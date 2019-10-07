Mais de 10 mil vagas para aprender uma profissão sem sair de casa

Oportunidades para fazer curso de informática básica Crédito: Pintrest

Boa oportunidade para quem quer aprender uma profissão sem sair de casa. O Programa Qualificar ES está com mais de 10.8 mil vagas abertas em cursos de qualificação on-line e semipresenciais gratuitos. São 10.500 e 350 chances, respectivamente.

As inscrições podem ser feitas até 16 de outubro, no site www.qualificar.es.gov.br

De acordo com a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), responsável pelo programa, os números compõem o total das mais de 16,6 mil vagas da 3ª oferta do programa de qualificação do governo do Estado.

O programa tem como objetivo ampliar as possibilidades de empreendedorismo e renda para os cidadãos e fornecer subsídios para sua inserção ao mundo do trabalho por meio de cursos de qualificação profissional.

Entre os cursos on-line, há a oferta de dez inéditos, além da reoferta de outros cinco. As vagas abertas são destinadas a moradores de todo o Estado, que tenham mais de 16 anos e acesso à internet, além de conhecimentos básicos de informática e de navegação na rede. O candidato selecionado poderá acessar o curso por meio de seu login e senha no site.

Já em relação aos cursos semipresenciais, a oferta é composta por quatro opções. Em Vila Velha, haverá curso de Educação Especial Inclusiva para professores com licenciatura plena ou complementação pedagógica em qualquer área de docência. Também é permitida inscrição de bacharéis e tecnólogos que comprovem experiência de um ano de docência.

A oferta semipresencial também oferece vagas para cursos voltados a toda a população e a expansão do Qualificar ES para o município de Montanha, na região nordeste do Estado.

VAGAS DOS CURSOS SEMIPRESENCIAIS

Local do curso: Auditório da Secretaria Municipal de Educação (Montanha), Avenida Verdeval Ferreira, 345, Centro.

Cursos: Metodologias Ativas na Educação (50)

Local dos cursos: CEET Vasco Coutinho (Vila Velha), Avenida Luciano das Neves, s/nº, Centro.

Cursos: Educação Especial Inclusiva (100), Programação Neurolinguística - PNL (100) e Tecnologias Digitais e Mercado de Trabalho (100)

VAGAS DOS CURSOS ON-LINE