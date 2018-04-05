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Ocupação Social

Curso gratuito para formar jovens líderes tem 40 vagas abertas

Vagas são para moradores de Cariacica e Serra

Publicado em 05 de Abril de 2018 às 14:07

Publicado em 

05 abr 2018 às 14:07
Estão abertas as inscrições para 40 vagas no curso Cult Líder, que tem como objetivo incentivar a liderança em jovens, em Cariacica e na Serra. As atividades são gratuitas, com 16 horas de duração.
As inscrições podem ser feitas pelo site www.direitoshumanos.es.gov.br, na seção Cult Líder, até o dia 12 de abril. Quem tiver dificuldade de fazer a inscrição pelo site, pode procurar o projeto Ocupação Social no bairro onde mora.
O curso é oferecido pelo Sebrae em parceria com a Secretaria de Estado de Direitos Humanos. Para se candidatar a uma das vagas, é preciso ter 18 anos completos, participar ou já ter participado de algum projeto social ou coletivo e ser morador do bairro ou município onde o curso vai acontecer.
Na Serra, o curso será realizado em Vila Nova de Colares, do dia 16 ao dia 19 de abril, das 13h às 17h, na sede do Projeto Calasanz, localizado na Rua Alfredo Galeno, nº 98.
Já em Cariacica, o curso será realizado em Nova Esperança, do dia 23 ao 26 de abril, das 18h às 22h, na sede da Fundação Fé Alegria, Rua da Vitória, S/N.
Durante o curso, os alunos vão ter a oportunidade de compreender a importância da liderança para melhores resultados na transformação da sociedade, com uma visão de empreendedorismo, transformação, ética, criatividade e inovação.

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