Polícia Federal divulga gabarito de provas objetivas

Polícia Federal Crédito: Reprodução Facebook / PF

A Polícia Federal divulgou nesta terça-feira (18) os gabaritos das provas aplicadas no último final de semana. A seleção oferece 500 vagas. Ao todo, são mais de 147 mil candidatos na disputa.

Quem não concordar com alguma resposta pode entrar com recurso das 9 horas desta quarta-feira (19) até às 18 horas de quinta-feira (20). O candidato poderá ainda, no período citado, apresentar razões para a manutenção do gabarito.

Todos os recursos serão analisados, e as justificativas das alterações/anulações de gabarito serão divulgadas a todos os candidatos do concurso. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão e recursos ou recurso contra o gabarito oficial definitivo.

O resultado final das provas objetivas e o provisório das discursivas serão divulgados no dia 10 de outubro. O resultado final das provas discursivas e a convocação para os testes físicos serão divulgados em 26 de outubro. E os exames de aptidão física acontecerão em 2, 3 e 4 de novembro.