Volta às aulas: alegria para alguns e desafio para outros

A volta às aulas pode desencadear uma variedade imensa de sentimentos nas crianças e adolescentes. Para alguns, a experiência de rever os colegas e professores é empolgante. Para outros, entretanto, voltar à rotina e ficar longe de casa pode ser desafiador. No CBN e a Família desta terça (4), Adriana Müller destacou como é importante a presença dos pais nesse processo. Prestar atenção no comportamento dos filhos e ouvir o que eles têm a dizer pode ajudar a detectar eventuais problemas. Acompanhe o quadro!