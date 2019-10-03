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VIAJE NA CBN

Como fugir da lotação dos pontos turísticos ao redor do mundo?

Ouça as dicas do comentarista Edson Ruy

Publicado em 03 de Outubro de 2019 às 12:20

Publicado em 

03 out 2019 às 12:20
Viajar é sempre um momento de descanso para a maioria das pessoas, porém, o passeio parece ir por água abaixo quando o viajante vai visitar um famoso ponto turístico e acaba se deparando com longas filas e a impossibilidade de aproveitar a atração como deveria. É sobre esse assunto que a gente conversa no Viaje na CBN com o comentarista Edson Ruy.
Isso acontece nos principais destinos do mundo: Nova York, com seus museus e o topo do Edifício Empire State; Paris, com o Museu do Louvre e o Palácio de Versalhes; Londres, com seus palácios; ou até mesmo o Rio de Janeiro, com o Cristo e o Pão de Açúcar. O comentarista, além de passear por esses locais, também explica como fugir dessas atrações lotadas e qual é o melhor período para visitá-las sem lotação. Confira!
Viaje na CBN - Edson Ruy - 03-10-19

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