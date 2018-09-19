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Defensoria Pública da União contrata estagiários

Oportunidades são destinadas a estudantes do curso de Direito que estejam a partir do 4º período
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 set 2018 às 14:33

Publicado em 19 de Setembro de 2018 às 14:33

Vagas disponíveis para estágio Crédito: DPE RO
A Defensoria Pública da União (DPU) de Vitória no Espírito Santo está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa a preencher duas vagas destinadas aos estudantes em Direito.
As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de setembro de 2018, pelo site do CIEE - ES. Para participar, é necessário estar a a partir do 4º período. 
Somente serão concluídas as inscrições nas quais os candidatos enviarem o histórico escolar para o e-mail [email protected] até o dia 30 de setembro de 2018.
Os estagiários vão receber bolsa-auxílio mensal de R$ 800,00 para atuarem em jornadas de 4h diárias por semana. O benefício do auxílio-transporte de R$ 8,00 também será disponibilizado.
O processo seletivo tem a validade de um ano podendo ser prorrogado pelo mesmo perído. A seleção contará com análise do coeficiente de rendimento presente no histórico escolar e prova dissertativa.
 

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