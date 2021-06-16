37 empresas abrem vagas de emprego e estágio no ES; veja a lista

Profissionais de todos os níveis de escolaridade e que estão à procura de emprego podem se candidatar a um dos postos de trabalho oferecidos por 37 empresas que atuam no Espírito Santo. Há opção de atuar nos municípios da Grande Vitória, além de Cachoeiro do Itapemirim, Vargem Alta, Aracruz, Linhares, Pedro Canário, Castelo, Nova Venécia, São Mateus e Rio Novo do Sul.
As chances são para trabalhar na construção civil, na indústria, na prestação de serviços, na saúde, entre outros segmentos. Os interessados devem fazer o cadastro nas páginas de carreira das organizações ou mandar o currículo por e-mail, conforme a forma de atendimento estabelecido por cada uma delas. É bom lembrar que as vagas podem ser retiradas do sistema, sem aviso prévio, ao serem preenchidas. Veja a lista abaixo.
CONFIRA AS VAGAS
Imarcal
Como se candidatar: os interessados podem cadastrar o currículo no site.
- Vagas: para Vargem Alta
- Carregador
- Ensacador
- Auxiliar de controle de qualidade
- Lubrificador industrial
Rede Gazeta
- Vagas:
- Analista de desenvolvimento comercial (Vitória)
- Analista de recursos humanos pleno (Vitória)
- Analista desenvolvedor (Vitória)
- Analista financeiro (Vitória)
- Assistente de marketing (Vitória)
- Comunicador ( locutor) (Cachoeiro de Itapemirim)
Grupo Big
- Vagas: para Vitória
- Agente de cartões e serviços
- Auxiliar de perecíveis (Sam's Club)
- Vendedor externo (Sam's Club)
- Supervisor de cartões e serviços (Sam's Club)
Linhares Medical Center
Como se candidatar: os interessados podem enviar o currículo para o e-mail: [email protected]. É necessário colocar no campo do assunto "imobilização"
- Vagas: para Linhares
- Técnico de enfermagem
Águia Branca
- Vagas: todas para Cariacica
- Analista de promoção e eventos
- Analista de imprensa e estratégias institucionais
- Estágio em Administração (Marketing)
- Analista de estratégia de marketing digital
Benevix
- Vagas: para Vitória
- Consultor comercial
- Supervisor comercial
Biancogrês
- Vagas: todas para Serra
- Estagiário Engenharia Elétrica (1)
- Operador industrial (20)
- Operador de empilhadeira (3)
Supermercado Carone
- Vagas:
- Auxiliar de produção (Serra)
- Balconista (Vitória)
- Ajudante de recebimento de mercadoria (Vitória)
- Fiscal de controle patrimonial (Vila Velha)
Hospital Santa Rita
- Vagas: todas para Vitória
- Auxiliar de lavanderia
- Auxiliar de materiais
- Copeira
- Estágio Nutrição
- Estágio Serviço Social
- Técnico de enfermagem - hemodiálise
- Enfermeiro - internação
- Farmacêutico especialista
- Auxiliar de farmácia PCD
- Técnico de enfermagem centro cirúrgico
- Técnico de enfermagem UTI / internação
Morar Construtora
- Vagas: todas para Vitória
- Estágio de Engenharia ou Arquitetura
- Técnico em segurança do trabalho
- Encarregado de obras
- Estágio em Marketing
- Assistente financeiro/cobrança
- Assistente de projetos
- Corretor de imóveis
- Estágio obrigatório em Engenharia Civil
- Estágio em Engenharia Civil
- Assistente de cobrança
- Vagas para obras: 26. Os interessados devem levar o currículo ou preencher a ficha de solicitação de emprego em uma das obras da construtora em Vila Velha (Santa Paula e Ataíde) e Serra (Carapebus e Jardim Limoeiro)
- Almoxarife – Serra (1)
- Carpinteiro – 01 em Vila Velha e 01 em Serra
- Auxiliar de obra – Vila Velha (1)
- Corretor de imóveis – Vila Velha (6)
- Encarregado de obras – Serra (2)
- Estagiário de Marketing – Vitória (1)
- Pedreiro – 2 em Vila Velha e 8 em Serra
- Pintor – Serra (3)
Spassu
- Vagas: todas para Vitória
- Analista de infraestrutura
- Auxiliar de arquivo
- Human Resources Business Partner
- Vitória/ES e Remoto Efetivo
- Técnico de TI
Timenow
- Vagas: todas para Vitória
- Analista contábil
- Estagiário de Faturamento e Medição
- Estagiário em Community Manager
BR Distribuidora
- Vagas: todas para Vitória
- Operador (a)
- Técnico(a) de química júnior
Faculdade Multivix
Como se candidatar: os candidatos interessados poderão conferir os editais e fazer sua inscrição no site até 16 de junho.
- Vagas: 250
- Professor e preceptor em cursos em geral como Administração, Medicina, Farmácia, Direito, Enfermagem, Engenharias, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia, entre outros. São mais de 250 vagas distribuídas nas unidades de Vitória, Serra, Vila Velha, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Nova Venécia e São Mateus.
Rede Meridional
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected], com o nome do cargo no campo do assunto.
- Vagas: para Grande Vitória
- Técnico de enfermagem – centro cirúrgico
- Técnico de enfermagem – internação/UTI
- Técnico laboratório
- Faturista
- Enfermeiro
- Cozinheiro
Autoglass
- Vagas para Cachoeiro de Itapemirim
- Operador de estoque
- Vagas para Guarapari
- Agente de limpeza
- Agente de portaria
- Almoxarife de frota
- Auxiliar de produção
- Encarregado de limpeza
- Líder de manutenção de frotas
- Oficial pleno
- Oficial polivalente
- Operador de central de segurança
- Operador de estoque
- Operador de máquinas
- Vagas para Linhares:
- Vendedor técnico
- Vagas para Serra:
- Motoristas carreteiro
- Vagas para Vila Velha:
- Agente de atendimento / televendas
- Agente de limpeza
- Agente de portaria
- Analista de compras - trilha de liderança
- Analista de comunicação
- Analista de dados - célula de operações e logística
- Analista de marketing digital
- Analista de melhoria contínua - Lean
- Analista de processos
- Analista de projetos de TI
- Analista de recrutamento e seleção
- Analista de suprimentos
- Analista de testes
- Analista de treinamento EAD
- Analista melhoria contínua - engenharia
- Analista programador
- Analista programador - sistema sênior
- Assistente administrativo - faturamento
- Assistente administrativo financeiro (PowerUser)
- Assistente administrativo - rastreamento de carretas
- Assistente de dados - DHO
- Autoplay - Programa de Estágio - TI
- Auxiliar administrativo
- Coordenador de obras
- Coordenador de vendas
- Encarregado de limpeza
- Estagiário - Administração
- Estagiário - Comunicação ou Design
- Estagiário - Contabilidade
- Estagiário - Ensino Médio
- Estagiário - Inovação e controladoria
- Estagiário - Psicologia
- Executivo de contas
- Líder de control desk
- Líder de estratégia de vendas
- Motorista operador de máquinas
- Operador de central de segurança
- Product owner
- Programa de Estágio - futuros líderes
- Programador sharepoint
- Supervisor de call center
- Supervisor de vendas
- Técnico de sistemas
- Técnico de suporte TI
- Vagas para Vitória:
- Jovem Aprendiz
Eco 101
- Vagas:
- Operador de pedágio (Pedro Canário e Rio Novo do Sul)
Leroy Merlin
- Vagas: todas para Vitória
- Coordenador comercial
- Estagiário de comunicação
- Estagiário | desenho de projetos
- Gerente comercial
- Operador de loja
- Profissionais com deficiência | pcd
Suzano
- Vagas para área florestal:
- Mecânico (Aracruz)
- Mecânico - manutenção máquinas florestais (Aracruz)
- Vagas para área industrial:
- Consultor projetos (Aracruz)
- Vagas para área de sustentabilidade:
- Técnico manutenção mecânica (Cachoeiro de Itapemirim)
Imetame
- Vagas: para Aracruz
- Soldador escalador (offshore)
- Analista (planejamento)
- Especialista / coordenação (sonda de perfuração)
- Inspetor de solda LP/PM/US 2 (offshore)
- Analista (psicólogo)
- Analista (comunicação)
- Coordenador / encarregado (terraplanagem)
- Coordenador (manutenção de equipamentos: terraplanagem)
- Gerente (manutenção de equipamentos: terraplanagem)
- Analista (análise de dados)
- Mecânico (máquinas pesadas)
- Mecânico (eletricista automotivo)
- Motorista operador de equipamento (carreta)
- Eletricista industrial
- Soldador Tig e Mig
- Mecânico (guindaste)
- Técnico (inspeção de solda N1 LP - PM)
Fortlev
- Vagas: todas para Serra
- Analista de PCM
- Analista de planejamento e controle de produção
- Analista de roteirização
- Analista fiscal PL
- Estagiário Controladoria
Vale
- Vagas: todas para Vitória
- Gerente de pré-operação novos produtos mfe – gerência de pré-operação novos produtos mfe – corporativo (até 17/06)
- Técnica em eletroeletrônica - manutenção - porto (até 18/06)
- Mecânica - manutenção - porto (até 17/06)
- Engenheiro mecânico master – implantação de projetos - projetos de capital (até 16/06)
- Mecânico especializado - manutenção - porto (até 18/06)
- Caldeireira - manutenção - porto (até 18/06)
- Analista operacional PCD (até 17/06)
- Gerente de projetos SSMA tubarão - gerência executiva Tubarão, Ásia e África - corporativo (até 17/06)
- Engenheiro especialista de confiabilidade - porto (até 16/06)
Nestle
- Vagas: para Vila Velha
- Trader
- Analista de gestão de pessoas
Estaleiro Jurong
- Vagas: para Aracruz
- Analista de recursos humanos
- Técnico de comissionamento - elétrica
- Engenheiro de projetos de estrutura naval
Brinox
- Vagas: para Linhares
- Abastecedor de produção
- Abastecedor de produção
- Assistente fiscal
- Auxiliar de logística
- Auxiliar de produção
- Auxiliar de serviços gerais
- Matrizeiro
- Operador de empilhadeira
- Operador de máquinas
Real Café
- Vagas: para Viana
- Estoquista
- Operador de utilidades
- Soldador
Picpay
- Vagas: para Vitória
- Analista de relacionamento
- Coordenador de relacionamento (BIZ) / comercial - PJ
- DevOps - Pleno | NOC
- Frontend engineer - sênior | growth hacking
- Supervisão de vendas canal digital - inside sales
ISH Tecnologia
- Vagas: todas para Vitória
- Analista de planejamento e orçamento
- Analista de projetos
- Analista de suporte (Resposta a Incidentes e Solicitações)
- Arquiteto de soluções
- Backend developer (Python)
- Consultor de TI
- Coordenador de SOC
- Cyber defense analyst
- Cyber defense infrastructure support specialist (Network Security)
- DevOps (Azure)
- Engenheiro de software
- Especialista de redes
- Estagiário de NOC
- Executivo de contas
- Front-end developer (Javascript)
- Front-end developer (React, Angular ou Vue.JS)
- Front-end developer (vue.JS e Angular)
- Threat hunting analyst (OSINT)
Wine
- Vagas: todas para Vitória
- Analista de controladoria sênior
- Analista de segurança da informação sênior
- Assistente fiscal
- Auditoria interna
- Auditor interno
- Agente de relacionamento
- Desenvolvedor app
- Desenvolvedor backend
- Desenvolvedor back end
- Desenvolvedor front end júnior
- Designer
- Especialista fiscal
- Estágio - jurídico
- Estágio - planejamento de compras
- QA Tester (Quality Assurance)
C&A
- Vagas:
- Consultor de vendas digitais (Serra)
- Vendedor de telefonia (Vila Velha)
- Vendedor de cartões e serviços (Serra)
Unimed Sul Capixaba
- Vagas: para Cachoeiro de Itapemirim
- Agente de hospitalidade
- Analista de RH
- Assistente de suporte de TI
- Auxiliar de atendimento PCD
- Enfermeiro
- Estágio Enfermagem - Banco de Talentos
- Fisioterapeuta
- Técnico radiologia
- Técnico de enfermagem
Aegea
- Vagas:
- Agente de saneamento - obras e desobstrução (Vila Velha, Cariacica e Serra)
- Supervisor manutenção de esgotamento sanitário (Cariacica)
Vix Logística
- Vagas:
- Designer instrucional e-learning (Vitória)
- Especialista em manutenção (Vitória)
- Motorista de caminhão (Serra)
- Vendedor de veículos on-line (Serra)
- Soldador (Serra)
- Assistente de locação (Vitória)
Wakke
- Vaga: para Guarapari
- Desenvolvedor
Extrabom Supermercados
- Vagas:
- Operador de caixa parcial (Cariacica)
- Açougueiro (Vitória)
- Auxiliar de serviços gerais (Vitória)
- Assistente de uniformes (Serra)
Unilider distribuidora
- Vagas: para Serra
- Assistente de controladoria
- Coordenador de vendas farma
- Estágio de controladoria
- Futuras oportunidades
- Gerente de recursos humanos
Psicoespaço
Como se candidatar: Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
- Vagas:
- Pizzaiolo (3)
- Técnico de segurança do trabalho
- Desenvolvedor de sistemas