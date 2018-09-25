Comércio que vender mercadoria roubada terá licença cassada

Carga de fraldas descartáveis que estava sendo vendida em rede de supermercados de Cariacica e Vitória. Crédito: Gazeta Online

As empresas capixabas que comercializarem produtos roubados terão a inscrição estadual de contribuinte de ICMS cassada. O projeto de lei foi enviado nesta terça-feira (26) pelo governador Paulo Hartung à Assembleia Legislativa e veio atender a uma sugestão da Fecomércio-ES.

Os casos

A punição será aplicada nos casos de aquisição, recebimento, distribuição, transporte, condução, ocultação ou qualquer forma de utilização de mercadorias ou produtos provenientes de roubo ou furto em estabelecimentos comerciais.

O roubo

O dono de uma rede de supermercados em Vitória e Cariacica é investigado pela polícia por vender mercadoria roubada em suas lojas. No último sábado, dois gerentes foram presos após policiais encontrarem pacotes de fraldas roubados sendo comercializados nas três unidades da rede

Xingômetro

Ciro Gomes está há 48 horas sem falar um palavrão.

Conexões

Ex-presidente da Câmara de Vila Velha e condenado pelo Tribunal de Contas, em novembro de 2015, a devolver R$ 713 mil aos cofres públicos, José Oliveira Camilo é um dos coordenadores da campanha de Neucimar Fraga (PSD) a deputado federal.

Fazendo as contas

Aridelmo (3%) e André Moreia (1,4%) têm menos intenções de votos que a margem de erro (3,5%) da Futura.

Virou negócio

Assessor de um candidato a senador conta que um profissional liberal bem-sucedido pediu R$ 1,4 mil para ajudar a distribuir material de campanha. A proposta não foi aceita.

O desafio

Na eleição de 2014, Roberto Carlos (PT) teve 6,01% dos votos para governador. Na última pesquisa Futura, Jackeline Rocha atingiu 4,5% das intenções de voto. Será que a companheira vai superar o desempenho do partido de quatro anos atrás?

Afinal, o final?

Segundo a Eco101, as obras de duplicação da BR 101 em Ibiraçu e em Iconha entraram na fase final. A gente torce para que essa fase final tenha realmente um final.

Viva a natureza!

Ontem à tarde, na orla de Camburi, uma senhorinha, com todo o cuidado, entrou num ônibus do Transcol carregando uma muda de cajá com cinco frutos. Foi recebida com surpresa e admiração.

Liga ou desliga?

A Assembleia aprovou projeto do deputado Bruno Lamas (PSB) que reduz de 25% para 18% o ICMS cobrado sobre a energia elétrica. Agora a matéria está com o governador para sanção ou veto. Será que vamos poder voltar a ligar o ar-condicionado?

Preguiça

Os culpados de sempre no discurso dos derrotados ou a caminho da derrota: as urnas eletrônicas, a mídia, as pesquisas, o imperialismo yankee, a Ursal, os Ilumminati...

A orientação

O presidente do TRE-ES, Annibal de Rezende Lima, convocou todos os juízes eleitorais para uma reunião no dia 1º de outubro, às 13h30, para transmitir orientações sobre as eleições.

A segurança

No mesmo dia, às 17h, os membros do TRE receberão o secretário estadual de Segurança e representantes das polícias. Na reunião, será apresentado o plano de segurança para o dia do pleito.

Tudo novo

Já terminou a pintura do Farol de Santa Luzia, na Praia da Costa. O monumento será reaberto no início de outubro, em data a ser marcada.

Avançando

Ontem foi lido na Câmara de Vitória o projeto do prefeito Luciano Rezende que autoriza a doação da antiga sede do Saldanha ao Sesc. No local será instalado o Museu da Colonização.

Fim de feira

A Codesa chegou a anunciar ontem que o ministro dos Transportes chegaria hoje ao Estado para visitar o Cais de Atalaia, em Capuaba. Logo depois, avisou que quem virá é o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun.

Fim de feira 2

Por sinal, o nome do ministro dos Transportes é Valter Silveira. Alguém conhece?

Alô, eleitor!