Confira as vagas de emprego disponíveis nesta quarta-feira (3)

Oportunidades para quem procura emprego com carteira assinada Crédito: Marcelo Casal | Agência Brasil

Quem procura emprego com carteira assinada deve ficar de olho nas oportunidades abertas nesta semana no Espírito Santo . A oferta é de mais de 70 vagas para todos os níveis de escolaridade.

Os interessados devem fazer o cadastro dos currículos nos endereços eletrônicos das empresas.

As oportunidades são para Casa Coach, Hospital Meridional, Center RH e Psicoespaço.

CONFIRA AS VAGAS





Casa Coach:

Vagas: São três oportunidades para empregadas domésticas e babás. As chances são para trabalhar na região da Grande Vitória e precisa ter experiência na atividade com referências de empregos anteriores.

Currículo: Os interessados devem enviar currículo para o e-mail Os interessados devem enviar currículo para o e-mail [email protected] ou entrar em contato pelo whatsapp: (27) 99800-0889 (apenas por mensagem).

Grupo Meridional

Vagas: Supervisor de manutenção clínica (2), técnico de manutenção clínica (1), comprador sênior (1), farmacêutico (2), auxiliar de farmácia (2) e faturista (5),

Currículo: Podem ser cadastrados no site do Podem ser cadastrados no site do Hospital Meridional ou enviado para o e-mail [email protected] , informando o nome do cargo no campo do assunto.

Center RH

Vagas: Agente de vendas, analista contábil, assistente administrativo, auxiliar administrativo, auxiliar de confeitaria, consultor de vendas, operador de centro de coleta e vendedora.

Currículo: Devem ser cadastrados no site da Devem ser cadastrados no site da Center RH

Psicoespaço

Vagas: Agente de vendas interno; analista de desenvolvimento organizacional; assistente administrativo, financeiro e de gestão de pessoas; assistente comercial; assistente de marketing; assistente financeiro júnior; auxiliar administrativo (3); auxiliar de estoque/serviços gerais; auxiliar de páscoa; auxiliar de vendas interno; consultor comercial (15); consultora de vendas; controller; eletricista; encarregado de RH/DP; estagiário de psicologia; estagiário técnico de informática; gerente administrativo; instalador de mídia; motorista carreteiro; enfermeiro PCD; técnico de enfermagem PCD; pessoas com deficiência; profissional para área de gestão comercial; promotor de vendas; representante comercial; secretária/assistente administrativo; social media; supervisor de vendas (2); supervisor operacional e de vendas; vendedor e advogado.