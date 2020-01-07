Confira as vagas de emprego disponíveis no ES

Quem está à procura de emprego deve ficar atento. Estão abertas diversas vagas para quem quer trabalhar com carteira assinada em todo o Espírito Santo. As chances são para todos os níveis de escolaridade.
Na Psicoespaço, o destaque fica por conta dos cargos de analista de marketing, programador sênior e programador pleno. Há ainda oportunidades para quem quer trabalhar no interior do Estado.
No Sul, as chances são para analista de RH (treinamento e desenvolvimento) e técnico administrativo. Já no Norte do ES, as vagas são para analista de treinamento e desenvolvimento, impressor flexográfico, inspetor de qualidade e técnico em manutenção.
Oportunidades também na Rhopen. As chances são para vendedor de granito, assistente administrativo, técnico mecânico, entre outras. Quem quer trabalhar em Cachoeiro de Itapemirim pode se inscrever para o cargo de trainee em vendas, enquanto que em João Neiva, há vaga para técnico em segurança do trabalho.
A Autoglass, empresa de vidros, está com diversas vagas de emprego abertas na Grande Vitória e Cachoeiro de Itapemirim.
CONFIRA AS VAGAS
AUTOGLASS
- Currículo: pode ser cadastrado no site de recrutamento da empresa
- Vagas no ES:
- agente de atendimento / televendas
- agente de novos mercados - apenas para fluentes em espanhol
- analista customer experience
- analista de call center
- analista de data center
- analista de governança de TI
- analista de métricas de softwware
- analista fiscal
- arquiteto de vagas
- auxiliar administrativo logística
- auxiliar administrativo (qualidade)
- auxiliar de carregamento
- auxiliar de compras
- auxiliar de eletricista
- auxiliar de obras
- coordenador de serralheria
- entregador
- estagiário(a) técnico em segurança do trabalho
- estagiário contabilidade
- estagiário de tecnologia da informação - service desk
- estagiário psicologia
- estagiário recepção
- martelinho de ouro
- oficial pleno pedreiro
- operador de estoque
- programador
- técnico service desk
- Currículo: deve ser cadastrado no site www.psicoespaco.com.br.
- Vagas:
- analista de controladoria jr
- analista de back office
- analista de marketing
- analista de mídias sociais
- analista de negócios
- analista de rh (treinamento e desenvolvimento)
- analista de rh
- analista de sistemas (ES e SP)
- analista de treinamento e desenvolvimento (norte)
- assistente administrativo (financeiro)
- assistente de importação e exportação
- assistente de marketing
- assistente de marketing digital
- assistente financeiro
- assistente financeiro jr
- auxiliar administrativo
- auxiliar de fabricação (Garoto)
- auxiliar de serviços gerais
- auxiliar técnico (eletrotécnica)
- consultor associado - psicólogo(a)
- consultor de vendas interno
- eletrotécnico/eletromecânico
- encarregado de rh/dp
- estagiário (a) de psicologia
- estagiário (a) de TI
- estagiário de administração
- estagiário de marketing
- executivo de contas
- impressor flexográfico
- inspetor de qualidade
- motorista (truck)
- operador (a) de comércio
- operador de caixa
- operador (monitoramento)
- pcd enfermeiro(a) e técnicos de enfermagem
- pessoas com deficiência (pcd)
- programador pleno
- programador sênior
- promotor de vendas (Campos - RJ)
- recepcionista
- representante comercial
- técnico de manutenção
- técnico de panificação
- técnico em atendimento/vendas
- vendedor
- vendedor externo
- técnico administrativo (rh)
- Currículo: deve ser cadastrado no site www.rhopen.com.br
- Vagas:
- vendedor de granito
- assistente administrativo
- técnico mecânico ii
- assistente de diretoria
- oficial de operação ferroviária
- coordenador de ti
- estagiário psicologia
- gestor de negócios
- gerente financeiro
- executivo de vendas
- estágio em design
- trainee de vendas
- supervisor confiabilidade de manutenção ferroviária
- supervisor de correção geométrica
- supervisor de correção geométrica
- supervisor de manutenção corretiva
- supervisor de manutenção preventiva
- supervisor de manutenção de materiais rodantes
- supervisor de manutenção de via permanente
- consultor de vendas
- assistente comercial
- analista administrativo financeiro
- vendedor externo
- analista de vendas ecommerce/marketplace
- analista de supply chain
- tecnico seguranca trabalho
- vendedor de chapas
- vendedor