar de produção (1)
- Auxiliar técnico em refrigeração (2)
- Calceteiro (1)
- Caldeireiro (1)
- Carpinteiro (2)
- Confeiteiro (1)
- Cortador de mármore (2)
- Costureira industrial (2)
- Cozinheiro (3)
- Estoquista (1)
- Fisioterapeuta hospitalar (1)
- Laminador (1)
- Marceneiro (1)
- Mecânico industrial de motores elétricos e bombas (1)
- Mecânico de manutenção de máquinas Industriais (2)
- Mecânico de manutenção de multifios (1)
- Operador de empilhadeira (1)
- Operador de pá carregadeira (2)
- Operador de ponte (1)
- Operador de retroescavadeira (2)
- Padeiro (1)
- Pedreiro (3)
- Pintor de obras (1)
- Polidor de mármore (1)
- Representante comercial (5)
- Serrador de mármore (1)
- Soldador (2)
- Técnico em enfermagem (5)
- Técnico em informática (2)
- Técnico em suporte de informática (2)
- Torneiro mecânico (3)
- Vendedor comercial (10)
SINE DE CARIACICA
Como se inscrever: o trabalhador deve procurar a agência, que fica na Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.
- Vagas: 122
- Açougueiro (12)
- Analista de Pcp (1)
- Auxiliar de operação (40)
- Auxiliar financeiro (1)
- Calceteiro (3)
- Conferente de carga e descarga (3)
- Costureira em geral (4)
- Costureira na confecção em série (5)
- Desossador (2)
- Eletricista de baixa (1)
- Encarregado de montagem (3)
- Farmacêutico (1)
- Gerente de transportes (1)
- Gesseiro (8)
- Marceneiro (2)
- Mecânico de motor a diesel (2)
- Mecânico de refrigeração (1)
- Montador de estruturas metálicas (1)
- Montador de móveis de madeira (2)
- Motorista carreteiro (3)
- Nutricionista (1)
- Operador de computador (1)
- Recuperador de crédito (20)
- Serralheiro (1)
- Servente de serviços gerais (3)
SINE DE COLATINA
Como se candidatar: os trabalhadores devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected]
- Vagas: 212
- Acabador de mármore e granito (4)
- Açougueiro (1)
- Ajudante de churrasqueiro (1)
- Ajudante de obras (13)
- Atendente comercial (1)
- Atendente para lanchonete (1)
- Auxiliar administrativo (2)
- Auxiliar administrativo pcd (1)
- Auxiliar de confeitaria (1)
- Auxiliar de cozinha (7)
- Auxiliar de jardinagem (1)
- Auxiliar de padeiro (1)
- Auxiliar de limpeza (6)
- Ajudante de linha de produção (18)
- Ajudante de motorista (2)
- Auxiliar de pessoal (1)
- Auxiliar de soldador (2)
- Auxiliar mecânico automotivo (1)
- Atendente/ balconista para padaria (2)
- Atendente para restaurante (1)
- Babá (2)
- Caminhoneiro carreteiro (1)
- Carpinteiro (4)
- Casal de caseiros (2)
- Chapeiro de hamburgueria (1)
- Ciclista mensageiro (1)
- Confeiteiro (1)
- Conferente (1)
- Consultor de vendas (3)
- Cortador de mármore e granito (1)
- Costureira de máquina industrial (1)
- Costureira máquina reta (1)
- Costureira overlock/ reta/ 2 agulhas (1)
- Costureira reta eletrônica /bainha (1)
- Costureira pilotista (1)
- Costureira em geral alfaiataria/ overlock/reta (4)
- Costureira em geral máquina 3 e 4 fios (1)
- Costureira para trabalhar com cortinas residenciais (1)
- Cozinheira (4)
- Eletricista (2)
- Eletricista de manutenção industrial (2)
- Eletricista para automotores (1)
- Eletrotécnico (1)
- Empacotador à mão (1)
- Empregada doméstica (4)
- Encarregado de produção (1)
- estoquista (4)
- Farmacêutico (1)
- Fiscal de loja (2)
- Garçonete (1)
- Gerente administrativo (1)
- Gerente comercial (1)
- Gerente de qualidade (1)
- Gerente de logística (1)
- Instrutor de autoescola (1)
- Limpador de piscinas (1)
- Marceneiro (3)
- Mecânico alinhador (2)
- Mecânico de autos (1)
- Mecânico de motos (1)
- Mecânico de manutenção de máquinas industriais (6)
- Motofretista (2)
- Motorista de automóveis (1)
- Motorista de caminhão (2)
- Motorista de entrega (1)
- Motorista de táxi (1)
- Movimentador de mercadorias (5)
- Nutricionista (1)
- Oficial de manutenção civil (2)
- Operador de bomba de concreto (1)
- Operador de caixa (2)
- Operador de cad (1)
- Operador de caixa/ atendente (1)
- Operador de vendas (4
- Operador eletromecânico (1)
- Padeiro (1)
SINE DE LINHARES
Como se inscrever: os interessados devem procurar a agência, que fica na Avenida Governador Lindenberg, 660, no Centro.
- Vagas: 125
- Acabador de mármore e granito (1)
- Açougueiro (2)
- Agente funerário (1)
- Alimentador linha de produção (1)
- Analista social (4)
- Atendente de lanchonete (1)
- Auxiliar elétrico automotivo (1)
- Auxiliar de corte e costura (1)
- Auxiliar de crédito e cobrança (1)
- Auxiliar de serviços gerais (2)
- Carpinteiro (1)
- Coletor de lixo (10)
- Consultor de vendas (2)
- Controlador de pragas (1)
- Cortador de roupas (2)
- Costureira coloret (2)
- Costureira máquina industrial (20)
- Costureira overloquista (1)
- Costureira reto (1)
- Embalador a mão (6)
- Fonoaudiólogo (1)
- Gerente sup. comercial (3)
- Gesseiro (4)
- Inspetor de qualidade (2)
- Irrigador (1)
- Lavador de peças (1)
- Lavador de veículos (1)
- Líder de logística (2)
- Líder de produção (2)
- Lubrificador (1)
- Marceneiro (1)
- Mecânico de máquinas pesadas (1)
- Mecânico automotivo (1)
- Mecânico de refrigeração (1)
- Mecânico de trator (1)
- Moleiro (1)
- Motorista carreteiro (3)
- Motorista op. de munck (1)
- Operador seccionadora (1)
- Padeiro (1)
- Pedreiro (13)
- Repositor de mercadoria (2)
- Serralheiro (3)
- Soldador (4)
- Soldador automotivo (2)
- Supervisor de vendas (1)
- Técnico manutenção informática (1)
- Técnico em eletrotécnico (1)
- Trabalhador rural (2)
- Tratorista agrícola (2)
- Trainee impressora flexog (1)
- Vendedor interno (2)
SINE DE NOVA VENÉCIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que fica na Rua Jussara, 10, Margareth, Nova Venécia.
- Vagas: 31
- Trabalhador rural (11)
- Vendedor (5)
- Supervisor de vendas (2)
- Garçom (1)
- Chapeiro (1)
- Terapeuta ocupacional (1)
- Ajudante de oleiro (5)
- Marceneiro (1)
- Auxiliar de marceneiro (1)
- Cuidadora de Idosos (1)
- Vendedor (1)
- Auxiliar de mecânico (1)
SINE DE SÃO MATEUS
Como se inscrever: o candidato deve enviar o currículo para o e-mail [email protected]
- Vagas: 61
- Ajudante de padeiro (1)
- Ajudante de motorista (2)
- Analista de recursos humanos (1)
- Assistente de vendas (1)
- Assistente administrativo (2)
- Auxiliar de manutenção (1)
- Auxiliar de mecânico (1)
- Auxiliar de saúde (1)
- Barman (1)
- Bombeiro civil (1)
- Capoteiro (1)
- Consultor de vendas (1)
- Costureiro (1)
- Costureira (3)
- Cozinheiro (2)
- Empregada doméstica (1)
- Instalador de alto falante e alarme automotivo (1)
- Instrutor de autoescola (1)
- Mecânico de automóvel (1)
- Motorista de caminhão 1
- Operador eletromecânico (1)
- Operador de equipamentos (1)
- Operador de Impressora Ofsete (1)
- Operador de motoserra (10)
- Pizzaiolo (2)
- Recepcionista (1)
- Representante comercial (6)
- Retificador (4)
- Supervisor de vendas (1)
- Técnico em refrigeração (1)
- Torneiro mecânico (1)
- Trabalhador rural (1)
- Vendedor interno (5)
- Vendedor externo (1)