Prefeitura de Viana abre seleção para cargos de nível fundamental

Prefeitura de Viana vai selecionar 12 profissionais Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Viana, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos e Rural, está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa a contratação de profissionais de ensino fundamental. As oportunidades são para os cargos de gari, operário braçal e operador de máquina

As inscrições devem até o dia 20 de setembro, no site www.viana.es.gov.br . Os salários variam de R$ 954 (salário mínimo) até R$ 1.463. A carga horária é de 40 horas semanais.

Ao todo, são 12 vagas, sendo oito para operador braçal, três para garis e uma para operador de máquinas pesadas. Além das oportunidades iniciais, haverá a formação de cadastro de reserva.

Para participar é preciso ter idade mínima de 18 anos na data da chamada, ter obrigatoriamente disponibilidade para participação em cursos e formação oferecidos pela secretaria, entre outros requisitos.