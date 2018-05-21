Complexo de grãos em Viana vira novo símbolo do desperdício

A estagnação do projeto de construção deé um exemplo límpido de como o desalinhamento entre as esferas federal e estadual pode produzir prejuízos aos cofres públicos, o que seria evitado com uma gestão mais integrada. Ou, no mínimo, com mais comunicação. Mais uma vez, brinca-se com fogo. Lamentavelmente, exemplos não faltam do desprezo pelo patrimônio coletivo, com o dinheiro sendo esbanjado como se a população não tivesse prioridades.

Reportagem de domingo deste jornal mostrou a total desorganização da parceria entre o Estado e a União firmada em 2013. Enquanto o governo estadual ficou responsável pela desapropriação das áreas de mais de 100 mil metros quadrados localizadas às margens da BR 262, a obra do complexo de grãos estaria a cargo do Ministério da Agricultura, prevista no Plano Nacional de Armazenagem (PNA), que acabou suspenso. Para ser retomada, deverá aguardar o próximo Plano Plurianual (PPA). Resultado: enquanto em Brasília não se sabe se o projeto sairá do papel, por aqui R$ 9,1 milhões já foram gastos desde então com a compra de terrenos, que oficialmente continua sendo realizada. É ou não é um completo desvario?