Agências do Sine ofertam 1.369 vagas em diversas cidades do ES

Oportunidades para trabalhar com carteira assinada no ES Crédito: Fernando Madeira

Os trabalhadores que procuram emprego em áreas como construção civil, prestação de serviços e comércio devem ficar atentos. As agências do Sine no Espírito Santo começam a semana com 1.369 vagas para cargos como pedreiro, pintor, ajudante de cozinha, salgadeiro e vendedor. Há também disponibilidade de trabalho em outros segmentos.

Os interessados devem entrar em contato com as unidades, conforme a forma de atendimento de cada uma, que pode ser por e-mail ou presencial. Se o trabalhador for enviar o currículo pelo endereço eletrônico, vale a pena lembrar que o nome do cargo deve estar informado no campo do assunto. De acordo com as agências, as vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema sem aviso prévio.

Na Grande Vitória, a semana começa com 814 chances para profissionais de todos os níveis de escolaridade. A maior oferta está disponível no Sine de Vila Velha , que abre a semana com 245 oportunidades.

Ainda na Região Metropolitana, o Sine da Serra tem 145 vagas com carteira assinada, enquanto que a Agência do Trabalhador de Cariacica conta com 202 cargos e a Agência do Trabalho de Viana com 100. Já no Sine de Cariacica são 122 chances.

Também é grande a oferta de vagas de emprego no interior do Estado. Os destaques ficam com os Sines de Colatina (212) e Linhares (125). Há ainda oportunidades nas agências de Anchieta (24), Aracruz (14), Barra de São Francisco (10), Cachoeiro de Itapemirim (78), Nova Venécia (31) e São Mateus (61).

CONFIRA AS VAGAS

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer ao Sine, localizado no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe. Os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, de 8 às 17 horas.

Vagas: 145

145 Acabador de mármore e granito (2)

Ajudante de cozinha (1)

Ajudante de obras (6)

Ajudante de serralheiro (3)

Alinhador - mecânico alinhador (1)

Almoxarife (1)

Armador de estrutura de concreto (2)

Assistente de vendas - coordenador comercial (1)

Atendente de hortifruti (1)

Auxiliar de linha de produção (2)

Auxiliar de técnico de eletrônica (1)

Auxiliar operacional de logística (1)

Balanceador (1)

Calceteiro (1)

Costureira (1)

Cozinheiro industrial (1)

Encanador (2)

Encarregado de cozinha (1)

Encarregado de obras (2)

Estofador (1)

Inspetor de qualidade - pintura (1)

Instalador - reparador de linhas de comunicação de dados (2)

Marceneiro de móveis (3)

Mecânico de manutenção de automóveis (2)

Mecânico de manutenção de máquina industrial (4)

Mecânico de manutenção e instalação de aparelhos de climatização/refrigeração (2)

Mecânico de motor a diesel (3)

Mecânico eletricista de automóveis (1)

Montador de estruturas metálicas (2)

Motorista carreteiro (10)

Motorista de caminhão munck (2)

Motorista entregador (8)

Motorista operador de munck (1)

Nutricionista (1)

Oficial carpinteiro (1)

Operador de empilhadeira elétrica (4)

Operador de jato abrasivo (3)

Operador de laminador (1)

Operador de motoniveladora (1)

Operador de pá carregadeira (3)

Operador de ponte rolante (3)

Operador de retroescavadeira (1)

Operador de serra circular (1)

Pedreiro (18)

Pintor de obras (15)

Representante comercial (1)

Serralheiro (6)

Técnico em manutenção de equipamentos (1)

Vendedor de comércio varejista (10)

Vendedor de serviços (1)

Vagas para pessoas com deficiência:

Serralheiro (1)

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: o trabalhador deve acessar as oportunidades pelo o trabalhador deve acessar as oportunidades pelo portal Trabalha Vila Velha , as vagas podem ser acessadas através do Whatsapp 98882-3987 e pelo telefone 3139-9904.

Vagas: 245

245 Açougueiro (3)

Ajudante de obras (30)

Armador de ferragens na construção civil (8)

Atendente de padaria (2)

Atendente do setor de frios e laticínios (2)

Auxiliar de linha de produção (2)

Auxiliar de manutenção predial (2)

Auxiliar de mecânico de autos (4)

Auxiliar topógrafo (3)

Barbeiro (1)

Carpinteiro (23)

Consultor de vendas (21)

Cozinheiro geral (1)

Eletricista (6)

Eletricista de instalações de veículos automotores (1)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1)

Encarregado de obras (3)

Estoquista (7)

Instalador de som e acessórios de veículos (1)

Marceneiro (3)

Mecânico de empilhadeira (1)

Mecânico de refrigeração (1)

Mestre de obras (2)

Motorista carreteiro (40)

Operador de caixa (1)

Operador de retroescavadeira (1)

Padeiro confeiteiro (1)

Pedreiro (27)

Pintor (15)

Pintor de alvenaria (8)

Pintor industrial (2)

Rastreador de satélite (2)

Repositor de mercadorias (1)

Representante comercial autônomo (2)

Salgadeiro (1)

Serralheiro (2)

Serralheiro de ferro (2)

Supervisor administrativo de pessoal (1)

Técnico de edificações (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Vendedor porta a porta (7)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: os candidatos devem preencher o formulário (disponível no site da prefeitura) e enviar para o e-mail [email protected], colocando no campo assunto o código da vaga e a função. os candidatos devem preencher o formulário (disponível no site da prefeitura) e enviar para o e-mail, colocando no campo assunto o código da vaga e a função.

Vagas: 202

202 Açougueiro (4)

Ajudante de caminhão (7)

Ajudante de manutenção veicular (4)

Ajudante geral - elétrica  intermitente (3)

Assistente pessoal (1)

Atendente de portaria (1)

Auxiliar de estocagem (8)

Auxiliar de estoque (1)

Auxiliar de logística /expedição (10)

Auxiliar de padeiro (3)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Auxiliar logístico (10)

Balanceiro (1)

Balconista de açougue (7)

Camareira (5)

Carpinteiro (6)

Costureira (5)

Eletricista automotivo (1)

Eletromecânico (2)

Empregada doméstica (1)

Encarregado de perecíveis (1)

Estágio nível técnico eletrotécnica /automação/ elétrica (3)

Frentista- trocador de óleo (3)

Lavador de veículos (3)

Mecânico alinhador (1)

Mecânico automotivo (1)

Mecânico de empilhadeira (1)

Mecânico de máquinas pesadas (1)

Motorista (21)

Motorista carreteiro (29)

Operador de caminhão comboio (1)

Operador de empilhadeira elétrica (1)

Operador de equipamentos móveis (1)

Operador de pá carregadeira (1)

Operador de rastreamento (1)

Operador de retroescavadeira/patrol (1)

Padeiro confeiteiro (2)

Pedreiro oficial (5)

Recuperador externo (2)

Repositor (3)

Repositor de frios (2)

Repositor de hortifruti (1)

Repositor de mercadoria (3)

Repositor de mercearia (2)

Soldador montador (6)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Torneiro mecânico (2)

Vendedor externo porta a porta (12)

Vendedor para segurança eletrônica - ser mei - cnpj (1)

Vagas para pessoas com deficiência:

Auxiliar de produção (3)

Assessor de cliente (2)

Embalador (4)

AGÊNCIA DO TRABALHO DE VIANA

Como se candidatar: os candidatos devem procurar a agência que fica em Viana Sede, ao lado dos Correios e da Igreja Nossa Senhora da Conceição. Também é possível procurar o balcão de atendimento do É Pra Já , na Praça Centro de Marcílio de Noronha

Vagas: 100

100 Ajudante de elétrica

Ajudante de esquadrilha

Ajudante geral de obras

Analista em logística

Assistente Pessoal

Atendente de lanchonete

Atendente de portaria

Auxiliar de almoxarife

Auxiliar de carga e descarga

Auxiliar de topografia

Auxiliar financeiro

Bombeiro hidráulico/encanador

Churrasqueiro

Encarregado de armazém

Encarregado de obras

Fiscal de segurança patrimonial

Impressor digital

Jardineiro

Lanterneiro / funileiro

Mecânico de empilhadeira

Mecânico de suspensão

Mecânico diesel

Meio oficial de cozinheiro

Moleiro

Motorista bitrem

Motorista munk

Operador de empilhadeira elétrica

Operador de escavadeira

Operador de rastreamento

Operador de retroescavadeira

Pedreiro

Pintor de carretas

Pintor veicular

Repositor

Requisitos: Ensino Fundamental

Técnico em edificações

Técnico em segurança do trabalho

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: O trabalhador deve ir até a agência, das 8 às 12 horas, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, S/Nº, Centro.

Vagas: 24

24 Ajudante de caminhão (6)

Auxiliar administrativo - rastreamento (3)

Empregado doméstico - serviços gerais (1)

Motorista de caminhão pipa (14)

Nutricionista (1)

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o trabalhador deve mandar o currículo para o e-mail o trabalhador deve mandar o currículo para o e-mail [email protected]

Vagas: 14

14 Líder de manutenção elétrica e predial, preventiva ou corretiva de máquinas (1)

Caldeireiro (3)

Motorista carreteiro (5)

Soldador (4)

Mecânico automotivo (1)

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: o candidato deve mandar o currículo para o e-mail: currí o candidato deve mandar o currículo para o e-mail: currí [email protected] com o número de CPF.

Vagas: 10

10 Acabador de mármore (1)

Agente funerário (1)

Eletricista (1)

Gerente (1)

Nutricionista (1)

Operador de escavadeira (1)

Padeiro (1)

Representante comercial (1)

Técnico agrícola (1)

Torneiro mecânico (1)

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se inscrever: os trabalhadores devem procurar a agência que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 78

78 Acabador de mármore e granito (3)

Analista contábil (5)

Ajudante de serrador (1)

Armador (2)

Auxiliar de carregamento (2)

Auxiliar de estoque (1)

Auxiliar de produção (1)

Auxiliar técnico em refrigeração (2)

Calceteiro (1)

Caldeireiro (1)

Carpinteiro (2)

Confeiteiro (1)

Cortador de mármore (2)

Costureira industrial (2)

Cozinheiro (3)

Estoquista (1)

Fisioterapeuta hospitalar (1)

Laminador (1)

Marceneiro (1)

Mecânico industrial de motores elétricos e bombas (1)

Mecânico de manutenção de máquinas Industriais (2)

Mecânico de manutenção de multifios (1)

Operador de empilhadeira (1)

Operador de pá carregadeira (2)

Operador de ponte (1)

Operador de retroescavadeira (2)

Padeiro (1)

Pedreiro (3)

Pintor de obras (1)

Polidor de mármore (1)

Representante comercial (5)

Serrador de mármore (1)

Soldador (2)

Técnico em enfermagem (5)

Técnico em informática (2)

Técnico em suporte de informática (2)

Torneiro mecânico (3)

Vendedor comercial (10)

SINE DE CARIACICA

Como se inscrever: o trabalhador deve procurar a agência, que fica na Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 122

122 Açougueiro (12)

Analista de Pcp (1)

Auxiliar de operação (40)

Auxiliar financeiro (1)

Calceteiro (3)

Conferente de carga e descarga (3)

Costureira em geral (4)

Costureira na confecção em série (5)

Desossador (2)

Eletricista de baixa (1)

Encarregado de montagem (3)

Farmacêutico (1)

Gerente de transportes (1)

Gesseiro (8)

Marceneiro (2)

Mecânico de motor a diesel (2)

Mecânico de refrigeração (1)

Montador de estruturas metálicas (1)

Montador de móveis de madeira (2)

Motorista carreteiro (3)

Nutricionista (1)

Operador de computador (1)

Recuperador de crédito (20)

Serralheiro (1)

Servente de serviços gerais (3)

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: os trabalhadores devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected] os trabalhadores devem enviar o currículo para o e-mail:

Vagas: 212

212 Acabador de mármore e granito (4)

Açougueiro (1)

Ajudante de churrasqueiro (1)

Ajudante de obras (13)

Atendente comercial (1)

Atendente para lanchonete (1)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar administrativo pcd (1)

Auxiliar de confeitaria (1)

Auxiliar de cozinha (7)

Auxiliar de jardinagem (1)

Auxiliar de padeiro (1)

Auxiliar de limpeza (6)

Ajudante de linha de produção (18)

Ajudante de motorista (2)

Auxiliar de pessoal (1)

Auxiliar de soldador (2)

Auxiliar mecânico automotivo (1)

Atendente/ balconista para padaria (2)

Atendente para restaurante (1)

Babá (2)

Caminhoneiro carreteiro (1)

Carpinteiro (4)

Casal de caseiros (2)

Chapeiro de hamburgueria (1)

Ciclista mensageiro (1)

Confeiteiro (1)

Conferente (1)

Consultor de vendas (3)

Cortador de mármore e granito (1)

Costureira de máquina industrial (1)

Costureira máquina reta (1)

Costureira overlock/ reta/ 2 agulhas (1)

Costureira reta eletrônica /bainha (1)

Costureira pilotista (1)

Costureira em geral alfaiataria/ overlock/reta (4)

Costureira em geral máquina 3 e 4 fios (1)

Costureira para trabalhar com cortinas residenciais (1)

Cozinheira (4)

Eletricista (2)

Eletricista de manutenção industrial (2)

Eletricista para automotores (1)

Eletrotécnico (1)

Empacotador à mão (1)

Empregada doméstica (4)

Encarregado de produção (1)

estoquista (4)

Farmacêutico (1)

Fiscal de loja (2)

Garçonete (1)

Gerente administrativo (1)

Gerente comercial (1)

Gerente de qualidade (1)

Gerente de logística (1)

Instrutor de autoescola (1)

Limpador de piscinas (1)

Marceneiro (3)

Mecânico alinhador (2)

Mecânico de autos (1)

Mecânico de motos (1)

Mecânico de manutenção de máquinas industriais (6)

Motofretista (2)

Motorista de automóveis (1)

Motorista de caminhão (2)

Motorista de entrega (1)

Motorista de táxi (1)

Movimentador de mercadorias (5)

Nutricionista (1)

Oficial de manutenção civil (2)

Operador de bomba de concreto (1)

Operador de caixa (2)

Operador de cad (1)

Operador de caixa/ atendente (1)

Operador de vendas (4

Operador eletromecânico (1)

Padeiro (1)

SINE DE LINHARES

Como se inscrever: os interessados devem procurar a agência, que fica na Avenida Governador Lindenberg, 660, no Centro.

Vagas: 125

125 Acabador de mármore e granito (1)

Açougueiro (2)

Agente funerário (1)

Alimentador linha de produção (1)

Analista social (4)

Atendente de lanchonete (1)

Auxiliar elétrico automotivo (1)

Auxiliar de corte e costura (1)

Auxiliar de crédito e cobrança (1)

Auxiliar de serviços gerais (2)

Carpinteiro (1)

Coletor de lixo (10)

Consultor de vendas (2)

Controlador de pragas (1)

Cortador de roupas (2)

Costureira coloret (2)

Costureira máquina industrial (20)

Costureira overloquista (1)

Costureira reto (1)

Embalador a mão (6)

Fonoaudiólogo (1)

Gerente sup. comercial (3)

Gesseiro (4)

Inspetor de qualidade (2)

Irrigador (1)

Lavador de peças (1)

Lavador de veículos (1)

Líder de logística (2)

Líder de produção (2)

Lubrificador (1)

Marceneiro (1)

Mecânico de máquinas pesadas (1)

Mecânico automotivo (1)

Mecânico de refrigeração (1)

Mecânico de trator (1)

Moleiro (1)

Motorista carreteiro (3)

Motorista op. de munck (1)

Operador seccionadora (1)

Padeiro (1)

Pedreiro (13)

Repositor de mercadoria (2)

Serralheiro (3)

Soldador (4)

Soldador automotivo (2)

Supervisor de vendas (1)

Técnico manutenção informática (1)

Técnico em eletrotécnico (1)

Trabalhador rural (2)

Tratorista agrícola (2)

Trainee impressora flexog (1)

Vendedor interno (2)

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que fica na Rua Jussara, 10, Margareth, Nova Venécia.

Vagas: 31

31 Trabalhador rural (11)

Vendedor (5)

Supervisor de vendas (2)

Garçom (1)

Chapeiro (1)

Terapeuta ocupacional (1)

Ajudante de oleiro (5)

Marceneiro (1)

Auxiliar de marceneiro (1)

Cuidadora de Idosos (1)

Vendedor (1)

Auxiliar de mecânico (1)

SINE DE SÃO MATEUS

Como se inscrever: o candidato deve enviar o currículo para o e-mail [email protected] : o candidato deve enviar o currículo para o e-mail