EDP abre inscrições para programa de estágio

Distribuição da EDP Escelsa Crédito: Divulgação/EDP

A EDP, empresa que atua no setor elétrico, abriu processo seletivo para a contratação de estagiários. Os interessados podem se inscrever no site recrutamento.ciadeestagios.com.br até 5 de outubro.

O programa é direcionado a alunos com previsão de graduação a partir de dezembro de 2019. Os selecionados ocuparão vagas nos estados de São Paulo (capital, Mogi das Cruzes, São José dos Campos e Guarulhos), Espírito Santo (Vitória), e Ceará (São Gonçalo do Amarante), nas áreas de Engenharia Civil, Administração, Engenharia de produção, Engenharia Elétrica, Psicologia, Ciências Econômicas, entre outros.

De acordo com a companhia, a oferta é de 27 vagas nos estados de São Paulo, Espírito Santo e Ceará.

Os selecionados vão receber bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida, assistência médica, programas de incentivo ao esporte, horário flexível e parceria de descontos em diversos estabelecimentos.

O processo seletivo ocorrerá em cinco etapas, que contemplam a inscrição, análise de requisitos, teste online, avaliação e etapa presencial.

REQUISITOS

Disponibilidade para estagiar de 20 a 30 horas semanais (a carga horária é relativa à necessidade da área);

Previsão de conclusão da graduação a partir de dez/2019, além de estar no mínimo no 2º ano do curso;

Inglês Intermediário;

Pacote Office Intermediário (Word, Excel e Power Point).

VAGAS

São Paulo  Capital: 12

São José dos Campos: 1

Mogi das Cruzes: 7

Guarulhos: 1

São Gonçalo do Amarante  CE: 2