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Opinião da Gazeta

Compra de Registros

Concessões fraudulentas de registro de sindicatos derrubam o ministro do Trabalho. Propinas eram pagas com contratos fictícios

Publicado em 06 de Julho de 2018 às 20:40

Públicado em 

06 jul 2018 às 20:40

Colunista

Degradações éticas e funcionais não parecem ter fim no governo Temer. A obtenção de um registro sindical no Ministério do Trabalho chegava a custar até R$ 4 milhões, extorsão praticada por uma quadrilha de servidores.
Mas o caso entrou na mira da terceira fase da Operação Registro Espúrio. Além de ser alvo de busca e apreensão, Helton Yomura foi obrigado a deixar a cadeira número um da pasta do Trabalho por decisão do Supremo Tribunal Federal, atendendo a pedidos da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República.
O quadro de denúncias não dispensa referências: Yomura é apadrinhado político do ex-deputado Roberto Jefferson e de sua filha, a deputada Cristiane Brasil. Pai e filha foram alvos das primeiras fases da Registro Espúrio.
O ministério por onde passaram grandes nomes, como João Goulart, Franco Montoro, Jarbas Passarinho, Almir Pazzianotto e outros, agora está loteado entre o PTB e o Solidariedade e desceu à condição vergonhosa de antro de corrupção.
De acordo com a Polícia Federal, funcionários da pasta davam preferência a registros de sindicatos ligados a políticos, “esquecendo” outros pedidos. Os sindicatos beneficiados recompensavam por meio de contratos fictícios. A investigação quebrou os sigilos de dados bancários e de e-mails, e a PF filmou negociações dos suspeitos. Também foram feitas buscas nos gabinetes de vários deputados federais suspeitos.
Embora constrangedor e tecnicamente não recomendável, o loteamento de ministérios incorporou-se ao jogo de forças entre o Executivo e o Congresso, mas não pode ser um ato de entrega de pastas a grupos de pressão. É necessário impor limites ao uso político de órgãos públicos. É assunto para entrar em pauta nestas eleições. A sociedade deve cobrar propostas claras dos candidatos à Presidência da República.

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