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Leonel Ximenes

Comércio capixaba tem forte alta no primeiro semestre

Em junho foi registrado um crescimento de 8,3% maior que o mesmo mês do ano passado

Publicado em 17 de Agosto de 2018 às 10:52

Públicado em 

17 ago 2018 às 10:52
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Nos seis primeiros meses, o comércio varejista capixaba cresceu entre 8,1% e 15% dependendo do setor. Crédito: Divulgação
Acaba de sair do forno a pesquisa da Fecomércio-ES sobre a venda do comércio capixaba: em junho foi registrado um crescimento de 8,3% maior que o mesmo mês do ano passado. Em relação a maio, houve uma queda muito pequena no comércio varejista restrito do Estado: -0,1%
A Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) identificou que, no comércio varejista ampliado, que inclui venda de veículos, motos, peças e material de construção, a alta foi de 8,5% de junho de 2018 em relação a junho de 2017 e de 2,7% comparado a maio.
A Fecomércio-ES destaca que junho só não teve melhor desempenho por causa da greve dos caminhoneiros, que afetou em cheio o setor.
No semestre
No primeiro semestre deste ano, o comércio varejista restrito registrou 8,1% no crescimento das vendas e o comércio ampliado, 15%. 

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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