Como montar uma mesa posta? Lucy Mizael tem o passo a passo

Nesta edição do "CBN Na Sua Casa" a comentarista Lucy Mizael conversa com a jornalista Renata Rasseli sobre como realizar a organização de uma mesa posta. A mesa posta é quando você monta todos os utensílios para uma refeição, como pratos, talheres, copos e adornos de uma maneira organizada. "A mesa posta em si tem guardanapo de tecido, guardanapo papel, pregador de guardanapo, marcador de taça... Pra organizar tem as caixinhas de acrílico organizadores pra colocarmos nas gavetas. Os jogos americanos mancham com azeite, gordura, vinho, por exemplo. Pra remover, lave com detergente. Quando derramar vinho tinto, põe gelo ou água com gás", explica Lucy. Ouça as explicações completas!