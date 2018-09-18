Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
417 vagas

PM e Bombeiros publicam resultado das provas objetivas

Também foi divulgada a relação dos candidatos que terão a prova de redação corrigida e daqueles que precisam entregar a documentação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2018 às 14:17

Publicado em 18 de Setembro de 2018 às 14:17

Polícia Militar no Morro do Alagoano Crédito: Fernando Madeira
A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros divulgaram nesta terça-feira (18) o resultado pós-recurso da prova objetiva e a relação dos candidatos habilitados à correção da prova de redação. Os exames foram aplicados no dia 26 de agosto.
Soldado da PM
Oficial da PM
Soldado Músico da PM
Soldado dos Bombeiros
Oficial dos Bombeiros
O comunicado foi publicado no Diário Oficial do Estado. O edital também informa a convocação dos candidatos habilitados para a entrega de documentação e aferição de idade.
A expectativa é de que o resultado da redação seja divulgado no final deste mês. O candidato constante no Edital de Convocação para a Entrega de Documentação e Aferição de Idade deverá, no período de 18 a 24 de setembro de 2018 enviar a documentação solicitada no edital de convocação desta etapa.
Os referidos Editais, na íntegra, estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br.
Os concursos públicos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros atraíram 49.081 candidatos. Eles estão na disputa pelas 417 vagas oferecidas em cinco certames. Só para se ter uma ideia, o total de inscritos é maior do que a população de 66 de municípios do Estado. A concorrência, no geral, é de quase 118 inscritos por vaga.
PM e Bombeiros publicam resultado das provas objetivas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Confira os resultados da Copa Verão de Kart
Imagem de destaque
Muro desaba, atinge casa e tomba escavadeira em Jerônimo Monteiro
Imagem de destaque
Psicóloga Fabiana Malheiros assume Secretaria das Mulheres no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados