37 empresas abrem vagas de emprego e estágio no ES; veja a lista

As chances são para trabalhar na construção civil, na indústria, na prestação de serviços, na saúde, entre outros segmentos. Os interessados devem fazer o cadastro nas páginas de carreira das organizações ou mandar o currículo por e-mail, conforme a forma de atendimento estabelecido por cada uma delas. É bom lembrar que as vagas podem ser retiradas do sistema, sem aviso prévio, ao serem preenchidas. Veja a lista abaixo.