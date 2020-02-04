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CBN E A FAMÍLIA

Volta às aulas: alegria para alguns e desafio para outros

Momento pode desencadear sentimentos diversos e ter atenção ao comportamento dos filhos é essencial

Publicado em 04 de Fevereiro de 2020 às 16:47

Publicado em 

04 fev 2020 às 16:47
A volta às aulas pode desencadear uma variedade imensa de sentimentos nas crianças e adolescentes. Para alguns, a experiência de rever os colegas e professores é empolgante. Para outros, entretanto, voltar à rotina e ficar longe de casa pode ser desafiador. No CBN e a Família desta terça (4), Adriana Müller destacou como é importante a presença dos pais nesse processo. Prestar atenção no comportamento dos filhos e ouvir o que eles têm a dizer pode ajudar a detectar eventuais problemas. Acompanhe o quadro!
CBN e a Família - 04-02-20

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