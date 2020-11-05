Agências de estágio abrem 160 vagas com bolsa de até R$ 1,2 mil no ES

Oportunidades para fazer estágio no Espírito Santo Crédito: Pixabay

Estudantes de níveis médio, técnico e superior devem ficar atentos. Estão abertas no Espírito Santo mais de 160 oportunidades de estágio com bolsas que podem chegar a R$ 1.286,45. Os interessados podem se inscrever nos sites das instituições que fazem recrutamento de estudantes.

O Centro de Integração Empresa-Escola do Espírito Santo (CIEE-ES) está com inscrições abertas para 83 vagas de estágio, sendo 55 para universitários e 28 para os alunos de nível médio e técnico. As bolsas variam de R$ 400 a R$ 800.

Serra, Vila Velha e Já no IEL-ES a oferta é de 55 vagas nos municípios de Cariacica Vitória . Do total de oportunidades, 49 são para estudantes do ensino superior, cinco para os de cursos técnicos e uma vaga para alunos do ensino médio. Eles irão receber bolsas que variam entre R$ 450 e R$ 994,36.

Há ainda 30 vagas disponíveis na Super Estágios. Há chances para fazer estágio em Vitória, Vila Velha, Cariacica, Guarapari, Colatina e Pancas. As bolsas são de R$ 450 a R$ 1.286,45.

CONFIRA AS VAGAS

CIEE

Como se inscrever: os interessados devem fazer o cadastro no site os interessados devem fazer o cadastro no site www.ciee-es.org.br ou visitar alguma das unidades da instituição em todo o Estado.

Bolsas: variam de R$ 400 a R$ 800 mensais, vale-transporte e, eventuais outros benefícios.

Vagas: 83

Administração

Ciências Contábeis

Arquitetura e urbanismo

Farmácia

Engenharia de produção

Engenharia civil

Publicidade e propaganda

Marketing

Sistemas de informação

Ciência da computação

Tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas

Tecnologia em desenvolvimento de software

Ensino médio

Técnico em administração

Técnico em logística

Técnico em enfermagem

Técnico em eletrônica / eletrotécnica

Técnico em informática

Técnico em manutenção e suporte em informática

IEL-ES

Como se inscrever: os interessados devem fazer o cadastro no site os interessados devem fazer o cadastro no site sne.iel.org.br/es

Bolsas: variam entre R$ 450 e R$ 994,36, podendo ser complementadas com benefícios como auxílio ou vale transporte e alimentação na empresa.

Vagas: 55

Administração

Análise de sistema

Ciência da computação

Contábeis

Engenharia da computação

Jornalismo

Marketing

Pedagogia

Publicidade e propaganda

Sistema de informação

Técnico de automação industrial

Técnico em eletrotécnica

Técnico em mecânica

Ensino médio

SUPER ESTÁGIOS

Como se inscrever: os interessados devem fazer o cadastro no site os interessados devem fazer o cadastro no site www.superestagios.com.br

Bolsas: variam de R$ 450 a R$ 1.286,45