EDP abre inscrições para programa de estágio

A EDP, empresa que atua no setor elétrico, abriu processo seletivo para a contratação de estagiários. Os interessados podem se inscrever no site recrutamento.ciadeestagios.com.br até 5 de outubro.
O programa é direcionado a alunos com previsão de graduação a partir de dezembro de 2019. Os selecionados ocuparão vagas nos estados de São Paulo (capital, Mogi das Cruzes, São José dos Campos e Guarulhos), Espírito Santo (Vitória), e Ceará (São Gonçalo do Amarante), nas áreas de Engenharia Civil, Administração, Engenharia de produção, Engenharia Elétrica, Psicologia, Ciências Econômicas, entre outros.
De acordo com a companhia, a oferta é de 27 vagas nos estados de São Paulo, Espírito Santo e Ceará.
Os selecionados vão receber bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida, assistência médica, programas de incentivo ao esporte, horário flexível e parceria de descontos em diversos estabelecimentos.
O processo seletivo ocorrerá em cinco etapas, que contemplam a inscrição, análise de requisitos, teste online, avaliação e etapa presencial.
REQUISITOS
Disponibilidade para estagiar de 20 a 30 horas semanais (a carga horária é relativa à necessidade da área);
Previsão de conclusão da graduação a partir de dez/2019, além de estar no mínimo no 2º ano do curso;
Inglês Intermediário;
Pacote Office Intermediário (Word, Excel e Power Point).
VAGAS
São Paulo Capital: 12
São José dos Campos: 1
Mogi das Cruzes: 7
Guarulhos: 1
São Gonçalo do Amarante CE: 2
Vitória ES: 4