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MINUTO DO VINHO

Volta ao Mundo do Vinho: descubra Rioja

Região vinícola espanhola guarda vinícolas especiais

Publicado em 20 de Fevereiro de 2020 às 16:17

Publicado em 

20 fev 2020 às 16:17
No Minuto do Vinho, Luiz Cola segue com o segundo episódio da "volta ao mundo do vinho". A região de Rioja, a mais famosa e tradicional região vinícola da Espanha, foi o assunto desta quinta-feira (20). Acompanhe!
Minuto do Vinho - 20-02-20.mp3

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