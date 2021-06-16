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Oportunidades

37 empresas abrem vagas de emprego e estágio no ES; veja a lista

Há chances de trabalho na indústria, no comércio, na prestação de serviços, na saúde, entre outros segmentos; podem se candidatar profissionais de todos os níveis de escolaridade
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

16 jun 2021 às 11:10

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 11:10

Emprego: construção civil
Oportunidade de emprego na construção civil Crédito: Skeeze/Pixabay
Profissionais de todos os níveis de escolaridade e que estão à procura de emprego podem se candidatar a um dos postos de trabalho oferecidos por 37 empresas que atuam no Espírito Santo. Há opção de atuar nos municípios da Grande Vitória, além de Cachoeiro do Itapemirim, Vargem Alta, AracruzLinhares, Pedro Canário, Castelo, Nova Venécia, São Mateus e Rio Novo do Sul. 
As chances são para trabalhar na construção civil, na indústria, na prestação de serviços, na saúde, entre outros segmentos.  Os interessados devem fazer o cadastro nas páginas de carreira das organizações ou mandar o currículo por e-mail, conforme a forma de atendimento estabelecido por cada uma delas. É bom lembrar que as vagas podem ser retiradas do sistema, sem aviso prévio, ao serem preenchidas. Veja a lista abaixo.

CONFIRA AS VAGAS

Imarcal

Como se candidatar: os interessados podem cadastrar o currículo no site.
  • Vagas: para Vargem Alta
  • Carregador
  • Ensacador
  • Auxiliar de controle de qualidade
  • Lubrificador industrial

Rede Gazeta

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site. 
  • Vagas:
  • Analista de desenvolvimento comercial   (Vitória)
  • Analista de recursos humanos pleno (Vitória)
  • Analista desenvolvedor (Vitória)
  • Analista financeiro (Vitória)
  • Assistente de marketing (Vitória)
  • Comunicador ( locutor) (Cachoeiro de Itapemirim)

Grupo Big

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: para Vitória
  • Agente de cartões e serviços
  • Auxiliar de perecíveis (Sam's Club)
  • Vendedor externo (Sam's Club)
  • Supervisor de cartões e serviços (Sam's Club)

Linhares Medical Center

Como se candidatar: os interessados podem enviar o currículo para o e-mail: [email protected]. É necessário colocar no campo do assunto "imobilização"
  • Vagas: para Linhares
  • Técnico de enfermagem

Águia Branca

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: todas para Cariacica
  • Analista de promoção e eventos
  • Analista de imprensa e estratégias institucionais
  • Estágio em Administração (Marketing)
  • Analista de estratégia de marketing digital

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Benevix

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: para Vitória
  • Consultor comercial
  • Supervisor comercial

Biancogrês

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site
  • Vagas: todas para Serra
  • Estagiário Engenharia Elétrica (1)
  • Operador industrial (20)
  • Operador de empilhadeira (3)

Supermercado Carone

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site.
  • Vagas:
  • Auxiliar de produção (Serra)
  • Balconista (Vitória)
  • Ajudante de recebimento de mercadoria (Vitória)
  • Fiscal de controle patrimonial (Vila Velha)

Hospital Santa Rita

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: todas para Vitória
  • Auxiliar de lavanderia
  • Auxiliar de materiais
  • Copeira
  • Estágio Nutrição
  • Estágio Serviço Social
  • Técnico de enfermagem - hemodiálise
  • Enfermeiro - internação
  • Farmacêutico especialista
  • Auxiliar de farmácia PCD
  • Técnico de enfermagem centro cirúrgico
  • Técnico de enfermagem UTI / internação

Morar Construtora

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: todas para Vitória
  • Estágio de Engenharia ou Arquitetura
  • Técnico em segurança do trabalho
  • Encarregado de obras
  • Estágio em Marketing
  • Assistente financeiro/cobrança
  • Assistente de projetos
  • Corretor de imóveis
  • Estágio obrigatório em Engenharia Civil
  • Estágio em Engenharia Civil
  • Assistente de cobrança
  • Vagas para obras: 26. Os interessados devem levar o currículo ou preencher a ficha de solicitação de emprego em uma das obras da construtora em Vila Velha (Santa Paula e Ataíde) e Serra (Carapebus e Jardim Limoeiro)
  • Almoxarife – Serra (1)
  • Carpinteiro – 01 em Vila Velha e 01 em Serra
  • Auxiliar de obra – Vila Velha (1)
  • Corretor de imóveis – Vila Velha (6)
  • Encarregado de obras – Serra (2)
  • Estagiário de Marketing – Vitória (1)
  • Pedreiro – 2 em Vila Velha e 8 em Serra 
  • Pintor – Serra (3)

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Spassu

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: todas para Vitória
  • Analista de infraestrutura
  • Auxiliar de arquivo
  • Human Resources Business Partner
  • Vitória/ES e Remoto Efetivo
  • Técnico de TI

Timenow

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site
  • Vagas: todas para Vitória
  • Analista contábil
  • Estagiário de Faturamento e Medição 
  • Estagiário em Community Manager

BR Distribuidora

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site
  • Vagas: todas para Vitória
  • Operador (a) 
  • Técnico(a) de química júnior

Faculdade Multivix

Como se candidatar: os candidatos interessados poderão conferir os editais e fazer sua inscrição no site até 16 de junho.
  • Vagas: 250
  • Professor e preceptor em cursos em geral como Administração, Medicina, Farmácia, Direito, Enfermagem, Engenharias, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia, entre outros. São mais de 250 vagas distribuídas nas unidades de Vitória, Serra, Vila Velha, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Nova Venécia e São Mateus. 

Rede Meridional

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected], com o nome do cargo no campo do assunto.
  • Vagas: para Grande Vitória
  • Técnico de enfermagem – centro cirúrgico
  • Técnico de enfermagem – internação/UTI
  • Técnico laboratório
  • Faturista
  • Enfermeiro
  • Cozinheiro

Autoglass

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas para Cachoeiro de Itapemirim
  • Operador de estoque
  • Vagas para Guarapari
  • Agente de limpeza
  • Agente de portaria
  • Almoxarife de frota
  • Auxiliar de produção
  • Encarregado de limpeza
  • Líder de manutenção de frotas
  • Oficial pleno
  • Oficial polivalente
  • Operador de central de segurança
  • Operador de estoque
  • Operador de máquinas
  • Vagas para Linhares:
  • Vendedor técnico
  • Vagas para Serra:
  • Motoristas carreteiro
  • Vagas para Vila Velha:
  • Agente de atendimento / televendas
  • Agente de limpeza
  • Agente de portaria
  • Analista de compras - trilha de liderança
  • Analista de comunicação 
  • Analista de dados - célula de operações e logística
  • Analista de marketing digital
  • Analista de melhoria contínua - Lean
  • Analista de processos
  • Analista de projetos de TI
  • Analista de recrutamento e seleção
  • Analista de suprimentos
  • Analista de testes
  • Analista de treinamento EAD
  • Analista melhoria contínua - engenharia
  • Analista programador
  • Analista programador - sistema sênior
  • Assistente administrativo - faturamento
  • Assistente administrativo financeiro (PowerUser)
  • Assistente administrativo - rastreamento de carretas
  • Assistente de dados - DHO
  • Autoplay - Programa de Estágio - TI
  • Auxiliar administrativo
  • Coordenador de obras
  • Coordenador de vendas
  • Encarregado de limpeza
  • Estagiário - Administração
  • Estagiário - Comunicação ou Design
  • Estagiário - Contabilidade
  • Estagiário - Ensino Médio
  • Estagiário - Inovação e controladoria
  • Estagiário - Psicologia
  • Executivo de contas
  • Líder de control desk
  • Líder de estratégia de vendas
  • Motorista operador de máquinas
  • Operador de central de segurança
  • Product owner
  • Programa de Estágio - futuros líderes
  • Programador sharepoint
  • Supervisor de call center
  • Supervisor de vendas
  • Técnico de sistemas
  • Técnico de suporte TI
  • Vagas para Vitória:
  • Jovem Aprendiz 

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Obra em porto vai abrir 650 vagas para trabalhadores de Aracruz e região

Eco 101

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 
  • Operador de pedágio (Pedro Canário e Rio Novo do Sul)

Leroy Merlin

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: todas para Vitória
  • Coordenador comercial
  • Estagiário de comunicação
  • Estagiário | desenho de projetos
  • Gerente comercial
  • Operador de loja
  • Profissionais com deficiência | pcd

Suzano

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas para área florestal:
  • Mecânico (Aracruz)
  • Mecânico - manutenção máquinas florestais (Aracruz)
  • Vagas para área industrial:
  • Consultor projetos (Aracruz)
  • Vagas para área de sustentabilidade:
  • Técnico manutenção mecânica (Cachoeiro de Itapemirim)

Imetame

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: para Aracruz
  • Soldador escalador (offshore)
  • Analista (planejamento)
  • Especialista / coordenação (sonda de perfuração)
  • Inspetor de solda LP/PM/US 2 (offshore)
  • Analista (psicólogo)
  • Analista (comunicação)
  • Coordenador / encarregado (terraplanagem)
  • Coordenador (manutenção de equipamentos: terraplanagem)
  • Gerente (manutenção de equipamentos: terraplanagem)
  • Analista (análise de dados)
  • Mecânico (máquinas pesadas)
  • Mecânico (eletricista automotivo)
  • Motorista operador de equipamento (carreta)
  • Eletricista industrial
  • Soldador Tig e Mig
  • Mecânico (guindaste)
  • Técnico (inspeção de solda N1 LP - PM)

Fortlev

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: todas para Serra
  • Analista de PCM
  • Analista de planejamento e controle de produção
  • Analista de roteirização
  • Analista fiscal PL
  • Estagiário Controladoria

Vale

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: todas para Vitória
  • Gerente de pré-operação novos produtos mfe – gerência de pré-operação novos produtos mfe – corporativo (até 17/06)
  • Técnica em eletroeletrônica - manutenção - porto (até 18/06)
  • Mecânica - manutenção - porto (até 17/06)
  • Engenheiro mecânico master – implantação de projetos - projetos de capital (até 16/06)
  • Mecânico especializado - manutenção - porto (até 18/06)
  • Caldeireira - manutenção - porto (até 18/06)
  • Analista operacional PCD (até 17/06)
  • Gerente de projetos SSMA tubarão - gerência executiva Tubarão, Ásia e África - corporativo (até 17/06)
  • Engenheiro especialista de confiabilidade - porto (até 16/06)

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Nestle

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site
  • Vagas: para Vila Velha
  • Trader
  • Analista de gestão de pessoas 

Estaleiro Jurong

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site
  • Vagas: para Aracruz
  • Analista de recursos humanos
  • Técnico de comissionamento - elétrica
  • Engenheiro de projetos de estrutura naval

Brinox

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: para Linhares
  • Abastecedor de produção
  • Abastecedor de produção 
  • Assistente fiscal 
  • Auxiliar de logística 
  • Auxiliar de produção 
  • Auxiliar de serviços gerais 
  • Matrizeiro
  • Operador de empilhadeira
  • Operador de máquinas

Real Café

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: para Viana
  • Estoquista
  • Operador de utilidades
  • Soldador

Picpay

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: para Vitória
  • Analista de relacionamento
  • Coordenador de relacionamento (BIZ) / comercial - PJ
  • DevOps - Pleno | NOC
  • Frontend engineer - sênior | growth hacking
  • Supervisão de vendas canal digital - inside sales

ISH Tecnologia

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: todas para Vitória
  • Analista de planejamento e orçamento
  • Analista de projetos
  • Analista de suporte (Resposta a Incidentes e Solicitações)
  • Arquiteto de soluções
  • Backend developer (Python)
  • Consultor de TI
  • Coordenador de SOC
  • Cyber defense analyst
  • Cyber defense infrastructure support specialist (Network Security)
  • DevOps (Azure)
  • Engenheiro de software
  • Especialista de redes
  • Estagiário de NOC
  • Executivo de contas
  • Front-end developer (Javascript)
  • Front-end developer (React, Angular ou Vue.JS)
  • Front-end developer (vue.JS e Angular)
  • Threat hunting analyst (OSINT)

Wine

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: todas para Vitória
  • Analista de controladoria sênior
  • Analista de segurança da informação sênior
  • Assistente fiscal
  • Auditoria interna
  • Auditor interno
  • Agente de relacionamento
  • Desenvolvedor app
  • Desenvolvedor backend
  • Desenvolvedor back end
  • Desenvolvedor front end júnior
  • Designer
  • Especialista fiscal
  • Estágio - jurídico
  • Estágio - planejamento de compras
  • QA Tester (Quality Assurance)

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C&A

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas:
  • Consultor de vendas digitais (Serra)
  • Vendedor de telefonia (Vila Velha)
  • Vendedor de cartões e serviços (Serra)

Unimed Sul Capixaba

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: para Cachoeiro de Itapemirim
  • Agente de hospitalidade
  • Analista de RH
  • Assistente de suporte de TI
  • Auxiliar de atendimento PCD
  • Enfermeiro
  • Estágio Enfermagem - Banco de Talentos
  • Fisioterapeuta
  • Técnico radiologia
  • Técnico de enfermagem

Aegea

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas:
  • Agente de saneamento - obras e desobstrução (Vila Velha, Cariacica e Serra)
  • Supervisor manutenção de esgotamento sanitário (Cariacica)

Vix Logística

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 
  • Designer instrucional e-learning (Vitória)
  • Especialista em manutenção (Vitória)
  • Motorista de caminhão (Serra)
  • Vendedor de veículos on-line (Serra)
  • Soldador (Serra)
  • Assistente de locação (Vitória)

Wakke

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site
  • Vaga: para Guarapari
  • Desenvolvedor

Extrabom Supermercados

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 
  • Operador de caixa parcial (Cariacica)
  • Açougueiro (Vitória)
  • Auxiliar de serviços gerais (Vitória)
  • Assistente de uniformes (Serra)

Unilider distribuidora

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site
  • Vagas: para Serra
  • Assistente de controladoria
  • Coordenador de vendas farma
  • Estágio de controladoria
  • Futuras oportunidades
  • Gerente de recursos humanos

Psicoespaço

Como se candidatar: Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas:  
  • Pizzaiolo (3)
  • Técnico de segurança do trabalho
  • Desenvolvedor de sistemas

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