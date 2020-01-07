Confira as vagas de emprego disponíveis no ES

Oportunidades para quem procura emprego com carteira assinada Crédito: Amatra1/Divulgação

Quem está à procura de emprego deve ficar atento. Estão abertas diversas vagas para quem quer trabalhar com carteira assinada em todo o Espírito Santo . As chances são para todos os níveis de escolaridade.

Na Psicoespaço, o destaque fica por conta dos cargos de analista de marketing, programador sênior e programador pleno. Há ainda oportunidades para quem quer trabalhar no interior do Estado.

No Sul, as chances são para analista de RH (treinamento e desenvolvimento) e técnico administrativo. Já no Norte do ES, as vagas são para analista de treinamento e desenvolvimento, impressor flexográfico, inspetor de qualidade e técnico em manutenção.

Oportunidades também na Rhopen. As chances são para vendedor de granito, assistente administrativo, técnico mecânico, entre outras. Quem quer trabalhar em Cachoeiro de Itapemirim pode se inscrever para o cargo de trainee em vendas, enquanto que em João Neiva, há vaga para técnico em segurança do trabalho.

A Autoglass, empresa de vidros, está com diversas vagas de emprego abertas na Grande Vitória e Cachoeiro de Itapemirim.

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