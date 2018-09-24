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Prefeitura de São Gabriel da Palha contrata professor

Oportunidades são profissionais de Educação Física nas modalidades de Ginástica Rítmica, Voleibol, Futebol de Campo e Handebol
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2018 às 16:24

Publicado em 24 de Setembro de 2018 às 16:24

Processo seletivo com oportunidades para temporários Crédito: Reprodução internet
A Prefeitura de São Gabriel da Palha vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais de nível superior. Os selecionados vão atuar na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, em atendimento ao Projeto "Campeões do Futuro".
As oportunidades são para formação de cadastro de reserva para o cargo de professores de Educação Física nas modalidades de Ginástica Rítmica, Voleibol, Futebol de Campo e Handebol. A carga horária é de 40h semanais e a remuneração chega a R$ 2.821,95.
Os interessados poderão se inscrever no Departamento de Recursos Humanos, no prédio da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, no período de 25 a 27 de setembro de 2018, com atendimento das 13h às 17h, de terça-feira a quinta-feira.
Esta seleção, válida por doze meses, contará com prova de títulos.
 

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