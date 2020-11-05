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Jovens talentos

Agências de estágio abrem 160 vagas com bolsa de até R$ 1,2 mil no ES

As oportunidades são destinadas a estudantes de níveis médio, técnico e superior; interessados devem se inscrever nos sites das empresas de recrutamento de estagiários
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2020 às 13:45

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 13:45

Estagiário, estágio
Oportunidades para fazer estágio no Espírito Santo Crédito: Pixabay
Estudantes de níveis médio, técnico e superior devem ficar atentos. Estão abertas no Espírito Santo mais de 160 oportunidades de estágio com bolsas que podem chegar a R$ 1.286,45. Os interessados podem se inscrever nos sites das instituições que fazem recrutamento de estudantes.
O Centro de Integração Empresa-Escola do Espírito Santo (CIEE-ES) está com inscrições abertas para 83 vagas de estágio, sendo 55 para universitários e 28 para os alunos de nível médio e técnico. As bolsas variam de R$ 400 a R$ 800.
Já no IEL-ES a oferta é de 55 vagas nos municípios de CariacicaSerraVila Velha Vitória. Do total de oportunidades, 49 são para estudantes do ensino superior, cinco para os de cursos técnicos e uma vaga para alunos do ensino médio. Eles irão receber bolsas que variam entre R$ 450 e R$ 994,36.
Há ainda 30 vagas disponíveis na Super Estágios. Há chances para fazer estágio em Vitória, Vila Velha, Cariacica, Guarapari, Colatina e Pancas. As bolsas são de R$ 450 a R$ 1.286,45.

CONFIRA AS VAGAS

CIEE

Como se inscrever: os interessados devem fazer o cadastro no site www.ciee-es.org.br ou visitar alguma das unidades da instituição em todo o Estado.
Bolsas: variam de R$ 400 a R$ 800 mensais, vale-transporte e, eventuais outros benefícios.
  • Vagas: 83
  • Administração 
  • Ciências Contábeis
  • Arquitetura e urbanismo
  • Farmácia
  • Engenharia de produção
  • Engenharia civil
  • Publicidade e propaganda
  • Marketing
  • Sistemas de informação
  • Ciência da computação
  • Tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas
  • Tecnologia em desenvolvimento de software 
  • Ensino médio
  • Técnico em administração
  • Técnico em logística
  • Técnico em enfermagem
  • Técnico em eletrônica / eletrotécnica
  • Técnico em informática
  • Técnico em manutenção e suporte em informática

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IEL-ES

Como se inscrever: os interessados devem fazer o cadastro no site sne.iel.org.br/es.
Bolsas: variam entre R$ 450 e R$ 994,36, podendo ser complementadas com benefícios como auxílio ou vale transporte e alimentação na empresa.
  • Vagas: 55
  • Administração
  • Análise de sistema
  • Ciência da computação
  • Contábeis
  • Engenharia da computação
  • Jornalismo
  • Marketing
  • Pedagogia
  • Publicidade e propaganda
  • Sistema de informação
  • Técnico de automação industrial
  • Técnico em eletrotécnica
  • Técnico em mecânica
  • Ensino médio

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SUPER ESTÁGIOS

Como se inscrever: os interessados devem fazer o cadastro no site www.superestagios.com.br.
Bolsas: variam de R$ 450 a R$ 1.286,45
  • Vagas: 30
  • Técnico em hotelaria
  • Técnico em produção publicitária
  • Técnico em administração
  • Técnico em turismo 
  • Técnico em logística
  • Serviço Social
  • Jornalismo
  • Pedagogia
  • Administração
  • Marketing
  • Letras
  • Estética
  • Ciências contábeis
  • Publicidade
  • Design
  • Educação física

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