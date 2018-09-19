Defensoria Pública da União contrata estagiários

Vagas disponíveis para estágio Crédito: DPE RO

A Defensoria Pública da União (DPU) de Vitória no Espírito Santo está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa a preencher duas vagas destinadas aos estudantes em Direito.

As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de setembro de 2018, pelo site do CIEE - ES . Para participar, é necessário estar a a partir do 4º período.

Somente serão concluídas as inscrições nas quais os candidatos enviarem o histórico escolar para o e-mail [email protected] até o dia 30 de setembro de 2018.

Os estagiários vão receber bolsa-auxílio mensal de R$ 800,00 para atuarem em jornadas de 4h diárias por semana. O benefício do auxílio-transporte de R$ 8,00 também será disponibilizado.

O processo seletivo tem a validade de um ano podendo ser prorrogado pelo mesmo perído. A seleção contará com análise do coeficiente de rendimento presente no histórico escolar e prova dissertativa.