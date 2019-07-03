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Confira as vagas de emprego disponíveis nesta quarta-feira (3)

Chances são para todos os níveis de escolaridade e para várias profissões
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

03 jul 2019 às 12:47

Publicado em 03 de Julho de 2019 às 12:47

Oportunidades para quem procura emprego com carteira assinada Crédito: Marcelo Casal | Agência Brasil
Quem procura emprego com carteira assinada deve ficar de olho nas oportunidades abertas nesta semana no Espírito Santo. A oferta é de mais de 70 vagas para todos os níveis de escolaridade.
> Mais de 600 vagas abertas na primeira semana de julho no ES
Os interessados devem fazer o cadastro dos currículos nos endereços eletrônicos das empresas.
As oportunidades são para Casa Coach, Hospital Meridional, Center RH e Psicoespaço.
CONFIRA AS VAGAS
 
Casa Coach:
Vagas: São três oportunidades para empregadas domésticas e babás. As chances são para trabalhar na região da Grande Vitória e precisa ter experiência na atividade com referências de empregos anteriores.
Currículo: Os interessados devem enviar currículo para o e-mail [email protected]  ou entrar em contato pelo whatsapp: (27) 99800-0889 (apenas por mensagem).
Grupo Meridional
Vagas: Supervisor de manutenção clínica (2), técnico de manutenção clínica (1), comprador sênior (1), farmacêutico (2), auxiliar de farmácia (2) e faturista (5),
Currículo: Podem ser cadastrados no site do Hospital Meridional ou enviado para o e-mail [email protected], informando o nome do cargo no campo do assunto.
Center RH
Vagas: Agente de vendas, analista contábil, assistente administrativo, auxiliar administrativo, auxiliar de confeitaria, consultor de vendas, operador de centro de coleta e vendedora.
Currículo: Devem ser cadastrados no site da Center RH.
Psicoespaço
Vagas: Agente de vendas interno; analista de desenvolvimento organizacional; assistente administrativo, financeiro e de gestão de pessoas; assistente comercial; assistente de marketing; assistente financeiro júnior; auxiliar administrativo (3); auxiliar de estoque/serviços gerais; auxiliar de páscoa; auxiliar de vendas interno; consultor comercial (15); consultora de vendas; controller; eletricista; encarregado de RH/DP; estagiário de psicologia; estagiário técnico de informática; gerente administrativo; instalador de mídia; motorista carreteiro; enfermeiro PCD; técnico de enfermagem PCD; pessoas com deficiência; profissional para área de gestão comercial; promotor de vendas; representante comercial; secretária/assistente administrativo; social media; supervisor de vendas (2); supervisor operacional e de vendas; vendedor e advogado.
Currículo: Podem ser cadastrado no site da Psico Espaço.
> Leia mais sobre Concursos e Empregos

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