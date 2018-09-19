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Jovens talentos

EDP abre inscrições para programa de estágio

Oportunidades são para estudantes de nível superior; inscrições para a seleção seguem até 5 de outubro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 set 2018 às 14:43

Publicado em 19 de Setembro de 2018 às 14:43

Distribuição da EDP Escelsa Crédito: Divulgação/EDP
A EDP, empresa que atua no setor elétrico, abriu processo seletivo para a contratação de estagiários. Os interessados podem se inscrever no site recrutamento.ciadeestagios.com.br até 5 de outubro.
O programa é direcionado a alunos com previsão de graduação a partir de dezembro de 2019. Os selecionados ocuparão vagas nos estados de São Paulo (capital, Mogi das Cruzes, São José dos Campos e Guarulhos), Espírito Santo (Vitória), e Ceará (São Gonçalo do Amarante), nas áreas de Engenharia Civil, Administração, Engenharia de produção, Engenharia Elétrica, Psicologia, Ciências Econômicas, entre outros.
De acordo com a companhia, a oferta é de 27 vagas nos estados de São Paulo, Espírito Santo e Ceará.
Os selecionados vão receber bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida, assistência médica, programas de incentivo ao esporte, horário flexível e parceria de descontos em diversos estabelecimentos.
O processo seletivo ocorrerá em cinco etapas, que contemplam a inscrição, análise de requisitos, teste online, avaliação e etapa presencial.
REQUISITOS
Disponibilidade para estagiar de 20 a 30 horas semanais (a carga horária é relativa à necessidade da área);
Previsão de conclusão da graduação a partir de dez/2019, além de estar no mínimo no 2º ano do curso;
Inglês Intermediário;
Pacote Office Intermediário (Word, Excel e Power Point).
VAGAS
São Paulo  Capital: 12
São José dos Campos: 1
Mogi das Cruzes: 7
Guarulhos: 1
São Gonçalo do Amarante  CE: 2
Vitória  ES: 4

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