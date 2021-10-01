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CBN na sua Casa

Como montar uma mesa posta? Lucy Mizael tem o passo a passo

A convidada especial deste quadro é a colunista Renata Rasseli

Publicado em 01 de Outubro de 2021 às 12:12

Publicado em 

01 out 2021 às 12:12
Mesa posta! Saiba como arrumar uma linda mesa de refeições!
Mesa posta! Saiba como arrumar uma linda mesa de refeições! Crédito: Pexels
Nesta edição do "CBN Na Sua Casa" a comentarista Lucy Mizael conversa com a jornalista Renata Rasseli sobre como realizar a organização de uma mesa posta. A mesa posta é quando você monta todos os utensílios para uma refeição, como pratos, talheres, copos e adornos de uma maneira organizada. "A mesa posta em si tem guardanapo de tecido, guardanapo papel, pregador de guardanapo, marcador de taça... Pra organizar tem as caixinhas de acrílico organizadores pra colocarmos nas gavetas. Os jogos americanos mancham com azeite, gordura, vinho, por exemplo. Pra remover, lave com detergente. Quando derramar vinho tinto, põe gelo ou água com gás", explica Lucy. Ouça as explicações completas!

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