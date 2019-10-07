Mais de 10 mil vagas para aprender uma profissão sem sair de casa

Boa oportunidade para quem quer aprender uma profissão sem sair de casa. O Programa Qualificar ES está com mais de 10.8 mil vagas abertas em cursos de qualificação on-line e semipresenciais gratuitos. São 10.500 e 350 chances, respectivamente.
As inscrições podem ser feitas até 16 de outubro, no site www.qualificar.es.gov.br.
De acordo com a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), responsável pelo programa, os números compõem o total das mais de 16,6 mil vagas da 3ª oferta do programa de qualificação do governo do Estado.
O programa tem como objetivo ampliar as possibilidades de empreendedorismo e renda para os cidadãos e fornecer subsídios para sua inserção ao mundo do trabalho por meio de cursos de qualificação profissional.
Entre os cursos on-line, há a oferta de dez inéditos, além da reoferta de outros cinco. As vagas abertas são destinadas a moradores de todo o Estado, que tenham mais de 16 anos e acesso à internet, além de conhecimentos básicos de informática e de navegação na rede. O candidato selecionado poderá acessar o curso por meio de seu login e senha no site.
Já em relação aos cursos semipresenciais, a oferta é composta por quatro opções. Em Vila Velha, haverá curso de Educação Especial Inclusiva para professores com licenciatura plena ou complementação pedagógica em qualquer área de docência. Também é permitida inscrição de bacharéis e tecnólogos que comprovem experiência de um ano de docência.
A oferta semipresencial também oferece vagas para cursos voltados a toda a população e a expansão do Qualificar ES para o município de Montanha, na região nordeste do Estado.
VAGAS DOS CURSOS SEMIPRESENCIAIS
Local do curso: Auditório da Secretaria Municipal de Educação (Montanha), Avenida Verdeval Ferreira, 345, Centro.
Cursos: Metodologias Ativas na Educação (50)
Local dos cursos: CEET Vasco Coutinho (Vila Velha), Avenida Luciano das Neves, s/nº, Centro.
Cursos: Educação Especial Inclusiva (100), Programação Neurolinguística - PNL (100) e Tecnologias Digitais e Mercado de Trabalho (100)
VAGAS DOS CURSOS ON-LINE
Cursos: Auxiliar Administrativo (700), Consultoria Empresarial (700), Criação de Artes para Divulgação nas Redes Sociais (700), Criação e Edição de Videoaulas com Aplicativos Gratuitos (700), Educação Ambiental (700), Educação Especial Inclusiva (700), Gestão de Projetos (700), Informática Básica (700), Inglês Avançado (700), Inglês Básico (700), Inglês Intermediário (700), Jogos Digitais (700), Multimeios Didáticos na Educação (700), Musicalização Infantil (700) e Segurança no Trabalho (700).