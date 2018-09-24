Prefeitura de São Gabriel da Palha contrata professor

Processo seletivo com oportunidades para temporários Crédito: Reprodução internet

A Prefeitura de São Gabriel da Palha vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais de nível superior. Os selecionados vão atuar na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, em atendimento ao Projeto "Campeões do Futuro".

As oportunidades são para formação de cadastro de reserva para o cargo de professores de Educação Física nas modalidades de Ginástica Rítmica, Voleibol, Futebol de Campo e Handebol. A carga horária é de 40h semanais e a remuneração chega a R$ 2.821,95.

Os interessados poderão se inscrever no Departamento de Recursos Humanos, no prédio da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, no período de 25 a 27 de setembro de 2018, com atendimento das 13h às 17h, de terça-feira a quinta-feira.

Esta seleção, válida por doze meses, contará com prova de títulos.