Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • Comida de boteco: Mocotó com Feijão Branco é receita da vez!
CBN e as Dicas do Chef

Comida de boteco: Mocotó com Feijão Branco é receita da vez!

Confira o passo a passo da receita do Chef Juarez Campos

Publicado em 22 de Janeiro de 2022 às 11:56

Publicado em 

22 jan 2022 às 11:56
Feijão branco
Feijão branco Crédito: Pixabay
A receita desta edição do CBN e as Dicas do Chef é pedido do ouvinte, que encontrou Juarez Campos e pediu um prato "menos light" e mais comida de boteco! O chef vai ensinar o preparo de um delicioso 'mocotó com feijão branco'. Acompanhe o passo a passo da preparação!
CBN e as Dicas Do Chefe - Mocotó com Feijão Branco - 12.37s - 22-01-22

A RECEITA:

Ingredientes:
  • 1 kg de mocotó limpo e cortado
  • 1 folha de louro
  • 1/2 xícara de chá de vinagre
  • 1 amarrado de salsa/cebolinha
  • 1 e 1/2 litro de água
  • 4 colheres de sopa de azeite
  • 1 cebola picada
  • 4 dentes de alho amassados
  • 100g de bacon cortado em cubos
  • 100g de paio cortado em cubos
  • 200g de feijão branco pré-cozidos
  • 1 talo de salsão cortado em cubos
  • 1 cenoura cortada em cubos
  • 1 batata médias cortada em cubos
  • 4 colheres de sopa de extrato de tomate
  • Salsa e cebolinha picada a gosto
  • Sal a gosto
  • Pimenta a gosto
Preparo:
  • Em uma panela de pressão coloque o mocotó, o louro, o amarrado de salsa e cebolinha, a água, o sal e a pimenta
  • Tampe e cozinhe por 1 hora após o início da pressão
  • Deixe sai a pressão, abra a panela e coe o caldo e reserve
  • Retire os osso e corte o mocotó em cubos
  • Em outra panela, aqueça o azeite, doure a cebola, o alho junto com o bacon
  • Acrescente o mocotó, paio, o feijão, o salsão, a cenoura, a batata e o extrato de tomate
  • Coloque o caldo reservado e cozinhe até os legumes ficarem macios
  • Salpique salsa e cebolinha e sirva em seguida.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Caminhão tombou após o acidente e rodovia ficou bloqueada
Caminhão invade contramão e provoca morte de 16 pessoas da mesma família na BA
Trilheiro é resgatado por bombeiros após desaparecer na região do Morro Pelado, em Joinville (SC)
Trilheiro é resgatado com vida após ficar 5 dias sem comer em SC, dizem bombeiros
A patarela, também conhecida como patadestre, será oinstalada em Domingos Martins
Domingos Martins ganha 'patarela' para proteção de animais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados