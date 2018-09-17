Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Temporários

Prefeitura de Viana abre seleção para cargos de nível fundamental

Oportunidades são para os cargos de gari, operário braçal e operador de máquina; inscrição até 20 de setembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2018 às 15:49

Publicado em 17 de Setembro de 2018 às 15:49

Prefeitura de Viana vai selecionar 12 profissionais Crédito: Divulgação
A Prefeitura de Viana, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos e Rural, está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa a contratação de profissionais de ensino fundamental. As oportunidades são para os cargos de gari, operário braçal e operador de máquina
As inscrições devem até o dia 20 de setembro, no site www.viana.es.gov.br. Os salários variam de R$ 954 (salário mínimo) até R$ 1.463. A carga horária é de 40 horas semanais.
Ao todo, são 12 vagas, sendo oito para operador braçal, três para garis e uma para operador de máquinas pesadas. Além das oportunidades iniciais, haverá a formação de cadastro de reserva.
Para participar é preciso ter idade mínima de 18 anos na data da chamada, ter obrigatoriamente disponibilidade para participação em cursos e formação oferecidos pela secretaria, entre outros requisitos.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Confira os resultados da Copa Verão de Kart
Imagem de destaque
Muro desaba, atinge casa e tomba escavadeira em Jerônimo Monteiro
Imagem de destaque
Psicóloga Fabiana Malheiros assume Secretaria das Mulheres no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados