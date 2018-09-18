PM e Bombeiros publicam resultado das provas objetivas

Polícia Militar no Morro do Alagoano Crédito: Fernando Madeira

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros divulgaram nesta terça-feira (18) o resultado pós-recurso da prova objetiva e a relação dos candidatos habilitados à correção da prova de redação. Os exames foram aplicados no dia 26 de agosto.

O comunicado foi publicado no Diário Oficial do Estado. O edital também informa a convocação dos candidatos habilitados para a entrega de documentação e aferição de idade.

A expectativa é de que o resultado da redação seja divulgado no final deste mês. O candidato constante no Edital de Convocação para a Entrega de Documentação e Aferição de Idade deverá, no período de 18 a 24 de setembro de 2018 enviar a documentação solicitada no edital de convocação desta etapa.

Os referidos Editais, na íntegra, estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br

Os concursos públicos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros atraíram 49.081 candidatos. Eles estão na disputa pelas 417 vagas oferecidas em cinco certames. Só para se ter uma ideia, o total de inscritos é maior do que a população de 66 de municípios do Estado. A concorrência, no geral, é de quase 118 inscritos por vaga.