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CBN na sua Casa

Como lavar e guardar rouparias para não precisar lavar de novo no próximo inverno

A dica é da nossa comentarista Lucy Mizael

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 12:05

Publicado em 

27 ago 2021 às 12:05
Saiba como guardar rouparias de inverno
Saiba como guardar rouparias de inverno Crédito: Pixabay
Entramos na reta final do inverno! Faltando menos de um mês para a estação mais fria do ano acabar, o uso de roupas de frio e roupas de cama mais pesadas começa a diminuir. Pensando nisso, nesta edição do CBN na Sua Casa, Lucy Mizael traz as dicas de como lavar e guardar corretamente esses itens para quando chegar o próximo inverno, não precisar lavar tudo novamente. Acompanhe!
AS DICAS DA LUCY:
- Lave os itens com dois enxágues, coloque bicarbonato de sódio na máquina e não use amaciante. Após lavar e secar, borrife água para tecido com fungicida, dobre e guarde usando saco a vácuo.
- Para as roupas de frio, que são peças menores, depois do enxague, deixe de molho em um fugicida natural (água morna e gotas de óleo essencial de melaleuca e óleo de cravo) por alguns minutos. Depois, esprema, coloque para seca, dobre e guarde em embalagens de TNT.
CBN na sua Casa - 27-08-21.mp3

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