Agências de estágio abrem 160 vagas com bolsa de até R$ 1,2 mil no ES

Estudantes de níveis médio, técnico e superior devem ficar atentos. Estão abertas no Espírito Santo mais de 160 oportunidades de estágio com bolsas que podem chegar a R$ 1.286,45. Os interessados podem se inscrever nos sites das instituições que fazem recrutamento de estudantes.
O Centro de Integração Empresa-Escola do Espírito Santo (CIEE-ES) está com inscrições abertas para 83 vagas de estágio, sendo 55 para universitários e 28 para os alunos de nível médio e técnico. As bolsas variam de R$ 400 a R$ 800.
Já no IEL-ES a oferta é de 55 vagas nos municípios de Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória. Do total de oportunidades, 49 são para estudantes do ensino superior, cinco para os de cursos técnicos e uma vaga para alunos do ensino médio. Eles irão receber bolsas que variam entre R$ 450 e R$ 994,36.
Há ainda 30 vagas disponíveis na Super Estágios. Há chances para fazer estágio em Vitória, Vila Velha, Cariacica, Guarapari, Colatina e Pancas. As bolsas são de R$ 450 a R$ 1.286,45.
CONFIRA AS VAGAS
CIEE
Como se inscrever: os interessados devem fazer o cadastro no site www.ciee-es.org.br ou visitar alguma das unidades da instituição em todo o Estado.
Bolsas: variam de R$ 400 a R$ 800 mensais, vale-transporte e, eventuais outros benefícios.
- Vagas: 83
- Administração
- Ciências Contábeis
- Arquitetura e urbanismo
- Farmácia
- Engenharia de produção
- Engenharia civil
- Publicidade e propaganda
- Marketing
- Sistemas de informação
- Ciência da computação
- Tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas
- Tecnologia em desenvolvimento de software
- Ensino médio
- Técnico em administração
- Técnico em logística
- Técnico em enfermagem
- Técnico em eletrônica / eletrotécnica
- Técnico em informática
- Técnico em manutenção e suporte em informática
IEL-ES
Como se inscrever: os interessados devem fazer o cadastro no site sne.iel.org.br/es.
Bolsas: variam entre R$ 450 e R$ 994,36, podendo ser complementadas com benefícios como auxílio ou vale transporte e alimentação na empresa.
- Vagas: 55
- Administração
- Análise de sistema
- Ciência da computação
- Contábeis
- Engenharia da computação
- Jornalismo
- Marketing
- Pedagogia
- Publicidade e propaganda
- Sistema de informação
- Técnico de automação industrial
- Técnico em eletrotécnica
- Técnico em mecânica
- Ensino médio
SUPER ESTÁGIOS
Como se inscrever: os interessados devem fazer o cadastro no site www.superestagios.com.br.
Bolsas: variam de R$ 450 a R$ 1.286,45
- Vagas: 30
- Técnico em hotelaria
- Técnico em produção publicitária
- Técnico em administração
- Técnico em turismo
- Técnico em logística
- Serviço Social
- Jornalismo
- Pedagogia
- Administração
- Marketing
- Letras
- Estética
- Ciências contábeis
- Publicidade
- Design
- Educação física