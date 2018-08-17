Comércio capixaba tem forte alta no primeiro semestre

Nos seis primeiros meses, o comércio varejista capixaba cresceu entre 8,1% e 15% dependendo do setor. Crédito: Divulgação

Acaba de sair do forno a pesquisa da Fecomércio-ES sobre a venda do comércio capixaba: em junho foi registrado um crescimento de 8,3% maior que o mesmo mês do ano passado. Em relação a maio, houve uma queda muito pequena no comércio varejista restrito do Estado: -0,1%

A Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) identificou que, no comércio varejista ampliado, que inclui venda de veículos, motos, peças e material de construção, a alta foi de 8,5% de junho de 2018 em relação a junho de 2017 e de 2,7% comparado a maio.

A Fecomércio-ES destaca que junho só não teve melhor desempenho por causa da greve dos caminhoneiros, que afetou em cheio o setor.

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