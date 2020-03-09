De cuidador a pintor: estão abertas mais de 900 vagas de emprego no ES

Há vagas para o cargo de pintor industrial, de edifícios, entre outras. Crédito: Freepik

Entre as agências do trabalhador há chances para profissionais. A agência de Cariacica oferece 198 vagas de emprego. Desse total, 14 são destinadas para pessoas com deficiência. As agências de Vitória também está com oportunidades abertas. Na unidade são pelo menos 102 chances. A outra unidade é a do município de Viana, com 68 vagas.

Para concorrer, os candidatos devem procurar a unidade mais próxima de sua residência, sem esquecer de levar os documentos pessoais. Os interessados devem ficar atentos, pois as vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema sem aviso.

CONFIRA TODAS AS VAGAS ABERTAS

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA

Ajudante de eletricista - PCD (1), auxiliar de limpeza - PCD (5), auxiliar mecânico de refrigeração (2), cabeleireiro (2), manicure (2), manicure (2), operador de telemarketing ativo e receptivo (15), pintor de automóveis (3), pintor de estruturas metálicas (10), telhador (5), auxiliar de armazenamento - PCD (1), pintor industrial (10), pintor industrial (12), pintor industrial (5), auxiliar de manutenção predial (1), técnico de produção (1), pintor à pistola (10), tradutor - intérprete de libras (12), cuidador social (2), instalador de painéis (1).



SINE DA SERRA

Acabador de mármore e granito (1), analista de logística (1), analista de logística de transporte (1), apontador de obras auxiliar de arquitetura - estágio (1), auxiliar de contas a pagar (1), auxiliar mecânico de manutenção hidráulica (1), auxiliar de orientação educacional (4), auxiliar de técnico de controle de qualidade (1), consultor de vendas (5), eletricista de manutenção em geral (1), encarregado de padaria (1), funileiro montador (2), funileiro traçador (1), instalador de insulfilm (1), instalador de som e acessórios de veículos (1), laminador (1), lavador de roupas à máquina industrial (1), mecânico de manutenção (1), mecânico de motor a diesel (1), monitor de sistemas (2), motorista carreteiro (18), motorista carreteiro (4), motorista carreteiro (4 oficial de manutenção (5), operador de guindaste (tg) (5), operador de guindaste (tb) (2), operador de guindaste (td) (6 operador de guindaste (te) (1), operador de guilhotina corte de aços e metais (2), operador de telemarketing ativo e receptivo (7), operador de telemarketing ativo e receptivo (10), pedreiro (14), peixeiro (1), porteiro (4), pintor industrial (12), pintor industrial líder (5), pintor de estruturas metálicas - pintor jatista (10), pintor de pistola (10), serralheiro (1), técnico analista de produção (1), técnico de rede (1), técnico de enfermagem do trabalho (1), técnico em segurança do trabalho (1), técnico mecânico em ar condicionado automotivo (2), telhador (5), vendedor no comércio de mercadorias (1), vendedor de consórcio (2).



Vagas PCD: Ajudante de carga e descarga de mercadoria (2), auxiliar de logística (1), auxiliar de limpeza (1), almoxarife (1), embalador a mão (24), mecânico de manutenção de britagem (1).



SINE DE VILA VELHA

Arrematadeira (1), atendente de telemarketing (1), auxiliar de armazenamento (1), auxiliar de lavanderia (1), auxiliar em saúde bucal (2), conferente de logística (1), costureira de máquina overloque (2), costureira de máquina overloque (3), costureira de máquina overloque (2), cozinheiro de hospital (3), cuidador de pessoas idosas e dependentes (2), empregado doméstico nos serviços gerais (1), encarregado de manutenção (1), impressor flexográfico (1), instalador de equipamentos de comunicação (15), jateador de materiais abrasivos (10), maçariqueiro (1), mecânico de motor a diesel (1), montador de móveis de madeira (10), operador de lingotamento (1), pintor de edifícios (1), pintor industrial (10), pintor industrial (10), recepcionista de consultório médico ou dentário (1), técnico de manutenção elétrica (3), técnico em nutrição (2), telhador (10), vendedor de serviços (1).



AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Ajudante de padeiro (supermercado), ajudante de pizzaiolo (padaria), analista de sistemas (transportadora), arrematadeira (confecção), assistente comercial (transportadora), atendente de delivery, atendente de delivery, auxiliar de corte (confecção), auxiliar de limpeza (frigorífico), auxiliar de produção (padaria), auxiliar de serviços gerais (recrutadora), auxiliar de serviços gerais (supermercado), auxiliar mecânico (oficina mecânica), balconista de açougueiro, camareira (motel), chapeiro (lanchonete), costureira pilotista (confecção), costureira pilotista (indústria têxtil), costureira retista (confecção), embalador (supermercado), estagiário comercial (recrutadora), estágio superior em comunicação, estágio técnico em mecânica (indústria), estágio técnico em segurança do trabalho (indústria), estágio técnico em eletrotécnica ou automação (indústria), estoquista (confecção), funileiro, gerente comercial (transportadora), lavadeiro (motel), marceneiro (recrutadora), mecânico de máquina pesada (caminhão), mecânico industrial (indústria), mecânico profissional (oficina mecânica), montador de andaimes líder, montador de móveis, montador de telhado, motorista de entrega (distribuidora), operador de corte e dobra de aço, operador de frios (supermercado), operador de frios (supermercado), operador de telemarketing ativo (telecomunicação), pintor de pistola , pintor jatista, pintor líder, pizzaiolo, recepcionista de estacionamento (supermercado), recepcionista (motel), supervisor de manutenção automotiva (transportadora), trabalhador rural, vendedor (clínica odontológica), vendedor (material elétrico), vendedor.



Vagas PCD: Assistente de rastreamento-setor de transportes, atendente de loja (supermercado), auxiliar de britagem (recrutadora), auxiliar de instalação, auxiliar de serviços gerais (prestadora de serviços), auxiliar de serviços gerais, auxiliar de transporte (transportadora), auxiliar serviços gerais, empacotador (supermercado), instalador.



SINE DE ARACRUZ

Analista contábil (1), confeiteiro (1), encanador (5), encanador líder (2), líder de solda (1), mecânico de refrigeração (1), recepcionista - PCD (2), técnico de rede (2).



SINE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Analista de redes de comunicação de dados (1), assistente administrativo (1), auxiliar de cozinha (1), consultor de vendas (1), coordenador de infraestrutura (1), coordenador de redes (1), garçom (1), médico veterinário (1), motociclistas de entregas rápidas (1), supervisor de patrimônio (1), técnico agropecuária (1), técnico agrícola (1), técnico em manutenção de equipamentos de informática (1).



SINE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Armador (2), Carpinteiro (3), Dedetizador (1), Desenhista projetista mecânico (1), Garçom (1), Mecânico de manutenção de máquina industrial (1), serralheiro (1).



SINE CARIACICA

Atendente de lojas (5), auxiliar de expedição (11), auxiliar de marceneiro (1), camareira de hotel (3), chefe de contabilidade (1), confeiteiro (1), costureira (1), fresador (1), instalador de acessórios de veículos (1), lavadeiro (1), mecânico de automóveis e caminhões (1), mecânico de automóveis e motocicletas (5), mecânico de máquinas pesadas (1), operador de balanças rodoviárias (5), operador de máquina de bordar (1), operador de telemarketing ativo (80), polidor de metais (1), projetista de móveis (1), técnico de manutenção eletrônica (6), tecnólogo em automação (1 vendedor (1).



SINE LINHARES

Ajudante de refrigeração (1), apontador (1), auxiliar de manutenção (1), carregador (8), caldeireiro (8), cozinheira (1), coordenador de vendas (1), costureira industrial (2), chapista (1), designer gráfico (2), ferramenteiro (1), fiscal de campo (2), lanterneiro (1), lubrificador (1), mecânico de colhedora (2), mecânico diesel (1), montador de telhado (10), operador de retroescavadeira (1), operador de máquina de lâmina (2), pintor jatista (10), pintor líder (10), completo (10), pintor industrial (10), resgatista (2), soldador industrial (1), supervisor de oficina mecânica (1), supervisor de pátio (1), supervisor de produção (1), sushiman (1).

