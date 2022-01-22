Comida de boteco: Mocotó com Feijão Branco é receita da vez!

A receita desta edição do CBN e as Dicas do Chef é pedido do ouvinte, que encontrou Juarez Campos e pediu um prato "menos light" e mais comida de boteco! O chef vai ensinar o preparo de um delicioso 'mocotó com feijão branco'. Acompanhe o passo a passo da preparação!
CBN e as Dicas Do Chefe - Mocotó com Feijão Branco - 12.37s - 22-01-22
A RECEITA:
Ingredientes:
- 1 kg de mocotó limpo e cortado
- 1 folha de louro
- 1/2 xícara de chá de vinagre
- 1 amarrado de salsa/cebolinha
- 1 e 1/2 litro de água
- 4 colheres de sopa de azeite
- 1 cebola picada
- 4 dentes de alho amassados
- 100g de bacon cortado em cubos
- 100g de paio cortado em cubos
- 200g de feijão branco pré-cozidos
- 1 talo de salsão cortado em cubos
- 1 cenoura cortada em cubos
- 1 batata médias cortada em cubos
- 4 colheres de sopa de extrato de tomate
- Salsa e cebolinha picada a gosto
- Sal a gosto
- Pimenta a gosto
Preparo:
- Em uma panela de pressão coloque o mocotó, o louro, o amarrado de salsa e cebolinha, a água, o sal e a pimenta
- Tampe e cozinhe por 1 hora após o início da pressão
- Deixe sai a pressão, abra a panela e coe o caldo e reserve
- Retire os osso e corte o mocotó em cubos
- Em outra panela, aqueça o azeite, doure a cebola, o alho junto com o bacon
- Acrescente o mocotó, paio, o feijão, o salsão, a cenoura, a batata e o extrato de tomate
- Coloque o caldo reservado e cozinhe até os legumes ficarem macios
- Salpique salsa e cebolinha e sirva em seguida.