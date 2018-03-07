Abertas as inscrições para estágio na Assembleia Legislativa do ES

As inscrições começam nesta quinta-feira (8) e vão até o dia 15 de março Crédito: Marcelo Prest

Quem procura estágio na área Comunicação Social pode tentar uma das 16 vagas disponíveis na Assembléia Legislativa, com bolsas bolsas de R$ 762,43, para nível técnico, e de R$ 901, para nível superior. As inscrições começam nesta quinta-feira (8) e vão até o dia 15 de março.

edital foi publicado no Diário Legislativo desta quarta-feira (7), onde os interessados podem encontrar mais detalhes e a ficha de inscrição, que deve ser preenchida e enviada por e-mail.

As vagas são divididas para sete atividades diferentes, e os candidatos devem ficar atentos aos requisitos de cada uma: cinegrafia (7 vagas); edição de imagens (2 vagas); área de controle mestre (1 vaga); fotografia (1 vaga); reportagem (2 vagas); produção (2 vagas); e documentação audiovisual (2 vagas).

O processo seletivo será realizado na sede da Assembleia, em Vitória. As etapas são análise de currículo e entrevista, de caráter eliminatório e classificatório, para todas as áreas.

Os candidatos às vagas de cinegrafia, edição de imagens, fotografia e reportagem também vão passar por uma prova prática, de caráter eliminatório e classificatório.

A lista de candidatos que tiverem a inscrição confirmada e aprovada será divulgada no dia 16 de março na sede e no site da Ales. A divulgação do resultado final está prevista para o dia 10 de abril.

DATAS

Inscrição: 8 a 15 de março

Divulgação da lista de candidatos: 16 de março

Envio de currículos via e-mail: 19 a 21 de março

Resultado da análise curricular: 23 de março

Provas práticas: 22 a 28 de março

Entrevista: 2 a 6 de abril