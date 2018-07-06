Compra de Registros

Degradações éticas e funcionais não parecem ter fim no governo Temer. A obtenção de um registro sindical no Ministério do Trabalho chegava a custar até R$ 4 milhões, extorsão praticada por uma quadrilha de servidores.

Mas o caso entrou na mira da terceira fase da Operação Registro Espúrio. Além de ser alvo de busca e apreensão, Helton Yomura foi obrigado a deixar a cadeira número um da pasta do Trabalho por decisão do Supremo Tribunal Federal, atendendo a pedidos da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República.

O quadro de denúncias não dispensa referências: Yomura é apadrinhado político do ex-deputado Roberto Jefferson e de sua filha, a deputada Cristiane Brasil. Pai e filha foram alvos das primeiras fases da Registro Espúrio.

O ministério por onde passaram grandes nomes, como João Goulart, Franco Montoro, Jarbas Passarinho, Almir Pazzianotto e outros, agora está loteado entre o PTB e o Solidariedade e desceu à condição vergonhosa de antro de corrupção.

De acordo com a Polícia Federal, funcionários da pasta davam preferência a registros de sindicatos ligados a políticos, “esquecendo” outros pedidos. Os sindicatos beneficiados recompensavam por meio de contratos fictícios. A investigação quebrou os sigilos de dados bancários e de e-mails, e a PF filmou negociações dos suspeitos. Também foram feitas buscas nos gabinetes de vários deputados federais suspeitos.