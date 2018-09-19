Polícia Federal divulga gabarito de provas objetivas

A Polícia Federal divulgou nesta terça-feira (18) os gabaritos das provas aplicadas no último final de semana. A seleção oferece 500 vagas. Ao todo, são mais de 147 mil candidatos na disputa.
Quem não concordar com alguma resposta pode entrar com recurso das 9 horas desta quarta-feira (19) até às 18 horas de quinta-feira (20). O candidato poderá ainda, no período citado, apresentar razões para a manutenção do gabarito.
Todos os recursos serão analisados, e as justificativas das alterações/anulações de gabarito serão divulgadas a todos os candidatos do concurso. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão e recursos ou recurso contra o gabarito oficial definitivo.
O resultado final das provas objetivas e o provisório das discursivas serão divulgados no dia 10 de outubro. O resultado final das provas discursivas e a convocação para os testes físicos serão divulgados em 26 de outubro. E os exames de aptidão física acontecerão em 2, 3 e 4 de novembro.
O concurso oferece jogo 500 vagas, sendo 150 são para delegado, 60 para perito criminal, 180 agente, 80 para escrivão e 30 para papiloscopista. Os salários iniciais vão de R$ 11.983,26 e R$ 22.672,48, para jornadas de trabalho de 40 horas semanais.