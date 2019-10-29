Como é que eu falo?

Tem gente que se atrapalha e muito quando quer se referir à pessoa com deficiência. Em todas as épocas e localidades, a pergunta que não quer calar tem sido esta, com alguma variação: qual é o termo correto? Para se ter uma ideia de como é comum isso acontecer, certa vez parei no estacionamento da Ufes e o segurança me direcionou para as vagas reservadas. E pelo rádio ele informou ao outro segurança para me aguardar no local: “É um carro branco que vai parar na vaga da mobilidade da pessoa reduzida. Hãm? Ri muitooo e me senti uma anã (com todo respeito).

Desconhecimento ou preconceito

Às vezes, na tentativa de serem politicamente corretas, as pessoas agem da maneira menos correta possível. O uso de um vocabulário inadequado pode refletir preconceito e falta de conhecimento. No caso do segurança, ele se atrapalhou mesmo. Há quem diga que trocar as expressões por outra de nada adianta se a pessoa com deficiência não for respeitada e tratada como qualquer outra pessoa (ouço isso principalmente de muitas pessoas com deficiência resistentes a essas mudanças). Concordo. No entanto, o consultor de inclusão social Romeu Sassaki afirma que há termos e conceitos contaminados de preconceitos, estigmas e estereótipos. De acordo com Sassaki, “o maior problema decorrente do uso de termos incorretos reside no fato de os conceitos obsoletos, as ideias equivocadas e as informações inexatas serem inadvertidamente reforçados e perpetuados”.

Novos tempos pedem conceitos novos

Os termos são considerados corretos em função de certos valores e conceitos vigentes em cada sociedade e em cada época. Já parou pra pensar no quanto o telefone celular evolui? Ou você ainda usa orelhão? Assim, eles (os termos) passam a ser incorretos quando esses valores e conceitos vão sendo substituídos por outros, o que exige o uso de outras palavras. Estas outras palavras podem já existir na língua falada e escrita, mas, neste caso, passam a ter novos significados. Ou então são construídas especificamente para designar conceitos novos. Este fato pode ser a causa da dificuldade ou excessiva demora com que o público leigo e os profissionais mudam seus comportamentos, raciocínios e conhecimentos em relação, à situação das pessoas com deficiência.

Romeu Sassaki, como já citado, é um dos maiores consultores de acessibilidade do Brasil e é ele quem trata com maestria muitas questões relacionadas à vida e aos direitos da pessoa com deficiência. Também foi um dos primeiros a tratar sobre os conceitos técnicos corretos. A questão dos conceitos novos é da maior importância em todos os países. Existe uma literatura consideravelmente grande em várias línguas. No Brasil, tem havido tentativas de levar ao público a terminologia correta para uso na abordagem de assuntos de deficiência a fim de que desencorajemos práticas discriminatórias e construamos uma verdadeira sociedade com todos.

Pessoa com deficiência em todos os idiomas

É preciso dizer que antes do reconhecimento legal da nova terminologia, foi o próprio movimento das pessoas com deficiência que decidiu - num “encontrão” em Recife no ano 2000 - não mais aceitar nomes esdrúxulos para se referirem a elas. Tanto no Brasil como nos movimentos mundiais, a escolha é pessoa com deficiência. Só isso já é o suficiente para a prática diária do conceito correto, não acha? Um dos princípios para terem chegado ao nome é que, camuflar ou esconder a deficiência não é o caminho para a valorização das diferenças.

A mudança se intensificou em 2008 quando o Brasil ratificou com valor de emenda constitucional a Convenção Internacional para a Proteção e Promoção dos Direitos e Dignidade das Pessoas com Deficiência, e trouxe em seus artigos o novo conceito.