6 empresas abrem programas de trainee com salários de até R$ 5 mil

Lojas Americanas estão com inscrições abertas para o programa de trainee Crédito: Divulgação/ Lojas Americanas

Seis grandes empresas estão com inscrições abertas para programas de trainee pelo país. As seleções são destinadas a profissionais com até quatro anos de formação e os salários giram em torno de R$ 5 mil.

É o caso da gigante de alimentos JBS. A companhia tem chances para três perfis de negócios e os interessados têm até esta sexta-feira (7) para se inscrever. Os selecionados poderão atuar em uma das unidades de São Paulo, Ceará, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.

Já o programa da Americanas, que recentemente anunciou a fusão com a empresa de varejo digital B2W, recruta trainees para atuarem na sede da companhia, que fica no Rio de Janeiro. O prazo vai até 30 de maio.

Outra seleção aberta é para a Volkswagen do Brasil, voltado para os graduados entre 2016 e 2020, que tenham interesse em atuar em uma das unidades da empresa: São Bernardo do Campo, Vinhedo, Taubaté e São Carlos (SP) e em São José dos Pinhais (PR).

O Bank Of America tem seleção destinada apenas para candidatos negros, sendo que os aprovados vão trabalhar no escritório em São Paulo. Estão abertas ainda inscrições na Equatorial Energia e na Arco Educação.

CONFIRA OS PROGRAMAS

GRUPO JBS

A oferta é de 15 vagas para profissionais formados entre dezembro de 2016 e dezembro de 2020 nas áreas de administração, ciências contábeis, ciências econômicas, engenharia e medicina veterinária. Além da formação, é necessário ter inglês avançado. Os candidatos devem escolher uma das seguintes empresas: Swift, JBS Couros e JBS Novos Negócios. É permitido se inscrever para apenas uma dessas unidades. O salário gira em torno de R$ 5 mil.

Inscrições: até 7 de maio pelo : até 7 de maio pelo site.

Bank of America

As oportunidades são exclusivas para estudantes negros no último ano e recém-formados em qualquer curso de graduação. As chances são para o escritório de São Paulo. O programa terá a duração de 18 meses e deve começar em julho deste ano. O salário não foi informado.

Inscrições: até o final de maio pelo : até o final de maio pelo site.

Volkswagen do Brasil

A montadora está com dez oportunidades abertas para profissionais formados entre 2016 e 2020. Além da formação, é preciso ter inglês avançado e experiência profissional prévia. O programa tem a duração de 18 meses. O salário não foi divulgado.

Inscrições: até 26 de maio no : até 26 de maio no site

Americanas

O processo seletivo é destinado a graduados em qualquer curso entre junho de 2019 e junho de 2021. O candidato poderá atuar em uma das seguintes áreas: comercial e marketing, planejamento e distribuição, financeiro, gente e gestão e tecnologia e inovação. Não há exigência de conhecimento em inglês. O salário não foi informado.

Inscrições: até 30 de abril pelo até 30 de abril pelo site

Equatorial Energia

Para participar da seleção, o candidato precisa ter formação entre julho de 2019 a julho 2021 nos cursos de administração, análise e desenvolvimento de sistemas, ciências contábeis, economia, engenharias (civil, elétrica, eletrônica, mecatrônica, energia, produção, manutenção, telecomunicações, mecânica, controle e automação, computação), gestão da tecnologia da Informação, sistema da informação. Dentre as etapas, haverá prova de inglês.

Inscrições: até 6 de junho no até 6 de junho no site.

Arco Educação

A seleção é aberta a candidatos com graduação entre dezembro de 2017 e agosto de 2021. Também é necessário ter possibilidade de se mudar para os locais que a empresa tem sede, em São Paulo, Curitiba e Fortaleza. O salário não foi informado.