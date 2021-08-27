Como lavar e guardar rouparias para não precisar lavar de novo no próximo inverno

Entramos na reta final do inverno! Faltando menos de um mês para a estação mais fria do ano acabar, o uso de roupas de frio e roupas de cama mais pesadas começa a diminuir. Pensando nisso, nesta edição do CBN na Sua Casa, Lucy Mizael traz as dicas de como lavar e guardar corretamente esses itens para quando chegar o próximo inverno, não precisar lavar tudo novamente. Acompanhe!
AS DICAS DA LUCY:
- Lave os itens com dois enxágues, coloque bicarbonato de sódio na máquina e não use amaciante. Após lavar e secar, borrife água para tecido com fungicida, dobre e guarde usando saco a vácuo.
- Para as roupas de frio, que são peças menores, depois do enxague, deixe de molho em um fugicida natural (água morna e gotas de óleo essencial de melaleuca e óleo de cravo) por alguns minutos. Depois, esprema, coloque para seca, dobre e guarde em embalagens de TNT.
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